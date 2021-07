Erst randaliert und anschließend Widerstand geleistet –

Polizistin verletzt, Wiesbaden-Erbenheim, Egerstraße, 12.07.2021, 15.35 Uhr,

(pl)Ein 44-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in der Egerstraße zunächst

randaliert und anschließend erheblichen Widerstand geleistet, wobei eine

Polizeibeamtin verletzt wurde. Der Polizei wurde gegen 15.30 Uhr von mehreren

Personen gemeldet, dass in der Egerstraße ein Mann lautstark herumschreien und

randalieren würde. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife, soll der

Randalierer auf die eingesetzte Beamtin zugekommen sein und dieser unmittelbar

ins Gesicht geschlagen haben. Als die Streife den sich offensichtlich in einem

psychischen Ausnahmezustand befindlichen 44-Jährigen daraufhin festnehmen

wollte, leistete dieser erheblichen Widerstand, konnte aber schließlich zu Boden

gebracht und gefesselt werden. Der Festgenommene wurde zur Überprüfung seines

Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt. Die verletzte Polizeibeamtin wurde

ambulant in einem Krankenhaus behandelt und war nicht mehr weiter dienstfähig.

Einbrecher in der Wilhelmstraße zugange, Wiesbaden, Wilhelmstraße,

10.07.2021, 15.30 Uhr bis 12.07.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag wurden in der Wilhelmstraße

ein Geschäft und ein Friseursalon von Einbrechern heimgesucht. Während es den

Tätern gelang, in die Räumlichkeiten des Geschäftes einzubrechen und hieraus

hochwertige Handtaschen sowie Geldbörsen zu entwenden, scheiterten sie beim

Versuch, die Tür des Friseursalons gewaltsam zu öffnen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Baustellencontainer, Wiesbaden-Delkenheim, Pfarrmorgen,

09.07.2021, 14.00 Uhr bis 12.07.2021, 07.05 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle gegenüber eines Einkaufsmarktes in der Straße

„Pfarrmorgen“ in Delkenheim sind unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und

Montagmorgen in einen Baucontainer eingebrochen. Die Einbrecher verschafften

sich gewaltsam Zugang zum Container und entwendeten hieraus hochwertige

Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Werkzeuge aus Lagerraum von Baustelle gestohlen, Wiesbaden-Nordenstadt,

Kiebitzweg, 09.07.2021, 18.00 Uhr bis 12.07.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Aus dem Lagerraum einer Baustelle im Kiebitzweg haben Diebe zwischen

Freitagabend und Montagmorgen Arbeitsmittel im Wert von rund 2.000 Euro

gestohlen. Die Täter betraten das unfertige Gebäude, brachen in den

abgeschlossenen Lagerraum ein und schnappten sich die dort befindlichen

Werkzeuge und Maschinen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Schulturnhalle mit Graffiti beschmiert, Wiesbaden-Dotzheim, Kohlheckstraße,

09.07.2021, 17.00 Uhr bis 12.07.2021, 06.10 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände der Schule in der Kohlheckstraße wurde im Verlauf des

Wochenendes die Außenwand der Turnhalle mit Farbe besprüht. Darüber hinaus wurde

auch noch eine Fensterglasscheibe beschädigt. Der hierbei entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Autofahrerin leistet während Kontrolle Widerstand, Wiesbaden, Oranienstraße,

