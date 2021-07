Karlsbad – vermutlich durch Sekundenschlaf Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer, als er am

Montagmittag auf der Bundesautobahn 8, Höhe Grünwettersbach die Kontrolle über

sein Gespann verlor und in der Folge umstürzte. Dabei entstand ein Sachschaden

von ca. 200.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Fahrer gegen 12 Uhr mit seinem Sattelzug

auf der A 8 von Stuttgart kommend in Richtung Karlsruhe. Vermutlich aufgrund von

Übermüdung schläft der Fahrer nach eigenen Angaben kurzzeitig ein, kommt nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert hier mit einem Erdwall neben der

Fahrbahn. In der Folge stürzte der Lastzug nach links um. Der Fahrer konnte sich

glücklicherweise selbstständig aus seinem Führerhaus befreien und wurde durch

den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuell sind zwei der drei Fahrstreifen für die Reinigungs-und Bergungsarbeiten

noch gesperrt. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von bis zu 20 Kilometern

Länge.

Karlsruhe – Mehrere hundert Menschen feierten das Finale der UEFA Euro 2020

Karlsruhe (ots) – Mehrere hundert Menschen haben in der Nacht zum Montag das

Finale der UEFA Euro 2020 im Stadt und Landkreis Karlsruhe auf den Straßen

gefeiert. In einigen Fällen musste die Polizei regelnd eingreifen.

Zum Anpfiff des Finalspiels England gegen Italien verfolgten in der Karlsruher

Südstadt mehrere hundert überwiegend italienische Fans in unterschiedlichen

Lokalitäten die Liveübertragung des Fußballspiels. Ebenso verfolgten in der

Karlsruher Innenstadt sowie in Ettlingen, Bruchsal, Bretten und Bad Schönborn

einige Anhänger in den Außenbereichen mehrerer Gaststätten die Begegnung auf

großen Flachbildschirmen. Allgemein war die Karlsruher Innenstadt am

Sonntagabend stark frequentiert. Während der Spielphase kam es hier zu keinen

Besonderheiten.

Nach Spielende feierten im Bereich der Karlsruher Südstadt etwa 300 Personen

sowie im Bereich Stephanplatz circa 100 Personen friedlich. In der

Augartenstraße verließen etwa 150 Personen die Gaststätte, um auf der Straße zu

feiern. Polizeikräfte sperrten in der Folge die Augartenstraße für den

Fahrzeugverkehr, um Gefahren für die Anhänger zu minimieren.

In der Innenstadt von Karlsruhe bildete sich nach Spielende ein Autokorso mit

rund 600 Fahrzeugen. Im Bereich der Amalienstraße befanden sich um die 300

Personen am Straßenrand, die den Autokorso verfolgten und den Teilnehmern

zujubelten. Viele Zuschauer traten immer wieder bei stehendem Verkehr auf die

Straße und nahmen Kontakt zu den Autoinsassen auf. Aufgrund des hohe

Verkehrsaufkommens war der Verkehr im Bereich der Amalienstraße/Kaiserstraße

nahezu zum Erliegen gekommen, weshalb die dortige Ampelanlage kurzzeitig

abgeschaltet wurde. Auch der Straßenbahnverkehr war infolge des

Verkehrsaufkommens zeitweise eingeschränkt.

Mehrfach kam es im Verlauf des Autokorsos zu gefährlichen Situationen, da sich

Fußgänger zwischen die langsam fahrenden Korsoteilnehmer mischten. Mehrere

Verkehrsteilnehmer wurden wegen geringfügiger Verkehrsverstöße mündlich

verwarnt.

Im Bereich Stephanplatz bildete sich eine Menschenmenge aus mehreren hundert

Personen. Aus dieser Menge heraus sowie an weiteren Örtlichkeiten in der

Innenstadt wurde von feiernden Fans vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Sechs

Personen konnten als Verursacher identifiziert werden. Im Anschluss an die

erforderlichen Maßnahmen wurde ihnen ein Platzverweis erteilt.

Ab 01:00 Uhr wurde die Grundstimmung am Stephanplatz zunehmend aggressiver.

