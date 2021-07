Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unbekannte zerkratzen PKW

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.07.2021 im Zeitraum von ca. 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde im Ortsteil Hardenburg durch Unbekannte ein geparkter PKW zerkratzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Golf, der am Fahrbahnrand in der Straße „In den Hammerwiesen“ ordnungsgemäß geparkt war. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu genanntem Sachverhalt.

Bad Dürkheim: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall auf der B37

Bad Dürkheim (ots) – Derzeit kommt es nach einem Verkehrsunfall auf der B37 im Bereich der Anschlussstelle BAB 650, Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet. (Stand: 13:50 Uhr)

Bad Dürkheim: Drogenfahrt endet in Wingertszeile

Bad Dürkheim (ots) – Ein 45-jähriger Ludwigshafener befuhr mit seinem Fiat die Bundesstraße 37 aus Richtung BAB 650 kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Zwischen der Abfahrt von der Autobahn und der Mülldeponie kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und landete in den dortigen Wingertszeilen. An dem Pkw entstand Totalschaden (5.000 Euro). Dieser musste durch einen Kran geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte beim Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der Fahrer räumte den Drogenkonsum ein. Im Fahrzeug konnten auch Drogen gefunden und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt.

Den Beschuldigten erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie einen Führerscheinentzug.

Der Geschädigte Winzer der Wingertszeilen wird gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim (06322-963-0) zu melden.

Wachenheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Wachenheim (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 10.07.2021 im Zeitraum zwischen ca. 06:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Burgstraße in Wachenheim. Demnach hatte die Geschädigte ihren PKW, einen weißen BMW 1er, auf Höhe der Hausnummer 36 am Fahrbahnrand geparkt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte diese einen Schaden im Bereich des Stoßfängers auf der Fahrerseite vorne, sodass davon auszugehen ist, dass ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug touchiert und sich danach, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt hat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):