Montag, 12.07.2021, 20:45 Uhr

(fh)Gestern Abend leistete eine 30-jährige Wiesbadenerin während einer Kontrolle

durch eine Streife der Polizei Widerstand und sorgte für einen größeren

Polizeieinsatz. Zuvor hatte die Streifenwagenbesatzung gegen 20:45 Uhr im

Bereich der Oranienstraße in Wiesbaden beobachtet wie ein grauer Mercedes CLA

ohne ersichtlichen Grund auf der Fahrbahn eine abrupte Bremsung durchführte und

so einen dahinterfahrenden Mercedes zum starken Abbremsen zwang. Die 30-Jährige

Fahrzeugführerin, welche mit zwei weiteren Personen im Auto unterwegs war, wurde

daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle habe sich die

Wiesbadenerin aggressiv gezeigt und sei den Anweisungen der Streife nicht

nachgekommen. Als die Frau ihren PKW nicht verlassen wollte, wurde sie durch die

Wachpolizisten ergriffen, aus dem Auto gezogen und anschließend gefesselt. Auch

gegen diese Maßnahme habe sich die Dame gewehrt, woraufhin gegen sie ein

Ermittlungsverfahren wegen der Widerstandshandlung eingeleitet wurde. Des

Weiteren muss sie sich für das vorangegangene Fahrmanöver verantworten. Die

30-Jährige wiederum stellte Strafanzeige gegen einen der beiden Wachpolizisten.

Zeugen nach riskanter Fahrt gesucht, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Samstag,

12.06.2021, 17:10 Uhr

(fh)Ein 35-jähriger Wiesbadener steht im Verdacht, bereits am Samstag, dem

12.06.2021, auf der B 455 zwischen Mainz-Kastel und Wiesbaden, zunächst eine

rücksichtslose und gefährdende Fahrweise an den Tag gelegt und im Anschluss mit

Tritten einen PKW beschädigt zu haben. Einem 47-Jährigen Verkehrsteilnehmer fiel

gegen 17:10 Uhr auf der B455 zwischen Mainz-Kastel und Wiesbaden ein grüner VW

Golf auf, welcher mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit auf

seinen Seat aufgefahren sei und im Anschluss mehrere Fahrzeuge auf dem

Standstreifen überholt habe. Der Golf habe im Bereich der Berliner Straße seine

rasante Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt und sei auf das Gelände

einer Tankstelle gefahren. Der 47-jährige Mitteiler folgte dem VW und entschloss

sich den Mann zur Rede stellen. Daraufhin entfachte ein Disput, in dessen

Verlauf der 35-Jährige gegen den PKW des Mitteilers trat und einen Sachschaden

in Höhe von etwa 250 Euro verursachte.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die am besagten

Samstagnachmittag die rasante und mutmaßlich gefährdende Fahrweise des grünen VW

Golfs beobachtet haben und bittet diese sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

Fahrzeug flüchtet nach Zusammenstoß, Wiesbaden-Delkenheim, Landesstraße 3028,

Montag, 12.07.2021, 18:00 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich auf der L 3028 zwischen der Autobahnabfahrt

der A 66 und Wiesbaden-Delkenheim ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf das

Verursacherfahrzeug flüchtete. Eigenen Angaben zufolge, befuhr ein 44-jähriger

Wiesbadener mit seinem silbernen Ford Focus die Landesstraße aus Richtung der

A66 in Richtung Ortseingang Delkenheim. Aus der entgegengesetzten Richtung habe

sich ein ebenfalls silberner Ford Focus genähert, welcher plötzlich auf die

Fahrspur des 44-Jährigen ausgeschert sei und dort einen Zusammenstoß verursacht

habe. Im Anschluss sei der fremde Ford, von dem kein Kennzeichen bekannt ist,

davongefahren. Am Ford des Wiesbadeners entstand an der linken Fahrzeugseite ein

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2264 mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Fahrer zum Ausweichen gezwungen – PKW verunfallt, Wiesbaden-Biebrich,

Äppelallee, Höhe A643, Samstag, 10.07.2021, 23:00 Uhr

(fh)Am späten Samstagabend ereignete sich im Bereich der Äppelallee in Wiesbaden

ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrsteilnehmer durch das

Fahrmanöver eines Unbekannten zum Ausweichen gezwungen wurde und so einen Unfall

verursachte. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Opel Meriva die linke von zwei

Fahrspuren der Äppelallee zwischen der Friedrich-Bergius-Straße und der

Rheingaustraße und wollte an einer Gabelung seine Fahrt in Richtung der

Rheingaustraße fortsetzen. Auf der rechten Spur, welche auf die A643 mündet, sei

zeitgleich ein dunkler Kombi gefahren. Unmittelbar vor der Gabelung sei der

Kombi plötzlich auf die Fahrspur des Opel herübergefahren und habe so den

46-Jährigen zum Ausweichen gezwungen. Dieser fuhr daraufhin mit seinem Opel über

eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Ampelmast.

