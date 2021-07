Neustadt: Ausstellung Lutz Schoenherr „Konstruktives-Positives“ vom 25. Juli bis 22. August 2021

Neustadt an der Weinstraße – Lutz Schoenherr lässt Farben sprechen in seinen Bildern, die oft als Serie von ihm gefertigt werden. Wenn man in der ihm zuzuordnenen Kunst vom Konstruktivismus spricht, bezeichnet man damit eine Form der künstlerischen Gestaltung, die sich aus kontrollierten Elementen und bestimmten definierten Beziehungen zusammensetzt.

Kreis, Quadrat und Dreieck spielen in seinen Bildern eine Hauptrolle. Ihren ästhetischen Ursprung hat diese Art der Malerei in der Bauhausbewegung und der hölländischen De-Stijl-Bewegung. Aber es lässt sich unschwer erkennen, das hier etwas ganz Eigenes daraus entwickelt wurde. Mit den Mitteln des Siebrucks werden Farben durchdekliniert und kombiniert und erschaffen für den Betrachter ein geordnetes Farberlebnis, was konstruktive Klarheit und Serialität originell in Szene setzt.

Spielerisch und freier sind Lutz Schoenherrs Marrakesch-Arbeiten.

Hier explodiert ein Feuerwerk der Farben auf Leinwand, welches zwar konkret, aber auch ausgesprochen poetisch sein will.

Lutz Schoenherr ist Jahrgang 53. Er lebt und arbeitet in Edenkoben. Nach einer Tätigkeit als Sozialpädagoge und Sprachwissenschaftler widmet er sich seit 2007 ausschließlich der konstruktiv-konkreten Kunst. Seit 2009 hatte er zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Belgien. Seit 2019 betreibt er sein Atelier in Edenkoben auch gelegentlich als Ausstellungsraum.

Die Arbeiten von Lutz Schönherr können während der Öffnungszeiten der Ladengalerie Kunstwerk in Neustadt, Rathausstraße 4, von Di-Fr. 11.00 -17.00 Uhr, Sa. 9.30 Uhr -13.30 Uhr besichtigt und erworben werden.