46-jährige Person in Lautertal, Landkreis Vogelsberg, vermisst

Lautertal

Die Polizei in Lauterbach sucht nach der 46-jährigen Joanna Dziwura. Frau Dziwura hat ihre Wohnung in Lautertal Hopfmannsfeld gegen 16:30 Uhr verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen. Frau Dziwura ist 46 Jahre alt, 163 cm groß und hat kurze, graue Haare. Sie ist mit einer blauen Jeans und einer blauen Regenjacke bekleidet und führt vermutlich einen roten Rucksack mit sich. Hinweise über den Aufenthalt der 46-jährigen bitte an die Polizei in Lauterbach oder an das Polizeipräsidium Osthessen.

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Ehrenberg/Wüstensachsen – Am Montagabend (12.07.) gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hilders einen Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Gegen 22:30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie ein Einbrecher in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Tanner Straße in Wüstensachsen einbrach und informierte die Polizei. Die eingesetzte Streife der Polizeistation Hilders beobachtete kurze Zeit später den Täter beim Verlassen des Objekts und nahm den 33-jährigen Mann aus Ehrenberg nach kurzer Flucht fest. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Fahrräder gestohlen

Kalbach/Niederkalbach – Am Montagmorgen (12.07.) stahlen Unbekannte in der Straße „Am Schönen Hof“ zwei ältere Räder im Wert von circa 100 Euro. Der 70-jährige Eigentümer aus der Gemeinde Kalbach hatte die Zweiräder gegen 10:30 Uhr am Straßenrand abgestellt und mit einem Schloss gemeinsam gesichert. Gegen 11:15 Uhr beobachtete er einen Kastenwagen, der die Straße entlang fuhr und in Höhe der Fahrräder anhielt. Als der Kalbacher nach seinen Rädern schauen wollte, hörte er das Zuschlagen einer Tür und sah den Kastenwagen davonfahren. Das Kennzeichen konnte er nicht ablesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Abfall unerlaubt entsorgt

Eichenzell – Am Donnerstagnachmittag (08.07.) wurde die Polizei in Fulda über den Fund mehrerer augenscheinlich entsorgter Altreifen auf einem Parallelweg zur Bundesstraße 27 zwischen Rothemann und Döllbach informiert. Vor Ort staunten die Beamtinnen und Beamten nicht schlecht, als sie circa 1.000 Altreifen – teilweise mit Felge und in verrostetem Zustand – auf mehr als hundert Metern Länge verteilt auffanden. Zwar geht von dem Unrat keine akute Gefährdung aus, allerdings handelt es sich bei der unerlaubten und zudem umweltschädigenden Entsorgung um eine Straftat. Die Kriminalpolizei in Fulda hat in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ordnungsamt die Ermittlungen wegen dem unerlaubten Umgang mit Abfall aufgenommen. Mittlerweile sind bereits mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern zur möglichen Herkunft der Reifen bei der Polizei eingegangen. Diesen Hinweisen gehen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler derzeit nach. Der Schaden, der durch die unerlaubte Entsorgung entstanden ist, beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf mehrere tausend Euro.Wer Hinweise zu der Verursacherin oder dem Verursacher geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen gestohlen

Schlitz/ Hartershausen – Durch Unbekannte wurden in der Nacht zu Freitag (09.07.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-M 1452 eines silber-grauen Opel Meriva entwendet. Das Auto war zur Tatzeit in der Straße „Im Hirtfeld“ abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Transporter

Lauterbach – Unbekannte öffneten in der Nacht zu Montag (12.07.) die Schiebetür eines schwarzen Ford Transit und entwendeten mehrere darin befindliche Werkzeuge. Der Transporter stand zur Tatzeit in der Höhenstraße. Das genaue Diebesgut und dessen Wert ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg

Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld Hersfeld-Rotenburg – Auch im Landkreis Hersfeld-Rotenburg werden immer wieder Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus und die Täter fahren mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davon.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken oder die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen kostenlose Fahrradcodierungen an. Hierbei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert.

Die nächste Aktion findet am Dienstag, 20.07.2021, in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr, auf dem Gelände der Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3 in 36251 Bad Hersfeld statt. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich ab sofort tagsüber unter der Telefonnummer 06621 / 932 – 0 telefonisch anmelden. In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar wertvolle Tipps, wie man sich vor dem Diebstahl seines Fahrrades schützen kann: Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser und schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an. Sichern Sie dabei immer Vorder- und Hinterrad. Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf und lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Die Veranstaltungen finden im Freien statt. Auf die Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung wird hingewiesen.

Kradfahrer gestürzt

Tann

Ein verletzter Kradfahrer und Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Ortsdurchfahrt Tann-Günthers am 12.07.2021 gg. 16:30.Uhr.

In einer engen Linkskurve verlor der 17-jährige Fahrer aus der Gemeinde Tann die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, kam zu Fall und schlitterte auf der Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Kradfahrer und musste zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Am Krad entstanden Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch ein Rettungshubschrauber.