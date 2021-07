Viele sind in der Angst.

In der vermeintlichen Aufklärerszene werden Ängst absichtlich geschürt.

War es vor wenigen Wochen die Angst vor dem Test. So ist es nun die Angst vor der Zwangsimpfung.

Deutschland soll in Dauerangst bleiben.

Wir geben Euch eine Einordnung, so wie wir die aktuelle Lage beurteilen.

Arminius Runde in Telegram

Arminius Runde Nachrichten – Dauerangst – Impfzwang und der Ausweg – Eine aktuelle Einordnung

Arminius Runde auf YouTube

Alle Informationen auch in Telegram unter

Alle unsere Veröffentlichungen findet ihr auch im Web unter:

Metropolchronicles