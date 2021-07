Heidelberg-Kirchheim: Mountainbike gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Bereits im Zeitraum zwischen Freitag, 25. Juni 2021

und Sonntag, 27. Juni 2021 entwendeten unbekannte Täter ein Mountainbike. Die

Täter ließen im genannten Zeitraum das auffällige Mountainbike, das verschlossen

in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Unteren Seegasse abgestellt war,

mitgehen.

Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben:

Mountainbike der Marke Grecos

Rahmengröße 27,5 Zoll

Modell Wild Crossover 650

Limettengrün

Türkisfarbene Felgen

Hinweise auf einen Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Mit 3 Promille Unfall verursacht und geflüchtet

Heidelberg (ots) – Mit mehr als 3 Promille setzte sich ein 35-Jähriger am

Sonntagabend hinter das Steuer seines SUV – dies blieb allerdings nicht

unbemerkt. Ein Zeuge wurde gegen 17.55 Uhr auf den Schlangenlinien fahrenden

Mann in der Breslauer Straße aufmerksam, als dieser mit einem geparkten

Wohnmobil zusammenstieß. Ungeachtet dessen fuhr der SUV-Fahrer weiter, der Zeuge

alarmierte die Polizei. In einer sofort eingeleiteten Fahndung endeckten Beamte

des Polizeireviers Heidelberg-Süd nur wenige Straßen weiter den flüchtigen SUV,

dieser war nicht nur falsch geparkt, sondern auch erheblich beschädigt. Eine

Überprüfung ergab, dass der 35-jährige Unfallverursacher in unmittelbarer Nähe

wohnt. Als die Beamten die Wohnanschrift aufsuchten, steckte der Hausschlüssel

samt dem Fahrzeugschlüssel des Unfallwagens in der Eingangstüre – der 35-Jährige

war indes in seiner Wohnung eingeschlafen. Nachdem der Mann geweckt wurde,

musste er die Uniformierten auf das Revier begleiten. Neben einer Blutprobe

wurde auch sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.