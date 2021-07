Kreis Bergstraße

Viernheim: Trotz Warnmeldung über HessenWarn / Telefonbetrüger erbeuten Wertsachen

Viernheim – Im Laufe des Montags (12.07.) haben sich bei der Polizei an

der Bergstraße und im Odenwaldkreis Meldungen über Telefonbetrüger gehäuft. Der

Polizei ist bekannt, dass an einem Tag Regionen regelrecht abtelefoniert werden,

bis die Betrüger, die sich als Verwandte oder Polizisten ausgeben, ans Ziel

kommen und Wertsachen erbeuten. Um rechtzeitig die Bürgerinnen und Bürger für

diese Betrügereien sensibilisieren zu können, wurde eine Warnung über HessenWarn

veröffentlicht. Leider kam die Warnung bei einer Viernheimerin nicht oder zu

spät an. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr übergab sie einer unbekannten, etwa 30

Jahre alten Frau rund 8000 Euro, Sparbücher, Kontokarten und Schmuck.

Die Betrügerin soll nach ersten Hinweisen bis zu 1,70 Meter groß sein, lange

blonde schulterlange Haare haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Die

Gesuchte habe wohl eine rötliche Perlenkette getragen.

Wer hat eine Frau, auf die die Beschreibung passt, im Tatzeitraum im Bereich der

Kirschenstraße bemerkt?

Alle Hinweise hierzu werden von der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter

der Rufnummer 06206 / 9440-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Tasche weggeworfen und geflüchtet / Polizei nimmt 25-Jährigen nach Kontrolle fest und stellt Drogen sicher

Darmstadt – Ein 25 Jahre alter Darmstädter wird sich nach seiner

vorläufigen Festnahme am Samstagabend (10.7.) wegen des Verdachts des

Drogenhandels strafrechtlich verantworten müssen. Beim Erblicken von

Polizeibeamten in einer Parkanlage in der Oberstraße gegen 22.30 Uhr, hatte der

junge Mann eine Tasche weggeworfen und sofort versucht die Flucht zu ergreifen.

Der Versuch missglückte und rasch stießen die Beamten auf den Grund seiner

Reaktion. In der weggeworfenen und aufgefundenen Tasche stellten die

Ordnungshüter rund 5,4 Gramm Kokain, separat in acht verkaufsfertige Einheiten

verpackt, sicher. Dies begründete den Tatverdacht des Drogenhandels. Der Mann

wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde Anzeige erstattet und ein

Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Haus entlassen.

Darmstadt: Trickdiebe erbeuten Tabakwaren in Tankstelle / Zeugen gesucht

Darmstadt – Zwei Trickdiebe haben am Samstag (10.7.) in einer Tankstelle

Tabakwaren im Wert von über 200 Euro erbeutet. Gegen 15.30 Uhr hatte das

kriminelle Duo den Verkaufsraum in der Kasinostraße betreten. Während einer der

Unbekannten die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte nutzte sein Komplize den

Moment und schnappte sich zwölf Dosen Tabak aus dem Regal. Mit der Beute traten

beide im Anschluss die Flucht an.

Die Männer wurden auf etwa 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur

beschrieben. Einer der Täter führte einen Rucksack in der Farbe Beige mit sich

und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer blauen Jacke, einer blauen Jeans,

dunklen Schuhen und einer schwarzen Schildmütze bekleidet. Sein Begleiter trug

eine schwarze Jacke, eine dunkle Schildmütze und eine dunkle Jeanshose. Er

führte eine blaue Umhängetasche mit sich, an der ein Schlüsselband in der Farbe

Orange angebracht war. Beide Unbekannten trugen weiße Mund-Nasenbedeckungen. Die

Darmstädter Kriminalpolizei K24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Identitäten der beschriebenen Personen geben können,

werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Musikbox entwendet und Tür eingetreten / Zeugen nach Einbruch in Bauwagen gesucht

Darmstadt – Noch unbekannte Täter haben am Samstag (10.7.) in der Zeit

zwischen 1 Uhr und 9 Uhr einen Bauwagen im Olbrichweg heimgesucht, sich Zugang

zu dem Fahrzeug verschafft, eine Musikbox entwendet und im Anschluss die

Eingangstür eingetreten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Die Polizei in Darmstadt (K43) ermittelt wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise

entgegen.

Darmstadt: Versuchter Einbruch in Verkaufsraum

Darmstadt – Am Montag (11.7.) gegen 2.40 Uhr hat ein noch unbekannter

Täter sein Unwesen am Ludwigsplatz getrieben und versucht in den Verkaufsraum

eines Geschäftes am Ludwigsplatz zu gelangen. Das kriminelle Vorhaben, eine

Lagerrautür aufzubrechen missglückte und der Unbekannte trat die Flucht an.

Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die

ermittelnde Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) erbeten. Unter der Rufnummer

06151/969-3610 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt/ Richen: Zwei hochwertige aus Garage gestohlen / Wer hat den Abtransport bemerkt?

Groß-Umstadt – Auf zwei hochwertige E-Bikes, die in einer verschlossenen

Garage in der Sachsenstraße untergestellt und mit massiven Schlössern zusätzlich

gesichert waren, hatten es bislang noch unbekannte Täter am Montag (12.7.) in

der Zeit zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr abgesehen. Über ein Seitenfenster der

Garage hatten sich die Kriminellen Zugang zu der Garage verschafft. Dort brachen

sie die Schlösser auf und hoben für den Abtransport die Fahrräder anschließend

über ein vor der Garage parkendes Auto. Der Wert der Beute wird derzeit auf

mindestens 3000 Euro geschätzt. Der von den Tätern verursachte Sachschaden auf

zusätzliche 3000 Euro. Das Kommissariat 41 von der Dieburger Polizei hat die

Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des besonders schweren

Diebstahls eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen, denen in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer hat den Abtransport

der Fahrräder beobachten können? Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die

Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Pfungstadt: Polizei stoppt 50-Jährige mit 2 Promille am Steuer

Pfungstadt – Die Schlangenlinienfahrt einer 50 Jahre alten Frau aus

Gernsheim endete am Samstag (10.7.) auf der Polizeiwache mit der Sicherstellung

ihres Führerscheins, einer Blutprobenentnahme sowie der Einleitung eines

Verfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Gegen 22.30 Uhr hatte die

Gernsheimern auf der Landstraße 3097 bei Pfungstadt die Aufmerksamkeit der

Beamten geweckt. Als die Polizisten die Frau stoppten und einen Atemalkoholtest

durchführten, zeigte der einen Wert von 2,00 Promille an. Damit endete die Fahrt

vorerst und nun wird sich die 50-Jährige strafrechtlich verantworten müssen.

Griesheim: Ehrlicher 33-Jähriger findet Geld und gibt es bei der Polizei ab

Griesheim – Ein 33 Jahre alter Mann aus Griesheim hat am Freitag (9.7.)

nicht gezögert, als er gegen 14.35 Uhr in einem Ärztehaus in der

Wilhelm-Leuschner-Straße eine Bargeldsumme in Höhe von 250 Euro auf dem Boden

liegen sah. Der ehrliche Mann nahm das Geld an sich und brachte es umgehend zur

Polizei. Diese hat die Summe an das Fundbüro der Stadt Griesheim übergeben, die

nun prüft, ob das Geld möglicherweise zuvor am Geldautomaten in dem Haus

abgehoben und danach verloren wurde. Für seine Ehrlichkeit gebührt dem

Griesheimer in jedem Fall schon jetzt ein großes Dankeschön.

Dieburg: 19-Jährige berauscht am Steuer von BMW gestoppt / Führerschein sichergestellt und Blutprobe entnommen / Ermittlungsverfahren eingeleitet

Dieburg – Eine 19 Jahre junge Frau hat am Sonntag (11.7.) die

Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sie, gegen 23.45 Uhr, am Steuer eines BMW

in der Klosterstraße, die Anhaltesignale von Polizeibeamten missachtete, Gas gab

und ihre Fahrt durch die Dieburger Innenstadt fortsetzte. Nach kurzer

Verfolgung, bei der die Autofahrerin zudem eine rote Ampel missachtete, stoppten

die Polizisten die junge Frau schlussendlich und stellten im Rahmen der

Kontrolle rasch den Grund ihres Handelns fest. Ein bei der 19-Jährigen

durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf gleich zwei Rauschmittel. Somit

endete der Abend für die junge Frau auf der Polizeiwache. Dort wurde eine

Blutprobenentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird

sich nun zukünftig in strafrechtlich verantworten müssen.

„Odenwälder-Lieschen“ – Zeugen werden gesucht

Groß-Bieberau – Am Freitag, den 09.07.2021, gg. 19:20 Uhr kam es in der

Bahnhofstraße 37 – Gaststätte „Odenwälder-Lieschen“, in 64401 Groß-Bieberau zu

einer Verkehrsunfall-Flucht. Hierbei beschädigte ein LKW die Außenterrasse der

Gaststätte erheblich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,00 EUR. Bei

dem verursachenden LKW soll es sich um ein Gespann mit roter Sattelzugmaschine

und einem weiß/grauen Auflieger handeln.

