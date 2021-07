Sinsheim: Firmeneinbrüche; 25 Tonnen Kupferrollen entwendet; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte

Täter zunächst in eine Firma für Baumaschinen in der „Breite Straße“ ein und

entwendeten einen Gabelstapler. Mit diesem überwanden sie Zäune zu angrenzenden

Firmen, rammten das Rolltor einer weiteren Firma und drangen so in deren

Lagerhalle ein.

Von dort entwendeten sie, wie eine Zählung bereits ergab 84 Paletten zu je 300

Kilogramm Kupferrollen, insgesamt rund 25 Tonnen. Der Gesamtschaden lässt sich

noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch immens sein.

Aufgrund der Menge und des Gewichts, dürfte die Beute mit einem Schwerfahrzeug,

einem Sattelzugfahrzeug oder ähnlichem abtransportiert worden sein. Es dürften

auch mehrere Täter am Werk gewesen sein.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik war zur Spurensicherung im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder den Tätern geben können, oder denen ein

verdächtige Schwerfahrzeug im Bereich der „Breiten Seite“, Ecke Carl-Benz-Straße

aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Meckesheim, B45, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht – Verursacher flüchtet zu Fuß; Festnahme

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 25-Jähriger fuhr am frühen

Sonntagmorgen auf der B45 als er um 7.20 Uhr auf Höhe Meckesheim ohne

ersichtlichen Grund mit der Leitplanke kollidierte. Ein Zeuge meldete den

Unfall, wobei der Verursacher zunächst noch versuchte mit seinem Ford

weiterzufahren was jedoch misslang. Als ein Rettungswagen und die Beamten des

Polizeireviers Neckargemünd an die Unfallstelle kamen, entfernte der 25-Jährige

die Kennzeichen seines Autos und flüchtete mit diesen zu Fuß über die

Lagerhausstraße in Richtung Meckesheim. Ohne zu zögern nahmen die Uniformierten

ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf. Letztlich konnte der Flüchtige in der

Zuzenhäußerstraße eingeholt und beim Versuch einen Zaun zu übersteigen

festgenommen werden. Der anzunehmende Grund seiner Flucht: über 1,2 Promille

Alkohol in der Atemluft des jungen Mannes. Ein Drogentest reagierte zudem

positiv auf THC und Kokain. Neben einer Blutprobe und dem Führerschein wurde

zudem eine kleine Menge Cannbis, die der Unfallverusacher in seiner Hosentasche

hatte, sichergestellt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige

gelangt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Besitz von

Betäubungsmitteln zur Anzeige.

Leimen: Haftbefehl gegen einen 46-Jährigen nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erlassen; Haftbefehl außer Vollzug gesetzt

Leimen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

46-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Mittwochmorgen

gegen 10 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in Leimen-St. Ilgen eingestiegen zu

sein, wobei er sich über eine gekippte Balkontür Zutritt verschaffte, und diese

nach Wertgegenstände durchsucht zu haben.

Der 46-Jährige wurde hierbei durch den nach Hause kommenden Wohnungsinhaber

überrascht und von diesem bis zum Eintreffen der Polizei an Ort und Stelle

festgehalten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergaben, dass der

46-Jährige noch in zwei weiteren Fällen des Wohnungseinbruchdiebstahls in

Leimen-St.Ilgen Ende Juni und Anfang Juli dringend verdächtig ist. Auch in

diesen beiden Fällen soll der 46-Jährige gekippte Fenster ausgenutzt haben, um

sich Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. Dabei soll er Ende Juni mehrere

Schmuckstücke in Höhe von rund 2000 Euro aus einer Erdgeschosswohnung erbeutet

haben. Rund eine Woche später soll er aus einer weiteren Erdgeschosswohnung eedz

mannheimin Handy sowie ein Notebook gestohlen haben.

Der 46-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl, der jedoch gegen Auflagen außer

Vollzug gesetzt wurde.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern

derzeit an.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entsorgen Bauschutt an Feldweg – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Zeuge meldete der Polizei in Wiesloch

am frühen Samstagnachmittag abgelagerten Müll nahe der B 3 bei Walldorf.

Unbekannte hatten an einem Feldweg, der gegenüber der Letzenberger Straße in die

B 3 mündet rund drei Kubikmeter Styropor, Plastik und Dachpappe entsorgt. Der

Ablageort befindet sich neben dem Feldweg zwischen Kahlbach und „Alter

Kehrgraben“.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

BAB 659 zwischen ABK Viernheim und Anschlussstelle Viernheim: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen / 2. Pressemeldung:

Mannheim (ots) – Am 11.07.2021, gegen 19.34 Uhr wechselte der 34-jährige Fahrer

eines Daimler-Benz Sprinter vom rechten auf den linken Fahrstreifen ohne auf den

nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 29-jähriger VW Golf Fahrer konnte aufgrund

des plötzlichen Fahrstreifenwechsel nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr

auf den Sprinter auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Golfs leicht

verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der

Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen und der Beschleunigungsstreifen

gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 1 Km. Um 21.30 Uhr war die

Unfallstelle komplett geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

A659 zwischen ABK Viernheim und Anschlusstelle Viernheim: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am 11.07.21 gegen 19.34 Uhr verunfallten zwei Fahrzeuge auf der

BAB 659 unmittelbar nach dem Autobahnkreuz Viernheim. Rettungskräfte und Polizei

sind vor Ort. Der mittlere und der linke Fahrstreifen müssen während der

Unfallaufnahme gesperrt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die

beteiligten Fahrzeugführer nur leicht verletzt. Es wird nachberichtet.