Der Kombi habe unbeirrt seine Fahrt fortgesetzt. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Bei dem Kombi könnte es sich laut dem

Unfallbeteiligten um einen BMW mit dem Teilkennzeichen „RÜD“ gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

57-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) – 57-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden,

Hans-Thoma-Straße, 13.07.2021, 09.20 Uhr,

(pl)Seit Dienstagmorgen wird der 57-jährige Jürgen M. aus Wiesbaden

vermisst. Herr M. verließ morgens gegen 09.20 Uhr das Wohnhaus in der

Hans-Thoma-Straße und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die durchgeführten

Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Aufgrund der

Gesamtumstände ist eine Gefahr für den Vermissten nicht auszuschließen. Der

Vermisste ist ca. 1,85 Meter groß sowie schlank und hat dunkelblonde, kurze

Haare. Er war zuletzt mit einem grauen T-Shirt und einer dunkelblauen

Trainingshose von Adidas bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-3333

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fahrradfahrer flüchtet,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Montag, 12.07.2021, 15.20 Uhr

(akl) Ein Radfahrer hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall in der

Bierstadter Straße verursacht und ist im Anschluss geflüchtet. Gegen 15.20 Uhr

befuhr er die abschüssige Bierstadter Straße in Richtung Innenstadt hinter einem

Linienbus. Aufgrund eines Rückstaus musste der 42jährige Busfahrer

verkehrsbedingt warten und ermöglichte einer 61jährigen Skodafahrerin aus

Wiesbaden das Einbiegen aus der Paulinenstraße nach links in Richtung

Bierstadter Höhe. Der Radfahrer überholte den Bus links über die Gegenfahrbahn

und kollidierte dort mit dem Skoda. Von dort wurde er abgewiesen und schrammte

schließlich noch an der Fahrerseite des Busses entlang. Es entstand Sachschaden

von 1.100 Euro. Der Radfahrer flüchtete in Richtung Frankfurter Straße, ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Radler soll männlich und 18 –

20 Jahre alt mit schlanker Figur gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare und

einen Dreitagebart gehabt. Bekleidet sei er mit einer kurzen schwarzen Hose und

einem schwarzen T-Shirt gewesen. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes

Mountainbike gehandelt haben. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der

Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

44-Jährige aus dem Rheingau vermisst

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Seit Donnerstag, dem 08.07.2021, wird die 44 Jahre

alte Paula B. aus einer psychiatrischen Einrichtung im Rheingau vermisst. Die

Vermisste kehrte am späten Donnerstagabend nicht zur Einrichtung zurück und

wurde zuletzt am Freitagmorgen in Wiesbaden gesehen. Seitdem ist ihr

Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der

Wiesbadener Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste ist circa 172 cm groß und hat eine schlanke Statur. Ihre

schulterlangen, braunen Haare trug sie in der Vergangenheit meist zum Zopf

gebunden. Zuletzt soll sie eine rote Jacke, Jeans und Turnschuhe getragen haben.

Sie könnte weiterhin eine Brille tragen.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Diebe unterwegs

Bad Schwalbach (ots) – 1. Diebe machen sich an Kleinbus zu schaffen,

Eltville-Erbach, Gartenstraße, Samstag, 10.07.2021, bis Montag, 12.07.2021

(fh)Im Laufe des vergangenen Wochenendes stahlen Unbekannte in der Gartenstraße

in Eltville-Erbach mehrere Gegenstände aus einem geparkten VW Bus und entkamen

mit ihrer Beute. Am Montagmorgen fiel dem Besitzer des Fahrzeugs auf, dass

Werkzeug, zwei Messer, ein Fernglas sowie eine Taschenlampe aus dem

Fahrzeuginneren fehlten. Hinweise zu dem Täter oder der Täterin liegen nicht

vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.