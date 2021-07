Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Schlägerei in Wohnung: 24-Jähriger glaubt, einen Mann erschlagen zu haben und stellt sich bei der Polizei

Am Dienstagmorgen stellte sich ein 24-Jähriger bei der Polizei in Korbach. Er schilderte den Polizisten, dass er vermutlich einen Mann erschlagen habe. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er zwar einen Mann geschlagen hatte, dieser aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Am Dienstag gegen 8.30 Uhr meldete die Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg bei der Polizei Korbach, dass man in der Hannoverschen Straße in Korbach zwei Männer mit Verletzungen gefunden habe und eine Schlägerei vorausgegangen sein könnte. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später erschien ein 24-Jähriger bei der Polizeistation Korbach. Von sich aus berichtete er, dass er auf einen Mann eingeschlagen habe, er vermute, dass er ihn sogar erschlagen haben könnte. Der unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Bei den verletzten Männern handelte es sich um den Vater des 24-Jährigen und dessen Bekannten. Beide wiesen Verletzungen auf, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Es bestand aber zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizeistation Korbach, die aufgrund der ersten Aussage des Tatverdächtigen von der Kriminalpolizei unterstützt wurde, hatte der 24-Jährige in der Wohnung seines Vaters im Streit den Bekannten des Vaters geschlagen. Wie es zu den Verletzungen des Vaters kam, ist noch nicht abschließend geklärt, könnte aber in Verbindung mit alkoholbedingten Stürzen stehen.

Korbach – Vermehrt Diebstähle aus unverschlossenen Autos, Polizei gibt Hinweise zum Diebstahlschutz

In den letzten Wochen verzeichnete die Polizei einen Anstieg von Diebstählen aus unverschlossenen Autos. Die unbekannten Täter nutzten dabei die Sorglosigkeit von einigen Autobesitzern aus, die ihr Fahrzeug nicht abschließen und Wertgegenstände, Taschen oder auch Bargeld im Auto liegenlassen. Die Taten ereigneten sich in Korbach und Umgebung.

Zur Vorbeugung weist die Polizei nochmal auf Folgendes hin:

Wichtig: Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug

in einer Garage, unter dem Carport oder auf dem Hof vor dem Haus

steht!

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

sollen immer abgeschlossen werden, auch wenn Sie sich nur kurz vom

Fahrzeug entfernen.

Handy, Laptop, Kamera), Handtaschen oder Bargeld im Auto liegen.

Verstecke sind den Dieben bekannt.

Abwesenheit (z. B. beim Tanken, Zeitungskauf)

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug

zurück, entfernen Sie auch die Halterung.

wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in

Umkleidekabinen aufhängen.

Personen sehen!

PKW bremst Zug aus

Bad Wildungen-Wega (Kreis Waldeck-Frankenberg) – Wegen des Verdachts eines

„Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“ ermittelt seit gestern Vormittag

(12.7.) die Bundespolizeiinspektion Kassel. Ein bislang noch Unbekannter blieb

mit seinem Fahrzeug, einem grauen Ford (C-MAX), mit Korbacher Kennzeichen (KB –

??), gegen 10:45 Uhr, in Bad Wildungen-Wega auf einem Bahnübergang stehen,

obwohl sich ein Zug der Kurhessenbahn näherte.

Schnellbremsung und Achtungspfiffe

Der Lokführer legte sofort eine Schnellbremsung ein und gab mehrere

Achtungspfiffe ab. Der Fahrer reagierte trotz aller Warnungen nicht und blieb

einfach stehen.

Glücklicherweise konnte die Bahn noch rechtzeitig halten. Anschließend fuhr der

Unbekannte davon. Die Reisenden im Zug bekamen lediglich einen Schreck. Verletzt

wurde zum Glück niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise auf Fahrer geben kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.