Hinweise werden durch die sachbearbeitende Polizeidienststelle Ober-Ramstadt

entgegengenommen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Drei Verletzte und 40.000 Euro Schaden nach Unfall

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin kollidierte am Montagmittag (12.07.), gegen 12.45 Uhr, beim Linksabbiegen von der Bundestraße 519 auf die A 60 in Richtung Mainz mit einer stadteinwärts fahrenden 19-jährigen Autofahrerin. Das Fahrzeug der 74-jährigen überschlug sich anschließend mehrfach. Beide Fahrerin und auch 22 Jahre alte Beifahrer der 19-Jährigen wurden verletzt. Alle wurden mit eher leichten Blessuren in Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Bereich der Unfallstelle war bis gegen 14.15 Uhr teils voll gesperrt.

Rüsselsheim: Grauer Mercedes Sprinter gestohlen (GG-RT 3333)

Ein auf dem Parkplatz der Großsporthalle geparkter grauer Mercedes Sprinter, geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (09.07.) und Montagmorgen (12.07.) in das Visier von Dieben. Die Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-RT 3333 im Wert von rund 15.000 Euro auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Sprinters geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: An den Po gegriffen/15-Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt-Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Groß-Gerau – Nachdem eine 15 Jahre junge Frau am Freitag (09.07.), gegen 13.00 Uhr, von einem noch unbekannten Täter unvermittelt unsittlich am Po berührt wurde, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Mit dem Fahrrad hatte sich der 40 bis 45 Jahre alte Mann der jungen Frau in der Jahnstraße genähert und und ihr anschließend unvermittelt an den Po gegriffen. Danach entfernte er sich. Er wurde als „Westeuropäer“ mit kurzen Haarstoppeln bzw. Glatze beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Unbekannte ein kurzes Shirt mit Knopfleiste vorne und eine hellbeige, kurze Cargohose mit Seitentaschen sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 in Verbindung zu setzen.

Raunheim: Einbruch in Bäckerei/Zeugen gesucht

Raunheim – Eine Bäckerei in der Kelsterbacher Straße geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (10.07.) und Sonntagmorgen (11.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in den Backladen. Anschließend öffneten sie mit Brachialgewalt einen Tresor. Ihnen fielen hierbei mehrer1. Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Limburger Innenstadt, Limburg, Diezer Straße, Freitag, 09.07.2021, 17:25 Uhr

(wie)Am Freitagnachmittag wurden in Limburg Ladendetektive geschlagen und ein Schaufenster eingeworfen. Die beiden 40- und 38-Jährigen Ladendetektive wollten zwei Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, um einen Sachverhalt klären zu lassen. Auf der Straße wurden die Männer dann zunehmend aggressiver und einer der beiden nahm einen Stein und warf eine große Schaufensterscheibe ein. Danach flüchtete der Mann. Seinen Begleiter konnten die Ladendetektive festhalten, dieser wehrte sich jedoch erheblich dagegen und schlug nach den Detektiven. Die Ladendetektive konnten den 21-Jährigen trotzdem bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden festhalten. Da der junge Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle genommen. Der Steinewerfer konnte fliehen, er wird beschrieben als männlich, ca. 165 cm groß, dunkle Hautfarbe, schmale Statur, bekleidet mit hellbrauner Jacke und schwarzem T-Shirt mit der Aufschrift „Fuck off“. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Einbruch in Firmengebäude – Täter bei Verfolgung identifiziert, Bad Camberg, Lisztstraße, Sonntag, 11.07.2021, 10:40 Uhr

(wie)Am Sonntagvormittag brach ein 19-Jähriger in ein Firmengebäude in Bad Camberg ein. Der Mann nutzte eine Spitzhacke, um ein Fenster einzuschlagen, kletterte in das Gebäude und entwendete dort Bargeld und Wertsachen. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder wurden auch direkt an einen Firmenverantwortlichen übertragen, der sich, nach Verständigung der Polizei, auf den Weg zum Tatort machte. Bei der Fahrt dorthin erkannte er den Einbrecher auf der Straße und verfolgte ihn bis zu einer Tankstelle. Während der Verfolgung rief der Mann die Polizei und einen weiteren Firmenverantwortlichen zur Hilfe. In der Tankstelle versuchten die beiden Geschäftsführer den 19-Jährigen zur Rede zu stellen. Der junge Mann flüchtete jedoch durch eine Hintertür, nachdem er einem der Verfolger ins Gesicht geschlagen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und identifizierte den Einbrecher nach Hinweisen.