Gegen 01:30 Uhr befanden sich etwa 1.000 feiernde Personen auf dem Stephanplatz

und es kam immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen dem Autokorso und

dem Fußgängerverkehr. Die Autokorsostrecke in Richtung Amalienstraße /

Stephanplatz wurde daraufhin gänzlich unterbunden und die festgesetzten

Fahrzeuge abgeleitet. Dabei mussten etwa 50 Aotus des Korsos von Polizeibeamten

flankiert durch die Menschenmenge geführt werden. Gegen 02:00 Uhr hatten

schließlich alle Fahrzeuge die Amalienstraße verlassen und auch die Feiernden

verließen im Anschluss den Stephanplatz, ohne dass es zu weiteren nennenswerten

Ereignissen kam.

Auf dem Marktplatz in Bretten hielten sich nach Abpfiff mehrere hundert feiernde

Menschen auf, wobei vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt wurde.

In Bad Schönborn bildete sich ein Autocorso mit bis zu 180 Fahrzeugen, die

hupend die Hauptstraße in Östringen befuhren. Im Ortskern fanden sich etwa 300

Personen ein, die den Korsoteilnehmern zujubelten. Hier war der Autocorso gegen

01:00 Uhr beendet.

In Bruchsal bildete sich ein Autokorso mit etwa 100 Fahrzeugen auf dem

Innenstadtring. Dieser ging ebenfalls gegen 01:00 Uhr zu Ende.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein leicht verletztes Kind sowie ein Sachschaden von rund

35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagabend auf

der Linkenheimer Landstraße ereignete.

Kurz nach 19 Uhr fuhr der 37 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Pkw auf der

Linkenheimer Landstraße stadtauswärts. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr er

dabei mit nicht angepasster Geschwindigkeit, grob verkehrswidrig und

rücksichtslos, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. In Folge

dessen übersieht er den auf dem linken von zwei Fahrstreifen fahrenden Citroën.

Trotz einer Ausweichbewegung nach rechts konnte der 37-Jährige einen

Zusammenstoß mit dem Citroën nicht verhindern. In der Folge wird das Fahrzeug

des 52-Jährigen Citroën-Fahrer nach links abgewiesen und kommt auf dem

Linksabbiergerstreifen zum Endstand. Der BMW wird zunächst leicht nach rechts

abgewiesen, gerät anschließend jedoch durch eine Gegenbewegung nach links, wo er

letztlich von der Fahrbahn abkommt und im Bereich der angrenzenden Gleise seinen

Endstand fand. Durch den Zusammenstoß wird das 5-jährige Kind im Fahrzeug des

Unfallverursachers leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur

ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Verursacherfahrzeug war

aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste von der

Unfallstelle abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Die Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe berät: Informieren heißt vorbeugen! Last Minute Angebot –

Social Media – Für Eltern einfach erklärt!

Karlsruhe (ots) – Für das Web-Seminar der Volkshochschule Karlsruhe in

Kooperation mit der Polizei, am 14.07.2021, 18:30 – 20.00 Uhr, sind zu dem Thema

Social Media – für Eltern einfach erklärt!

Gefahren im Internet erkennen! Verhindern durch Aufklärung!

noch Plätze frei.

Mit was beschäftigen sich meine Kinder und auf was sollte ich als

Erziehungsberechtigter achten? Wir erklären es Ihnen ganz einfach!

Beugen Sie vor und buchen sich auf der Homepage www.VHS-Bruchsal.de unter der

Kursnummer 10511 ein.

Mehrfacher Diebstahl im Zug

Mannheim (ots) – Zwei Reisende sind Freitagnachmittag (9. Juli) einem Dieb zum

Opfer gefallen. Im ICE auf der Fahrt nach Mannheim entwendete der bislang

Unbekannte insgesamt über 800 Euro Bargeld.

Die 59- und 78-jährigen Geschädigten meldeten sich jeweils bei der Bundespolizei

in Mannheim und Karlsruhe. Sie gaben an, sich an einen Mann erinnern zu können,

der bei Ankunft im Mannheimer Hauptbahnhof fluchtartig den Zug verließ. Anhand

der Videoüberwachung im Hauptbahnhof sowie der Aussage von Reisenden und Zeugen

werden nun Maßnahmen zur Ermittlung des Mannes eingeleitet.

