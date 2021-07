Mainz – Nieder-Olm, auffällige Männer sollen Kinder angesprochen haben

Mainz (ots) – Montag, 12. Juli 2021, 14:00 Uhr

Gegen 14:00 Uhr wird der Polizei bekannt, dass vor einer Nieder-Olmer Schule,

Kinder durch zwei auffällig gekleidete Männer angesprochen worden sein sollen.

Bereits wenige Minuten später konnten Einsatzkräfte der Polizei, die beiden

beschriebenen Männer an ihrem Auto antreffen und kontrollieren. Es handelte sich

hierbei um zwei Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft, welche auf der Straße

tanzend und rufend ihre Botschaft für diese Gemeinschaft verbreiten wollten. Es

konnte kein Zusammenhang zu den Vorwürfen erkannt werden.

Mittlerweile teilt sich die ursprüngliche These vermeintlicher Kinderansprecher,

jedoch in den sozialen Netzwerken und führt zu Verunsicherungen im Umfeld. Die

Polizei Mainz ist auf Twitter, durch einen anonymen Account, dazu angeschrieben

worden und es wurden weitergehende Informationen in Aussicht gestellt. Trotz

Aufforderung ist jedoch durch den anonymen Schreiber kein Kontakt mit der

Polizei aufgenommen. Vielmehr werden der Polizei nunmehr Informationen der

Ursprungsmeldung nochmals als „neu“ und aus dritter Hand gemeldet. Die Herkunft

der Information wurde dabei jedoch nicht mitgeteilt.

Das Thema „Kinderansprecher“ hat bei der Polizei höchste Priorität.

Informationen werden jederzeit ernst genommen, bewertet und Einsatzmaßnahmen,

zum Teil auch sogenannte „verdeckte“ Maßnahmen, regelmäßig sofort ausgelöst. Zur

Bewertung stehen hochspezialisierte Kolleg:innen bereit und wir überlassen

hierbei nichts dem Zufall. Dazu sind wir aber auf seriöse Informationen aus

erster Hand oder gesicherter Quelle angewiesen. Vom Hörensagen, aus Netzwerken

oder Messengerdiensten ist meist keine gesicherte Information und führt eher zu

Verunsicherungen und Interpretationen. Die Polizei fordert daher dazu auf,

Beobachtungen immer zuerst der Polizei, auch über Notruf, mitzuteilen. Sollten

Warnungen erforderlich sein, stehen der Polizei zahlreiche Möglichkeiten zur

Verfügung, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Verunsicherungen bei

Unbeteiligten sollen dabei weitestgehend vermieden und gleichzeitig die maximale

Aufmerksamkeit auf besonders schutzbedürftige Gruppen gewährleistet werden.

Frontalzusammenstoß auf der L431 – 2 Verletzte

Mainz (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es auf der L431 zwischen

Laubenheim und Bodenheim zu einem Unfall im Gegenverkehr bei dem beiden

Pkw-Fahrer verletzt wurden. Die 60-jährige Unfallbeteiligte fuhr mit ihrem

Hyundai i10 auf der L431 aus Richtung Bodenheim kommend in Richtung Laubenheim,

als plötzlich die entgegenkommende 30-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf

ihren Fahrstreifen abdriftete. Die 60-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr

verhindern. Ihr Pkw wurde eine Böschung hinabgestoßen und kam in einem Weinberg

zum Halten. Die 30-jährige Unfallverursacherin geriet ins Schleudern. Ihre Fahrt

endete noch am Rande der Böschung. Beide Frauen konnten sich selbst aus den

Fahrzeugen befreien und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die

genaue Schwere der Verletzungen ist noch unbekannt. Die beiden Pkw waren nicht

mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde

ein Gutachter hinzugezogen. Ersten Informationen nach dürfte die 30-Jährige

abgelenkt gewesen sein und unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Zur

Unfallaufnahme wurde die L431 für die Dauer von ca. 5h voll gesperrt.

