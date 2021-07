Worms – Windschutzscheibe mit Stein zertrümmert – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Wie bereits am Samstagvormittag bekannt wurde, beschädigte

unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Stein einen

geparkten PKW in der Rudolf-Heiligers-Straße. Durch Zeugenhinweise wurde gestern

bekannt, dass offenbar zwei Jugendliche den Stein am Samstag aus einem Vorgarten

in der Bindseilstraße entnommen hatten und diesen um 05:00 Uhr auf die

Windschutzscheibe des geparkten Opel warfen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Anwohner schlägt Hundehalterin

Gestern Abend wurde eine Hundehalterin von einem Anwohner geschlagen, als diese mit ihrem Hund in der Seidenbenderstraße spazieren ging. Die 44-jährige Wormserin war mit einer 32-jährigen Begleiterin und dem Hund gegen 20:30 Uhr unterwegs, als das Tier auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen weiteren Hund erblickte und lautstark anfing zu Bellen. Ein 34-jähriger Anwohner fühlte sich dadurch derart gestört, dass er aus seiner Wohnung auf die Straße eilte, um die Hundehalterin zur Rede zu stellen. Da diese keine Reaktion zeigte, schlug er der Frau mehrfach ins Gesicht. Als die Begleiterin eingreifen und weitere Schläge verhindern wollte, wurde sie gegen die Hauseingangstür gestoßen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Gaststättenkontrolltag

Worms, Innenstadt (ots) – Am 11.07.2021 wurden zwischen 14 und 22 Uhr gemeinsame

Gaststättenkontrollen der Stadt Worms und der Polizei Worms durchgeführt.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt elf Gaststätten/Spielotheken

kontrolliert. Bei neun Lokalitäten kam es zu erheblichen Verstößen gegen die

aktuelle Corona Verordnung, sowie gegen das Nichtraucherschutzgesetz und die

Spielverordnung. Insgesamt wurden 153 Personen kontrolliert. Es werden

Bußgeldverfahren durch die Stadt Worms gegen die Gaststättenbetreiber

eingeleitet. Des Weiteren wurden zwei Strafanzeigen (Unerlaubter Aufenthalt und

Fundunterschlagung) durch die Polizei Worms eröffnet.