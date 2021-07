Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Unbekannte beschädigen Harvester und stehlen Bedienteil

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte einen in der Feldgemarkung zwischen Bad Wildungen-Hundsdorf und Bad Wildungen-Armsfeld stehenden Holzvollernter (Harvester).

Sie brachen die Fahrertür auf und beschädigten den Greifarm. Außerdem stahlen sie die Bedienteil aus dem Fahrzeuginnenraum. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Diemelstadt-Wrexen – Diebstahl aus zwei Autos, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter geringe Mengen Münzgeld aus zwei Autos in der Sudetenstraße und im Ostpreußenring in Diemelstadt-Wrexen.

Den Tätern gelang es, die verschlossenen Autos zu öffnen. Sie durchsuchten die Fahrzeuginnenräume und stahlen jeweils geringe Mengen Münzgeld.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.