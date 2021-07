Arminius Runde Nachrichten – Verfassung? Friedensvertrag? Staatsneugründung? Die Verwirrung geht weiter – Eine weitere Einordnung von uns

Wir haben in den letzten Monaten unsere Meinung zur aktuellen Situation immer wieder dargestellt.

In unserem 3-min- Clip „Es war immer da“ haben wir aus offiziellen Quellen den Status Quo untermauert.

Es ist weder notwendig einen Friedensvertrag zu schließen, eine Verfassung zu schreiben noch einen Staat neu zu gründen.

Alles das geht an unserer Lebenswirklichkeit vorbei und behindert den gemeinsamen Weg in die Souveränität.

