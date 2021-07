Vergangene Woche Dienstag kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Eschwege, als eine 46-jährige Autofahrerin aus Wehretal von der Oberen Friedenstraße nach rechts in den Wolfsgraben in Richtung Herkules-Kreuzung einbog. Dabei war die Frau mit dem Auto eines 76-Jährigen aus Eschwege zusammengestoßen, der die Straße Wolfgraben aus Richtung Goldbachstraße befahren hatte und dabei an einer Schlange wartender Autos von der Ampelkreuzung vorbeigefahren war.

Wie im Nachgang der weiteren Ermittlungen und der genauen Sachverhaltsschilderungen beider Beteiligten bekannt wurde, soll die 46-Jährige auf Handzeichen einer verkehrsbedingt an der Ampel wartenden Verkehrsteilnehmerin von der Oberen Friedenstraße in den Wolfsgraben eingebogen sein.

Zu der weiblichen Verkehrsteilnehmerin, die der 46-Jährigen offenbar per Handzeichen ein gefahrloses Abbiegen bedeutet hatte, ist lediglich bekannt, dass die Frau dem äußeren Erscheinungsbild nach ca. 50 Jahre alt gewesen sein soll und in einem grauen Pkw unterwegs war. Zudem habe sich eine weitere Person auf der Beifahrerseite im Auto befunden.

Etwaige Zeugen des Sachverhalts, die Angaben zum Unfallhergang oder auch zu der beschriebenen, bislang unbekannten, Verkehrsteilnehmerin machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Eschwege in Verbindung zu setzen unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Am gestrigen späten Abend ereignete sich auf der L 3251 ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 23:00 Uhr befuhr eine 44- Jährige aus Arnsberg (Hochsauerlandkreis) die besagte Straße von Eisenach kommend in Richtung Herleshausen. Dabei geriet sie kurz hinter der Landesgrenze von Thüringen nach Hessen mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, worauf der Pkw frontal gegen einen Baum prallte.

Aufgrund der Verletzungen verstarb die 44-Jährige noch am Unfallort.

Da der Notruf in Eisenach einging, erfolgten auch die ersten polizeilichen Maßnahmen durch die Kollegen und Rettungsdienste aus Thüringen, die dann von den Einsatzkräften aus Hessen abgelöst wurden.

Aufgrund vorgefundener schriftlichen Aufzeichnungen und der Spurenlage am Unfallort kann ein Verkehrsunfall mit suizidalen Hintergrund nicht ausgeschlossen werden.

Der betroffene Streckenabschnitt war zeitweise voll gesperrt; der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Diebstahl von Kettensäge; Polizei sucht Zeugen

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben unbekannte Täter in Wanfried-Altenburschla aus einem Garten in der Wanfrieder Straße eine Stihl-Kettesäge (Modell MS 881) im Wert von 1000 Euro geklaut. Der Diebstahl geschah bereits Samstag, 03.07.2021, zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizeisucht Zeugen

Wie heute angezeigt wurde, haben Unbekannte von einem Fahrradabstellplatz eines Schulgeländes in der Bahnhofstraße ein mittels Schloss gesichertes Mountainbike MTB Scott Aspect 730 in den Farben dunkelgrün/gelb geklaut. Das Rad hat einen Wert von 940 Euro. Der Diebstahl geschah bereits am vergangenen Freitag zwischen 07.40 Uhr und 17.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr haben unbekannte Täter in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen bei einem schwarzen Mercedes Benz CL 500 eine Fensterscheibe auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 11:25 Uhr befuhren gestern Vormittag ein 21-Jähriger aus Wanfried und ein 18-Jähriger aus Eschwege die Dünzebacher Straße in Eschwege in Richtung Wiesenstraße. Nach dem Einfahren in den Kreisverkehr musste der 21-Jährige verkehrsbedingt im Kreisverkehr halten. Dies bemerkte der nachfolgende 18-Jährige zu spät und fuhr auf die Anhängerkupplung des Pkws auf. Anschließend verständigten sich beide Fahrer darauf, die Unfallstelle in Kreisel zu räumen und sich zum Personalienaustausch in der Leuchtbergstraße zu treffen. Dort erschien der 18-Jährige jedoch nicht, worauf die Polizei verständigt wurde, die nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Diebstahl von Kupfer

Am 12.07.21, zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr wurden in der Straße „Schützengraben“ in Wanfried-Altenburschla von einer Baustelle 40 Meter Kupferrohr entwendet. Neben dem Kupferrohr wurden auch Bauschaum, eine Kabeleinziehhilfe und ein Baueimer gestohlen. Der Schaden wird mit 1038 Euro angegeben. Ein Großteil der Kupferrohe konnten dann am Abend, gegen 18:15 Uhr, durch eine Zeugin in einem angrenzenden Feld wieder aufgefunden werden. Die Polizei in Eschwege bittet daher um Hinweise unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf Parkplatz

Beim Öffnen der Beifahrertür beschädigte ein 53-Jähriger aus Nordhausen einen nebenstehenden geparkten Pkw Audi, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich gestern in der Mittagszeit auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau.

Unfall vor Schule

Um 13:06 Uhr befuhr gestern Mittag eine 48-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Freiherr-von-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte an der Bushaltestelle vor der Schule zu wenden. Dabei übersah sie einen 15-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der mit seinem Kleinkraftroller in Richtung Bergstraße unterwegs war. Dadurch prallte der Roller gegen die Beifahrerseite des Pkws. Der 15-Jährige sowie sein 16-Jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau, stürzten mit dem Roller und verletzten sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 20:08 Uhr wurde gestern Abend ein Fahrzeug mit einem lettischen Kennzeichen in der Straße „An der Schlagd“ in Witzenhausen angehalten und kontrolliert, nachdem der Fahrer zuvor offensichtlich stark alkoholisiert noch eine Flasche Spirituosen gekauft hatte. Der 55-Jährige Fahrer aus Lettland musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, die Durchführung eines Alkoholtests war nicht möglich. Da alle Bemühungen scheiterten eine Kontaktperson ausfindig zu machen, musste der 55-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Polizei Eschwege

Pkw fährt beim Rückwärtseinparken gegen Moped und Motorroller

Ein 76-jähriger Autofahrer aus Weißenborn ist am Montagmittag gegen 13.05 Uhr beim Rückwärtseinparken in der Seminarstraße/Ecke Pfaffenweg versehentlich gegen ein geparktes Moped gestoßen. Das Zweirad fiel zur Seite und fiel gegen einen geparkten Motorroller, der dann ebenfalls zur Seite umfiel. Während das erste Moped unbeschädigt blieb, entstand an dem Motorroller ein Schaden von 500 Euro. An dem verursachenden Pkw entstand zudem ein leichter Streifschaden.

Unfall auf Tankstellengelände; Schaden 500 Euro

Auf dem Gelände einer Tankstelle in Meinhard-Grebendorf ist ein 62-jähriger Autofahrer aus Eschwege nach der Beendigung des Tankvorgangs versehentlich rückwärtsgefahren und hat dabei den hinter ihm wartenden Pkw einer 37-Jährigen aus Wanfried übersehen. Dabei verursachet der 62-Jährige mit seiner Anhängerkupplung einen Frontschaden bei dem anderen Pkw in Höhe von 500 Euro. Der Pkw des Verursachers blieb unbeschädigt. Der Unfall geschah am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach hat ein 26-jährige Autofahrerin aus Großalmerode gestern Abend gegen 22.15 Uhr ein Reh erfasst, was bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 300 Euro.