Jugendlicher im Hauptbahnhof Mainz – Haftbefehl vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mainz (ots) – Am frühen Morgen des 10. Juli 2021 um ca. 03:50 Uhr wurde ein

19-jähriger im Hauptbahnhof Mainz polizeilich kontrolliert. Bei der

fahndungsmäßigen Abfrage stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die

Staatsanwaltschaft Mainz mit einem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war.

Wegen Diebstahls, Drogendelikten und Erschleichen von Leistungen war er durch

das Amtsgericht Mainz im Februar 2021 zu einer Jugendstrafe von 18 Monaten

verurteilt worden. Er leistete weder seine ihm auferlegten Arbeitsstunden, noch

stellte er sich dem Drogenscreening um seine Abstinenz nachzuweisen. Er verließ

die Wohngruppe und brach den Kontakt zu seiner Bewährungshelferin ab. Seine auf

sechs Monate angelegte Bewährung nutzte er nicht, damit war seine

Strafaussetzung hinfällig. Der Mann wurde nach der Vorführung beim Amtsgericht

in Mainz in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt überstellt und wird dort nun

seine Strafe absitzen.

81-Jähriger ausgeraubt – Zeugenaufruf

Mainz-Laubenheim (ots) – Am Freitagnahmittag zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr

wurde ein 81-jähriger Mann in der Straße „Am Leitgraben“ unter Vorhalt eines

Messers ausgeraubt. Der Senior war zuvor in einem nahegelegenen Supermarkt

einkaufen und befand sich auf dem Heimweg. Unvermittelt wird er von einer

männlichen Person angesprochen und aufgefordert Bargeld und Papiere

auszuhändigen. Ehe der ältere Mann reagieren konnte, griff der unbekannte Täter

in eine der vorderen Hosentaschen des Opfers und entnahm das darin befindliche

Bargeld. Im Anschluss konnte der Täter flüchten. Durch die Tat erlangte er einen

niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und die EC-Karte des Opfers. Der Täter

wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, etwa 170cm groß, schmale Statur,

deutschsprachig. Das Messer wurde als Fahrtenmesser mit einer etwa 20cm langen

Klinge benannt und eingewickelt in eine Zeitung mitgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3630 in Verbindung

zu setzen.

Mainz – Poser-Kontrollen – 25 PKW ohne Betriebserlaubnis

Mainz (ots) – Freitag, 09.07.2021

25 PKW-Fahrer müssen nach Kontrollen am Freitagabend in der Mainzer Rheinallee

mit einem Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis rechnen,

durften ihre Fahrt aber fortsetzen. Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt, zwei

weitere konnten nach Rückbau von Veränderungen weiterfahren.

Die Polizei Mainz kontrollierte am Freitagabend mit 16 Einsatzkräften, das

Phänomen „Poser“. Insbesondere in den Sommermonaten kommt es zu auffälligem

Fahrverhalten durch oftmals jüngere Autofahrer mit ungewöhnlich PS-starken

Fahrzeugen. Starkes, hörbares Beschleunigen und ständiges Hin- und Herfahren,

führen dabei regelmäßig zu Beeinträchtigungen anderer Verkehrsteilnehmer und

Anwohner der betroffenen Straßen. Darüber hinaus sind die meist neuwertigen und

hochpreisigen Fahrzeuge oftmals technisch verändert.

Durch Vorkontrollen wurde der Verkehr auf der Mainzer Rheinachse stark

selektiert und insgesamt 32 Fahrzeuge kontrolliert. Lediglich bei sieben

Fahrzeugen gab es keine Beanstandungen. In 25 Fällen war die Betriebserlaubnis,

wegen Veränderungen an den Abgasanlagen, Fahrwerk und insbesondere

Manipulationen an der Lichtanlage wegen Abkleben der Leuchten und Verwendung

nicht zugelassener Leuchtmittel. In vielen Fällen wird es erlaubt

weiterzufahren, jedoch müssen die Verantwortlichen innerhalb einer kurzen Frist,

die Umbauten rückgängig machen und nachweisen.

