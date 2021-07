Passant löscht Feuer in Mehrfamilienhaus

Am Freitag (09.07.2021), gegen 16:00 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße ein Feuer aus. Ein Holzkohlesack brannte im Kellerabgang des Hauses. Ein Passant löschte das Feuer mit einem Wasserschlauch und konnte so vermutlich Schlimmeres verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes einer versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bei illegaler Fahrstunde erwischt

Eine 25-Jährige wurde am Sonntag (11.07.2021) bei einer illegalen Fahrstunde erwischt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich gegen 20 Uhr bei der Polizei, dass eine junge Frau einen PKW in der Erzbergstarße fuhr und es so aussehen würde, als gäbe der Beifahrer Anweisungen. In der Tat traf die Polizei eine 25-Jährige fahrend im PKW an. Leider befindet sich die junge Frau derzeit noch in der Fahrausbildung und besitzt keinen Führerschein. Gemeinsam mit dem Beifahrer, dem Halter des PKW, absolvierte sie Fahrstunden. Die Frau muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Darüber hinaus wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Auch der Beifahrer und Halter des Fahrzeugs erwartet nun eine Strafanzeige, wegen des Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis.

Angriff auf 63-Jährigen

Ein 63-Jähriger wurde am Sonntag (11.07.2021) von zwei Männern körperlich angegangen und leicht verletzt. Der Mann befand sich gegen 20.15 Uhr vor einem Imbiss in der Bismarckstraße, als ein 53- und ein 22-Jähriger erschienen. Es entwickelte sich ein Streit. Hierbei schlugen die beiden Ankömmlinge auf den 63-Jährigen mehrmals ein. Aufmerksame Zeugen schritten ein und schützten den 63-Jährigen vor weiteren Attacken. Die Polizei ermittelte die Angreifer im Nachgang. Beide müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.