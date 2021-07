Außenspiegel abgetreten-Zeugenaufruf

Mehre Fahrzeuge beschädigt hat am Montag gegen 07:45 Uhr ein männlicher Jugendlicher im Alter von 20-25 Jahren. Der junge Mann war am Wasserturm von Passanten dabei beobachtet worden, wie er die Außenspiegel mehrerer parkender Fahrzeuge abgetreten hatte. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Der junge Mann wird beschrieben als ca.175 cm groß mit kurzen schwarzen Haaren. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Tat war er in Begleitung einer Frau mit Kleid, die barfuß unterwegs war.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Aggressiver Gast in Gewahrsam genommen

Weil er sich aggressiv gegenüber anderen Gästen verhalten hatte, wurde ein 56-Jähriger am Montag gegen 07:00 Uhr den Räumlichkeiten eines Cafés in der Gutenbergstraße verwiesen. Zudem beleidigte und bedrohte er zwei Anwohner, welche um Ruhe gebeten hatten. Da sich der Mann weigerte zu gehen, musste die Polizei hinzugerufen werden, welche ihm einen Platzverweis aussprach. Hiervon unbeeindruckt, begann er die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Da sich der 56-Jährige weiterhin aggressiv verhielt und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, musste er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkohol und Drogen am Steuer

Im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol einen PKW geführt zu haben, stand am Sonntag um 18:20 Uhr ein 20-Jähriger. Der junge Mann wurde im Neudeck von einer Polizeistreife kontrolliert, als diese bei ihm deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Zudem zeigte er Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Autokorso nach EM-Finale

Nachdem die italienische Fußballmannschaft das Finale der Europameisterschaft für sich entschieden hatte, bildetet sich gegen Mitternacht ein Autokorso im Speyerer Stadtgebiet mit teilweise bis zu 40 PKW, die vom Postplatz bis zum Hauptbahnhof fuhren. Der Autokorso wurde polizeilich überwacht. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen oder Verkehrsverstößen kam es nicht.