Derzeit geht die Bundespolizei davon aus, dass der Tatverdächtige hinter den

geschädigten Reisenden saß. Von dort aus griff er vermutlich unter dem Sitz in

die Taschen der Personen. So gelang es ihm, unbemerkt das Bargeld zu entnehmen

und die Geldbörse zurück zu stecken.

Schützen können sich Reisende vor solchen Diebstahlshandlungen, indem Taschen

und Wertgegenstände immer nah am Körper getragen und nie unbeaufsichtigt

gelassen werden. Auf Zugreisen bietet es sich an, in einer Doppelsitzreihe den

Platz am Gang zu wählen und Taschen auf einem freien Platz am Fenster abzulegen.

Ist der Platz begrenzter, sollten Taschen und Rucksäcke auf dem Schoß abgelegt

werden. Reisende sollten stets darauf achten, Taschen zu verschließen, um

Tatgelegenheiten zu minimieren.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstagmorgen bis

Sonntagmittag den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Bert-Brecht-Straße in

Karlsruhe-Daxlanden überwunden und anschließend die Tür aufgehebelt. Er drang

daraufhin in die Innenräume ein, wo er zwar Spuren hinterließ, jedoch nach den

bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände mitnahm. Ob er bei der Tatausführung

womöglich gestört wurde ich nicht bekannt. Die Polizei Karlsruhe-West bittet um

Zeugenhinweise unter 0721 / 666-3611.

Karlsruhe – Diebesgut aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße

staunte am Freitag nicht schlecht, als er feststellte, dass sein Kellerabteil

aufgebrochen worden war. Der oder die Einbrecher hatten aber nichts mitgenommen,

sondern etwas dort hingebracht.

Der Mieter stellte am Freitag fest, dass Unbekannte wohl sein Kellerabteil

aufgebrochen hatten. Bei einer genaueren Nachschau konnte der Mann aber nicht

feststellen, dass etwas gestohlen worden war. Stattdessen hatte der Einbrecher

offenbar den Keller als Aufbewahrungsort für anderswo erlangte Beute genutzt. Im

Keller lag eine größere Menge an Kupferkabeln im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Herkunft der Kabel ist unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuelle Beobachtungen in diesem

Zusammenhang gemacht haben. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung

setzen.

Ettlingen – Einbrecher festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nach mindestens zwei Einbrüchen in Ettlingenweier konnte der

23-jährige Täter auf der Flucht am Samstagmorgen durch Polizeibeamte

festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Gegen 04.30 Uhr wurde der Hauseigentümer eines Hauses in der Seestraße durch das

Bellen seines Hundes wach. Als er durch ein Fenster nach draussen schaute, sah

er einen Mann, der versuchte, ein anderes Fenster aufzuhebeln. Er sprach ihn an,

dieser stieg von der zuvor ebenfalls gestohlenen Leiter und wollte fliehen.

Zwischenzeitlich war der 21-jährige Hauseigentümer nach draußen geeilt und

wollte sich dem Einbrecher in den Weg stellen. Dieser bedrohte ihn mit einem

Schraubendreher und ergriff anschließend mit einem Fahrrad die Flucht.

Die sofort verständigte Polizei begann nach dem Täter zu fahnden. Dieser wurde

gegen 05.20 Uhr von Beamten gesehen, konnte sich aber durch einen Sprung einen

steilen Abhang hinunter der Festnahme entziehen. An diesem Abhang wurde später

weiteres Diebesgut aus einem vorausgegangenen Einbruch aufgefunden.

Schließlich ging der 23-jährige Täter einer weiteren Polizeistreife gegen 06.40

Uhr im Bereich der Dorfwiesenstraße in Richtung Ettlingen ins Netz. Hierbei

leistete er erheblichen Widerstand. Auch noch auf dem Polizeirevier setzte er

sich heftig gegen die Maßnahmen zur Wehr. Insgesamt vier Beamte wurden im Zuge

der Widerstandshandlungen leicht verletzt, alle konnten ihren Dienst fortsetzen.

In die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen waren dreizehn Funkstreifenwagen und ein

Polizeihubschrauber eingebunden.

Im Nachhinein stellten weitere Anwohner der Seestraße und der Eisenstockstraße

fest, dass in ihre Gertenhütten beziehungsweise Werkzeugschuppen eingebrochen

worden war. Das Diebesgut konnte teilweise im Rahmen der Fahndung aufgefunden

und dem 23-Jährigen eindeutig zu geordnet werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

Karlsruhe – Glasflasche auf den Kopf geschlagen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung, in deren Verlauf einem 19-jährigen Eritrea eine Glasflasche

mehrfach auf den Kopf geschlagen wurde.

Gegen 06:00 Uhr kam es zunächst im Bereich der Haltestelle Herrenstraße zwischen

zwei stark alkoholisierten Personengruppen zu verbalen Streitigkeiten die im

weiteren Verlauf zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung führte.

Hierbei wird der 19-Jährige durch einen aus der Gruppe unvermittelt mit einer

mitgeführten Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Daraufhin schlugen alle

Beteiligten mit Fäusten aufeinander ein. Nachdem das Trio nach wenigen Minuten

von dem 19-Jährigen und seinem Begleiter abbliesen, flüchteten sie fußläufig

noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen in Richtung Kronenplatz, wo

sie kurz darauf durch eine Streife festgestellt und kontrolliert wurden.

Durch den Schlag mit der mitgeführten Glasflasche zieht sich 19-Jährige einen

Bruch des vorderen linken Schneidezahns zu, ebenso eine blutige Oberlippe. Das

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen.

Ettlingen – 95-jährige Frau in Wohnung bestohlen

Karlsruhe (ots) – Eine 95-jährige Frau wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen

11.00 Uhr und 12.00 Uhr, von einer bislang unbekannten Frau bestohlen. Die

Unbekannte klingelte bei der Geschädigten und verschaffte sich unter einem

Vorwand Zutritt zur Wohnung. Nachdem die Frau die Wohnung wieder verlassen hatte

wurde festgestellt, dass Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro und vermutlich

ein Goldring entwendet wurde. Außerdem war ein Schreibtisch durchwühlt. Bei der

Unbekannten soll es sich um eine junge Frau mit südländischem Erscheinungsbild

gehandelt haben. Sie soll sehr lange Haare gehabt haben und mit einem hellen

T-Shirt und Jeans bekleidet gewesen sein. Im Tatzeitraum sei die Frau mit einem

dickeren Mann mit Bart im Eingangsbereich des Hauses aufgefallen sein.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07243 32000 an

das Polizeirevier Ettlingen.

Ettlingen – Sachbeschädigung an S-Bahn – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 02.30 Uhr im S-Bahn Depot

festgestellt, dass an einer S-Bahn drei Scheiben beschädigt waren. Anhand des

Spurenbildes besteht der Verdacht, dass die S-Bahn mit Projektilen aus einer

Luftdruck- oder vergleichbaren Waffe beschossen wurde. Die S-Bahn 332 war in der

Zeit zwischen Samstag, 11.35 Uhr und Sonntag, 02.30 Uhr auf der Fahrtstrecke

Ittersbach, Ettlingen, Neureut, Hochstetten eingesetzt. Der entstandene

Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243 32000 entgegen.

Graben-Neudorf – Unfall mit mehreren Verletzten verursacht und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend hat ein 55-jähriger Autofahrer durch seine

riskante Fahrweise einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der

Bundesstraße B36 bei Graben-Neudorf verursacht und ist anschließend

davongefahren. Er konnte jedoch kurz darauf ermittelt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 55-Jährige mit

seinem KIA gegen 18 Uhr die B36 in Richtung Norden. Auf Höhe Graben überholte er

dabei laut Zeugenangaben eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne. Der

entgegenkommende 27 Jahre alte Fahrer eines Mazdas musste hierdurch eine

Notbremsung einleiten, um dem 55-Jährigen im letzten Moment das Wiedereinscheren

zu ermöglichen und somit einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Eine dem 27-Jährigen nachfolgende, 42 Jahre alte Fahrerin eines Citroens konnte

jedoch aufgrund der abrupten Vollbremsung des Vorausfahrenden nicht mehr

rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda auf. Zu einer Berührung mit dem

Fahrzeug des 55-Jährigen war es nicht gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls

erlitten insgesamt vier Insassen in den Fahrzeugen, darunter ein 4-jähriges

Kind, leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in

Höhe von 25.000 Euro.

Der 55-Jährige Unfallverursacher selbst setzte trotz des Unfallgeschehens seine

Fahrt offenbar unvermindert fort und flüchtete von der Unfallstelle. Anhand der

Zeugenaussagen konnte er jedoch rasch ermittelt und kurz darauf angetroffen

werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er wird sich nun wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Bruchsal – Lkw-Fahrer während Ruhezeiten bezüglich Alkoholeinfluss kontrolliert

Bruchsal (ots) – Das Polizeirevier Bruchsal hat am Sonntag in der Zeit zwischen

18.00 Uhr und 20.45 Uhr in Bruchsaler Gewerbegebieten sowie am „Ochsenstall“ in

Karlsdorf-Neuthard insgesamt 78 Lkw-Fahrer während ihrer Ruhezeiten hinsichtlich

einer Alkoholeinwirkung kontrolliert.

Bei allen Berufskraftfahrern, die rechnerisch nach Ablauf des

Lkw-Sonntagsfahrverbots ab 22.00 Uhr noch Alkohol intus gehabt hätten, wurden

die Fahrzeugschlüssel polizeirechtlich beschlagnahmt. Dies betraf insgesamt acht

Fahrer, die ihre Schlüssel nach Ausnüchterung ausgehändigt bekamen. Mit ihnen

wurde ein aufklärendes und ermahnendes Gespräch geführt und auf die möglichen

schlimmsten Folgen hingewiesen.

In der Bilanz wies ein Fahrer einen Wert von 1,4 Promille und dessen

Ablösefahrer gar 2,2 Promille auf. Sechs Berufskraftfahrer blieben unter 0.8

Promille und bei zehn ermittelte man unter 0,3 Promille.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am frühen

Sonntagmorgen auf der Karlsruher Kaiserstraße. Dabei wurden ein 28-Jähriger

verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 28-Jährige gemeinsam mit seinem Bekannten,

gegen 04:00 Uhr, auf der Kaiserstraße unterwegs, als plötzlich eine ca.

10-köpfige Personengruppe in bedrohlicher Weise direkt auf sie zukamen. Eine der

Personen soll hierbei einen Baseballschläger mit sich geführt haben. Um sich der

Konfrontation zu entziehen, rannten die beiden Männer in unterschiedliche

Richtungen davon. Die Personengruppe holte den 28-Jährigen in der Kaiserstraße,

Ecke Lammstraße ein. Anschließend hielten sie in fest, brachten ihn zu Boden und

traten dabei mehrfach auf ihn ein und verletzten ihn mit einem Messer leicht.

Nachdem die Personen von ihm abließen, stellte er fest, dass sein Smartphone

sowie Bargeld durch die Gruppe entwendet wurde. Nachdem sich der Geschädigte in

einer Straßenbahn übergeben musste, wurde der Rettungsdienst alarmiert. Dieser

brachten den 28-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der

Versorgung zeigte er den Sachverhalt gegen 05:40 Uhr auf einem Polizeirevier an.

Drei Personen aus der Gruppe können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: männlich, 182 cm, 20-30 Jahre alt, kräftige Statur,

vermutlich Afghane, hellbrauner Vollbart, Tattoo an einem Unterarm (Tribal),

blaue Basecap (Aufschrift NY), graues T-Shirt, grüne Shorts;

Tatverdächtiger 2: männlich, 186 cm, ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur,

südosteuropäisches Aussehen, weiße Basecap mit Nike-Emblem, weißes T-Shirt,

schwarze, lange Jogginghose mit weißen Streifen (vermutlich ADIDAS), weiße

Schuhe;

Tatverdächtiger 3: männlich, 180 cm, ca. 20 Jahre, hagere Statur,

südosteuropäisches Aussehen, dunkle Haare, dunkelblaue Jacke, weißes Shirt,

hellblaue lange Jeanshose, weiße Nike Air Force Schuhe.

Zeugen die den Vorfall im Bereich der Kaiserstraße beobachtet haben werden

gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer

0721 6663311 zu melden.

Karlsruhe – Gefährliche Körperverletzung im Fasanengarten – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer gefährlichen Körperverletzung am frühen

Samstagmorgen im Fasanengarten sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 01.45 Uhr wurde bei der Polizei eine im Gesicht verletzte Person gemeldet.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll es im Bereich des Spielplatzes, beim

dortigen Brunnen, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

gekommen sein, in dessen Verlauf ein bislang unbekannter Täter einen 28- und

einen 26- jährigen Mann mit einem Messer nicht unerheblich verletzte. Beim

Eintreffen der Polizeibeamten konnte jedoch lediglich noch der 28-jährige

Geschädigte mit erheblichen Schnittverletzungen angetroffen und durch

hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Da zu diesem

Zeitpunkt nicht auszuschließen war, dass sich noch eine weitere verletzte Person

im näheren Umfeld in einer hilflosen Lage befindet, wurde ein

Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Suche eingesetzt. Im Laufe der Nacht

konnte der gesuchte 26-Jährige aber in seiner Wohnung angetroffen werden. Er

hatte zwar eine Schnittverletzung, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, konnte aufgrund der Gesamtumstände und

der Alkoholisierung der Beteiligten bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Ein mögliches Tatmesser wurde bei den Suchmaßnahmen der eingesetzten

Polizeikräfte aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 6665555 an

den Kriminaldauerdienst in Karlsruhe.

Bretten – Mehrere Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhaus

Bretten (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag bis Samstagmorgen

mehrere Kellerräume in einem Anwesen „Am Husarenbaum“ in Bretten auf. Die Täter

hebelten insgesamt acht Kellerparzellen auf und durchwühlten diese. Was genau

entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete

Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen

gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252 /

50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Gefährliche Körperverletzung nach gescheitertem Verkaufsgespräch

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 16:30 Uhr verwickelte ein 24-jähriger

Tatverdächtiger, mit estnischer Staatsangehörigkeit, einen 32-jährigen Mann und

dessen Begleiterin im Bereich des Zirkels, Ecke Lammstraße, in ein

Verkaufsgespräch. Als die beiden angesprochenen Personen den Erwerb von

mitgeführten Musik-CDs des Tatverdächtigen verneinten, schlug dieser dem

32-jährigen Geschädigten eine Glasflasche auf den Kopf. In der Folge kam es zu

einer Rangelei zwischen den beiden Männern. Der 24-Jährige schlug hierbei

mehrfach mit der Faust auf den Geschädigten ein. Erst als ein Zeuge gemeinsam

mit der Begleiterin die beiden Männer trennte, ließ der Tatverdächtige von dem

Geschädigten ab.

Der 32-jährige Geschädigte zog sich eine Schnittwunde im Bereich der Stirn zu

und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der

Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige aufgrund der gefährlichen

Körperverletzung rechnen.

Rheinsheim – Durch Flaschenwurf Heckscheibe beschädigt

Karlsruhe (ots) – Zu einer Sachbeschädigung einer Heckscheibe kam es am frühen

Samstagmorgen auf einem Parkplatz einer Grillhütte in Rheinsheim. Dabei entstand

ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand holte der Geschädigte gegen 02:45 Uhr seine

Bekannten an der Grillhütte ab. Als er mit seinem Fahrzeug den Parkplatz

verlassen wollte wurde seine Heckscheibe mit einem gezielten Flaschenwurf

eingeschlagen. Anschließend machten sich mehrere Personen in Richtung Ortsmitte

Rheinsheim aus dem Staub.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten im

Bereich der Hauptstraße in Rheinsheim eine Personengruppe festgestellt werden.

Hierbei versuchte ein 17-Jähriger zunächst zu flüchten, konnte jedoch daran

gehindert werden. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe blutete stark an seiner linken

Hand, weshalb der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Im Rahmen der

Kontrollmaßnahmen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die vier jungen

Männer zuvor an der Grillhütte in Rheinsheim waren. Des Weiteren konnte bei der

körperlichen Durchsuchung bei einem 18-Jährigen ein Pfefferspray, ein

Taschenmesser sowie einen Rettungsdorn aufgefunden werden. Alle Gegenstände

wurden daraufhin durch die Beamten sichergestellt.

Aufgrund der Schnittverletzungen musste der 20-Jährige zur weiteren Versorgung

in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon

auszugehen, dass es sich bei den jungen Männern um die Täter handelt. Die

weiteren Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Philippsburg übernommen.