In drei Fällen wurde festgestellt, dass Eintragungen in den Fahrzeugpapieren

nicht hätten erfolgen dürfen, da die Umbauten nicht den Vorgaben entsprachen.

Hier mussten Strafverfahren wegen „Falschbeurkundung im Amt“ gegen die

verantwortlichen Sachverständigen eingeleitet werden. Gegen einen 21-jährigen

Oppenheimer sind bereits mehrfach wegen einer nicht genehmigungsfähigen

Abgasanlage Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Am Freitagabend fiel er erneut

auf. Diesmal mit einem gefälschten Zulassungssiegel auf dem Kennzeichen und

gefälschten Eintragungen mit Siegel in den Fahrzeugpapieren. Sein PKW wurde

sichergestellt und abgeschleppt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und

Urkundenfälschung wurde eingeleitet. Regelmäßig fällt bei den Kontrollen auf,

dass ein Großteil der Fahrzeuge nicht aus Rheinland-Pfalz oder Mainz stammt. Die

Autofahrer legen zum Teil große Strecken zurück um durch Mainz zu fahren. Die

Polizei setzt die Kontrollen fort.

Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-Oberstadt (ots) – Am vergangenen Samstagvormittag (10.07.2021) kommt es

gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung Am Stiftswingert / Hechtsheimer Str. zu einem

Verkehrsunfall.

Hierbei ist ein schwarzer Fiat 500 einem abbiegendem grauen Kleinwagen

aufgefahren, nachdem dieser abrupt abbremsen musste. Vermutlich kam es bei dem

Aufprall nur zu einer leichten Kollision.

Die Fahrerin des grauen Kleinwagens entfernte sich im Anschluss von der

Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, sowie zum

unfallbeteiligten Fahrzeug machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/ Waldlaubersheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle

stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 10.7.2021 gegen

19:50 Uhr bei einem 31-jährigen PKW-Fahrer Drogeneinfluss fest. Die Beamten

überprüften den Mann auf der A 61 bei Waldlaubersheim. Ein durchgeführter

Vortest verlief positiv und erhärtete den Verdacht. Letztendlich räumte der

31-Jährige dann auch ein, Drogen konsumiert zu haben. Für den Mann war die

Weiterfahrt erstmal beendet und er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot sowie

eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nieder-Olm: Alkoholisierter Radfahrer auf Abwegen

Heidesheim/ Nieder-Olm (ots) – Nieder-Olm: Alkoholisierter Radfahrer auf Abwegen

Am Sonntag den 11.07.2021 wird dem Polizei-Notruf gegen 17:50 Uhr durch mehrere

Verkehrsteilnehmer ein Radfahrer auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz gemeldet.

Demnach sei der Radfahrer an der Anschlussstelle Nieder-Olm auf die Autobahn 63

aufgefahren und von da an auf dem Seitenstreifen gefahren.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Heidesheim konnte den Schlangenlinien

fahrenden Radfahrer daraufhin kurz nach der Anschlussstelle Nieder-Olm auf dem

Seitenstreifen feststellen und kontrollieren. Bei der ersten Kontaktaufnahme

können die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 36 jährigen aus Mainz

feststellen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt

einen Wert von 1,8 Promille.

Der Mann gab an, auf dem Heimweg nach Mainz gewesen zu sein – die Autobahn sei

der einzige Weg dorthin, den er kannte. Statt nach Hause zu fahren, wird der

Herr zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht und die Weiterfahrt

untersagt. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Da

er zuvor bereits wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen ist, bleibt zu hoffen,

dass ihn die eingeleitete Strafanzeige zum Nachdenken anregt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde durch den Fahrradfahrer kein anderer

Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet.