Mannheim-Innenstadt: Schwerpunktkontrollen „Shisha-Bars“ – gemeinsame Kontrollaktion von Polizeipräsidium Mannheim und Stadt Mannheim

Mannheim (ots) – Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat am Freitag bis spät

in die Nacht gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst sowie Vertretern der

Gaststättenbehörde der Stadt Mannheim Gaststätten kontrolliert – der Schwerpunkt

lag dabei auf „Shisha-Bars“ im innerstädtischen Raum.

Anlass für die Aktion war neben Bürgerbeschwerden auch die in jüngster

Vergangenheit von Stadt und Polizei festgestellten Verstöße im Bereich dieser

Betriebe. Die Schwerpunktkontrolle begann bereits um 16 Uhr und dauerte neun

Stunden. Insgesamt stellten 18 Kontrolleure teilweise erhebliche Verstöße in

neun der zehn Betriebe fest.

Das Ergebnis der Schwerpunktrolle im Einzelnen:

steuerrechtlicher Verstöße, damit einhergehend vier Anzeigen wegen Steuerhehlerei Mehrere Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die

Abgabeordnung

die letztlich aber keiner Person zugeordnet werden konnte Eine Bedienung war nicht angemeldet

Zudem wurden diverse Verstöße gegen das Gaststättengesetz

festgestellt, Schwerpunkt bildeten hier fehlende Beschilderungen oder

die Missachtung von Auflagen sowie der Aufenthalt von Minderjährigen

In einer Lokalität wurde die weitere Zubereitung von Shishas untersagt, da der

Brandschutz an der Feuerstelle nicht gewährleistet war. Mehrere Anwohner hatten

hier Beschwerden geäußert, da der Rauch in die Wohnräume gelangte. Außerdem

waren in unzulässiger Weise mehrere Sitzplätze auf dem Gehweg aufgestellt

worden.

Eine andere Bar musste am Abend geschlossen werden. Der Betreiber schenkte ohne

Erlaubnis Alkohol aus, der CO2-Alarm wurde kontinuierlich ignoriert und es kam

mehrfach zu Ruhestörungen, die Anwohner zur Anzeige brachten.

Nicht schlecht staunten die Kontrolleure, als der Betreiber eines Betriebes erst

nicht im Lokal angetroffen werden konnte. Kurze Zeit später fanden ihn die

Beamten im Keller, als er gerade Kokain konsumierte. Das Kokain wurde

sichergestellt, der Betreiber gelangt wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln

zur Anzeige.

Neben Polizei und Ordnungsamt sind mit den festgestellten Verstößen jetzt auch

das Hauptzollamt Karlsruhe, das Bauamt und die Feuerwehr mit den weiteren

Ermittlungen und Überprüfungen beschäftigt.

Mannheim-Waldhof: Unbekannter verursacht Unfall mit mehreren Autos und fährt weiter

Mannheim-Waldhof (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag um 18

Uhr in Mannheim-Waldhof in der Karl-Feuerstein-Straße einen Unfall mit mehreren

Pkw verursacht und ist weitergefahren. Verletzt wurde niemand. Der Schaden

beträgt insgesamt rund 5000 Euro. Der Mann fuhr mit seinem dunkelgrauen Toyota

mit einem bislang nicht vollständig bekannten Mannheimer Kennzeichen die

Karl-Feuerstein-Straße von Luzenberg kommend in Richtung Speckweg. Dabei kam er

kurz vor der Unterführung aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab

und geriet in den Gegenverkehr. Er bremste sein Wagen bis zum Stillstand ab.

Eine 50-Jährige, die ihm mit ihrem Renault Clio entgegenkam, machte eine

Vollbremsung und kam noch rechtzeitig vor dem Toyota zu stehen. Doch der

53-jährige Fahrer des VW Caddy hinter ihr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

und fuhr auf den Renault auf. Ein 33-Jähriger konnte ebenfalls mit seinem VW

Golf nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte auf den Caddy. Den

Unfallverursacher machte sich davon. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen

Unfallflucht. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0621/777690.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Autokorsos und feiernde Fans nach EM-Endspiel; vorläufige polizeiliche Bilanz über die Nacht zum Montag

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In vielen Städten und Gemeinden

der gesamten Region feierten tausende Fußball-Fans am dem späten Sonntagabend

den EM-Sieg der italienischen Mannschaft. Entweder beteiligten sich die Fans

bereits wenige Minuten nach Spielende an Autokorsos durch die Innenstädte oder

sie trafen sich an prominenten Plätzen der jeweiligen Kommunen. Schwerpunkte in

der Region waren hierbei mit Abstand Mannheim, gefolgt von Schwetzingen;

Sandhausen, Sinsheim und Eberbach. In Heidelberg war es eher ruhig.

Mannheim: Kurz vor Mitternacht zogen bereits die ersten Fahrzeuge ihre Runden

über den Kaiserring, den Friedrichsplatz und die Augustaanlage. Viele Menschen

strömten gleichzeitig zum Wasserturm, um dort zu feiern. Am Autokorso durch die

Innenstadt nahmen ca. 300 Fahrzeuge. Aus Verkehrssicherheitsaspekten heraus

wurde bereits kurz nach Mitternacht der Kaiserring am Plankenkopf gesperrt, der

Verkehr wurde über den Friedensplatz in Richtung Friedrichsring umgeleitet. Auch

die Fressgasse und die Kunststraße wurden für den durchfahrenden Verkehr

gesperrt. Der Straßenbahnverkehr wurde zwischen Tattersall und Nationaltheater

ebenfalls eingestellt. Der Autokorso war nach rund 90 Minuten beendet. Auf dem

Friedrichsplatz versammelten sich in der Spitze rund 3500 Personen. Die Stimmung

war hoch emotional, dennoch in der Gesamtheit friedlich. Auffällig war das

Zünden von Pyrotechnik und mehrerer Silvesterraketen sowie das Abbrennen von

Rauchtöpfen. Gegen einen Fan wird wegen des Verdachts der versuchen gefährlichen

Körperverletzung ermittelt, da er im Verdacht steht, Pyrotechnik gezielt in eine

Menschenmenge geworfen zu haben. Ihm wurde zudem ein Platzverweis erteilt.

Mehrere Kommunikationsteams der Polizei waren am Wasserturm im Einsatz, um

äußerst emotional reagierende und aufpeitschende Personen zu beruhigen. Zu

weiter vorgerückter Stunde gab es einige teils handgreifliche

Auseinandersetzungen, die rechtzeitig polizeilich unterbunden werden konnten.

Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Flaschenwurf leicht verletzt. Der Täter

ist noch unbekannt.

In der Neckarstadt-Ost wurde nach der Fußballübertragung in einer Gaststätte in

der Max-Joseph-Straße ein 29-Jähriger vor dem Lokal während einer

Auseinandersetzung verschiedener Gruppierungen mit einem Messer verletzt wurde.

Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt in Richtung Innenstadt. Der Verletzte kam

in eine Klinik.

Zwei Autofahrer wurden bei Verkehrskontrollen alkoholisiert am Steuer erwischt.

Ihnen wurden, wie zwei E-Scooter-Fahrern auch, die zu viel „gefeiert“ hatten,

aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades Blutproben entnommen. Die beiden

Autofahrer mussten zudem ihren Führerschein abgeben. Gegen 2.45 Uhr hatte sich

die lange in der Mannheimer Innenstadt weitestgehend beruhigt, die

Verkehrssperrungen wurden bereits eine halbe Stunde zuvor schon aufgehoben.

Schwetzingen: in Schwetzingen versammelten sich am Schlossplatz in der Spitze

rund 500 feiernde Fans; ca. 150 Fahrzeuge nahmen an einem Autokorso durch die

Innenstadt teil. Vereinzelt wurden Pyrotechnik und Böller gezündet. Zum jetzigen

Berichtszeitpunkt ergaben sich keine weiteren Besonderheiten. Während der

„Hochphase“ wurde der Schlossplatz abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Gegen

1.30 Uhr hatte sich die Lage wieder normalisiert.

Sandhausen: Kurz nach Ende des Elfmeterschießens versammelten sich 500 Menschen

vor dem Rathausplatz und feierten ausgelassen den italienischen Sieg. Da die

Stimmung schnell aggressiver wurde und sich gegen 1 Uhr nach der Aufforderung,

eine überlaute Musikanlage leiser zu drehen, verbal insbesondere gegen die

eingesetzten Streifenwagenbesatzungen richtete, wurden Kräfte aus Mannheim zur

Unterstützung entsandt. Die Aggressionspegel senkte dadurch sich schnell, sodass

bis dato keine weiteren Besonderheiten bekannt wurden.

Sinsheim: Durch die Sinsheimer Innenstadt fuhren bereits kurz vor Mitternacht

insgesamt rund 60 Fahrzeuge, darunter auch Motorräder und drei Traktoren. Der

Verkehrsfluss stoppte in der Hauptstraße, wo sich in der Spitze zudem rund 200

Menschen aufhielten. Hupen, Grölen und das Abbrennen von Pyrotechnik und das

Zünden von Böllern waren die Begleiterscheinungen. Die Hauptstraße wurde bis zur

Normalisierung der Lage kurz nach 1 Uhr abgesperrt. Der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet.

Eberbach: auch in Eberbach wurde schon traditionell der Sieg der italienischen

Fußballmannschaft mit Autokorso -ca. 80 Fahrzeuge- und einer großen

Menschenmenge -ca. 250-300- in der Innenstadt und insbesondere am Bahnhofsplatz

gefeiert. Wie andernorts auch waren Hupen, Grölen und das vereinzelte Zünden von

Pyrotechnik, Böllern und Raketen Bestandteil der „Feierkultur“. Bereits

frühzeitig teilte sich der Autokorso in zwei separate Korsos auf und fuhr

unterschiedliche Routen durch die Stadt. Gegen 1.30 Uhr wurden den

Korsoteilnehmern Platzverweise erteilt und die Situation entspannte sich

spürbar. Kurz vor 2 Uhr kehrte in der Innenstadt weitestgehend wieder Ruhe ein.

Mannheim: 29-jähriger Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 29-Jähriger Mann wurde am frühen Montagmorgen bei einer

Auseinandersetzung schwer verletzt.

Er hatte sich mit mehreren Freunden das EM-Endspiel in einer Gaststätte in der

Max-Joseph-Straße in der Neckarstadt-Ost angesehen.

Bereits während der Übertragung kam es in der Gaststätte zu einer ersten

handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppierung. Nachdem sich

die Situation zunächst wieder beruhigt hatte und der 29-Jährige mit seinem

Freunden nach Spielende die Gaststätte verließ, traf er wieder auf die

ehemaligen Kontrahenten, die den 29-Jährigen und seine Freunde offenbar

abpassten.

Während seine Freunde unbehelligt flüchten konnten, wurde der 29-Jährige von der

ca. sechsköpfigen Gruppierung verfolgt und eingeholt. Während einer von ihnen

mit einem Gürtel auf ihn einschlug, verletzte ein anderer den 29-Jährigen mit

einem Messer am Rücken. Anschließend flüchteten alle in unbekannte Richtung.

Der 29-Jährige folgte dem Täter noch ein Stück in Richtung Innenstadt, gab dann

aber aufgrund seiner Verletzungen auf und verständigte die Polizei. Ein

Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nach

derzeitigen Informationen nicht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten blieb ohne konkretes

Ergebnis. Ein Verdächtiger, auf den die Beschreibung zutraf, wurde im Bereich

des Rosengartens kontrolliert. Ob er in den Fall verwickelt ist, müssen die

weiteren Ermittlungen ergeben, die das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen

haben. Der Täter wird wie folgt beschreiben: ca. 18-20 Jahre; ca. 175 cm; dunkle

Haare, Dreitagebart. Er trug ein rotes Oberteil, möglicherweise ein Trikot des

italienischen Fußballvereins AC Mailand.

Ein Tatbeteiligter wird wie folgt beschrieben: Jünger als 18 Jahre; auffallend

klein; kurze, blonde, krause Haare; Brille.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem/den verdächtigen geben können, werden

gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.