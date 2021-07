Karlsruhe: KSC-Saisoneröffnung 2021/22 im BBBank Wildpark am 16. Juli 2021

Karlsruhe – Nach langer Zeit heißt es am Freitag, 16. Juli 2021, endlich wieder: Raus in den Wildpark! Denn der KSC lädt auf der neuen Osttribüne des BBBank Wildparks zur Saisoneröffnung 2021/22 ein. Tickets für den bunten Abend sind ab sofort erhältlich.

Bevor die Spielzeit 2021/22 für die Blau-Weißen am 24. Juli startet, wartet natürlich auch in diesem Jahr wieder unsere Saisoneröffnung! Genauso wie schon 2020 stellt sie auch dieses Mal den Ersatz für den KSC-Familientag dar, der normalerweise vor Saisonstart stattfindet. Aufgrund der weiteren Einschränkungen und Begrenzungen im Rahmen der Corona-Pandemie ist die Umsetzung des Familientags nicht möglich. Deshalb lädt der KSC zur Saisoneröffnung 2021/22 am 16. Juli in die „eigenen vier Wände“ ein – auf die Osttribüne des neuen BBBank Wildparks.

Mit Martin Wacker, der Stimme des KSC, und Karsten Penz geht es dann durch ein etwa zweistündiges Unterhaltungsprogramm, in dem nichts zu kurz kommt. Im Fokus steht dabei natürlich: Die KSC-Mannschaft. Unser Trainerteam, unsere Kapitäne, vor allem aber auch unsere Neuzugänge. Denn für Lucas Cueto, Fabio Kaufmann, Leon Jensen und auch für Fabian Schleusener, der den KSC aber zumindest schon aus vergangenen Tagen etwas kennt, sind der BBBank Wildpark, die Stadt Karlsruhe und auch die Fans der Blau-Weißen noch neu. Deshalb fordern wir besonders diese vier, aber natürlich auch alle anderen Teammitglieder bei kleinen Wissens- und Geschicklichkeitsspielen und Aufgaben (gegeneinander) heraus. Damit Christian Eichners Jungs auch mal durchatmen können, stehen zwischendurch Auftritte regionaler Musiker auf dem Programm. Außerdem gibt es auch wieder eine Außenwette an einem anderen Ort, wie sie aus dem letzten Jahr bekannt ist. Und die erste Veranstaltung im neuen BBBank Wildpark bedeutet natürlich auch: Zum ersten Mal versorgen die Kioske im Umlauf des Stadions hungrige und durstige KSC-Fans. Wem das noch nicht reicht, der bekommt sogar noch die Möglichkeit, sich rund um die Saisoneröffnung des KSC an einem der Kioske mit blau-weißen Fanartikeln einzudecken. Von 17.00 bis 21.00 Uhr ist unser Fanshop-Team für euch da und verkauft Trikots, Hoodies und mehr.

Start der Veranstaltung am 16. Juli ist um 18.30 Uhr, bereits ab 17.00 Uhr beginnt der Einlass in den BBBank Wildpark. Der Eingang zur Saisoneröffnung findet sich an der Ecke hinter der neuen Süd- und Osttribüne und ist vom Adenauerring aus zugänglich. 700 Tickets für die Saisoneröffnung können nach den örtlichen Vorgaben in den Verkauf gehen. Diese sind im print@home-Format (bitte ausgedruckt mitbringen) ab sofort ausschließlich im Online-Ticketshop unter ksc.de/tickets erhältlich – Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Rollstuhlfahrer 5 Euro. Rollstuhlfahrer wenden sich im Hinblick auf den Erwerb von Tickets bitte direkt an tickets@ksc.de. Ein begrenztes Parkplatzkontingent steht ausschließlich direkt gegenüber des BBBank Wildparks für 3 Euro pro Fahrzeug auf dem Birkenparkplatz zur Verfügung. Parkplatz-Tickets sind nur am Veranstaltungstag selbst vor Ort erhältlich.

Pro Person muss ein Ticket für die Saisoneröffnung erworben werden. Vor diesem Hintergrund benötigen auch Kinder – unabhängig vom Alter – ein entsprechendes Ticket. Eine Person kann maximal vier Tickets im Online-Ticketshop buchen. Die Bühne befindet sich mittig vor dem O3 und O4 Oberrang. Es können dementsprechend ausschließlich Sitzplatzkarten in den Oberrängen O3 und O4 erworben werden, wobei jeder zweite Sitzplatz frei bleiben muss. Da die Einhaltung von Abständen am Veranstaltungsabend im BBBank Wildpark dennoch nicht zu jeder Zeit garantiert werden kann, sind die Besucher zum dauerhaften Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske verpflichtet.

Für den Einlass zur Veranstaltung besteht außerdem die Pflicht, einen Impf-, Genesenen- oder Negativtestnachweis zu erbringen. Das negative Testergebnis darf nicht länger als 24 Stunden – vom offiziellen Veranstaltungsende um 22.00 Uhr aus gerechnet – zurückliegen. Der jeweilige Nachweis ist dem Ordnerpersonal am Einlass vorzuzeigen. Für einen flüssigen Ablauf bitten wir darum, diesen sowie ein Ausweisdokument bereitzuhalten. Zur Kontaktnachverfolgung kommt die Luca-App zum Einsatz. Wer diese nicht nutzen kann oder möchte, hat vor Ort die Möglichkeit, ein Kontaktformular auszufüllen.