Brandstiftung an PKW,

Selters-Münster, Obergasse, Samstag, 10.07.2021, 22:45 Uhr

(wie)Am späten Samstagabend brannte in Münster ein Auto. Feuerwehr und Polizei wurden wegen eines brennenden Reifens an einem Dacia nach Selters-Münster gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der vordere Teil des Autos, mitsamt Motorblock, bereits in Brand. Nachdem das Fahrzeug von einer Hauswand abgerückt worden war, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Körperverletzung in Limburg,

Limburg, Grabenstraße, Montag, 12.07.2021, 00:55 Uhr

(wie)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Mann von einem anderen ins Gesicht geschlagen. Ein 37-Jähriger rief die Polizei in die Grabenstraße, da er von einem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Bei einem Streit habe der Kontrahent plötzlich zugeschlagen. Der 37-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Löhnberg, Bahnhofstraße, Freitag, 09.07.2021, 12:15 Uhr

(wie)Am Freitag kam es in Löhnberg zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kind. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Suzuki die Bahnhofstraße in Löhnberg. An einer Engstelle passierte der Mann mit sehr langsamer Geschwindigkeit einen entgegenkommenden Linienbus, hinter dem plötzlich ein Kind auf die Straße trat. Da der 68-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Der 8-jährige Junge wurde hierbei leicht verletzt.

Geschwindigkeitsmessungen auf der B49, Limburg und Beselich, Bundesstraße 49, Freitag, 09.07.2021, 18:30 Uhr bis 23:15 Uhr

(wie)Am Freitagabend überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B49. Wie in den Blitzermeldungen angekündigt, befand sich die erste Messstelle bei Beselich, in Höhe der Ausfahrt Heckholzhausen. Dort fuhren trotzdem, innerhalb von zwei Stunden, 84 Fahrzeuge zu schnell. Fünf davon so schnell, dass ein Fahrverbot verhängt werden wird. Der schnellste PKW fuhr mit 176 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h. Die zweite Messstelle des Abends wurde in Limburg, direkt an der Auffahrt auf die BAB3 aufgebaut. Dort wurden insgesamt 23 Fahrzeuge wegen zu hoher Geschwindigkeit abgelichtet. Der Spitzenreiter war dort ein PKW mit 119 km/h anstelle der erlaubten 70 Km/h. Auch diesem Fahrer droht nun ein Fahrverbot.e hundert Euro in die Hände. Zudem hinterließen die ungebetenen Besucher durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Stockstadt: Vandalismus an Schule/5000 Euro Schaden

Stockstadt – Die Insel-Kühkopf-Schule am Marktplatz, geriet in der Nacht zum Samstag (10.07.) in das Visier von Vandalen. Die Unbekannten kletterten zunächst auf das Flachdach der Grundschule und warfen von dort aus zwei Fenster ein und beschädigten ein Weiteres. Im Innern der Schule entleerten die Täter anschließend zudem den Inhalt von vier Feuerlöschern. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06258/9343-0 an die Polizeistation in Gernsheim.

Groß-Gerau: Autokorso ufert aus/Schüsse aus Schreckschusswaffe und Auffahrunfall mit fast 3,9 Promille und ohne Führerschein

Groß-Gerau – Nach dem Gewinn der Europameisterschaft Italiens kam es in der Nacht zum Montag (12.07.), bis gegen 2.30 Uhr zu einem Autokorso im Bereich des Marktplatzes, wo sich zudem hunderte Feiernde einfanden. Etwa eine Stunde lang wurde im Rahmen der Feierlichkeiten immer wieder Feuerwerk abgebrannt und Bengalos gezündet.

Gegen 0.50 Uhr nahmen die Beamten einen 19 Jahre alten Mann vorläufig fest, der mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft schoss. Neben der Waffe fanden die Ordnungshüter anschließend in seinem Fahrzeug zudem einen Teleskopschlagstock. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

Um kurz vor 2.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Auffahrunfall im Autokorso in der Darmstädter Straße. Bei dem 32-jährigen Autofahrer, der zuvor auf seinen Vordermann gerollt war, bemerkten die Polizisten rasch, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atmalkoholtest zeigte anschließend fast 3,9 Promille an. Einen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorweisen. Der Wagenlenker wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zur Ausnüchterung verbrachte er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht

Trebur – Kornsand – Am Sonntag den 11.07.2021 ereignete sich in der Zeit von 11:30 bis 19:30 Uhr, an der Fährüberfahrt Kornsand, ein Verkehrsunfall. Hier beschädigte der Unfallverursacher beim rangieren ein geparktes Auto und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Die Polizeistation Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Fahrzeug und/oder zum Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizei in Groß-Gerau melden.

Odenwaldkreis

Schwerer Motorradunfall

Weschnitz/Odw. – Am Sonntagnachmittag kam es auf der B 460 zu einem

folgeschweren Motorradunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer aus dem

Neckar-Odenwaldkreis bog von einem Waldparkplatz nach links in Richtung

Weschnitz auf die B 460 ein, ohne auf die Vorfahrt eines 32-jährigen

Motorradfahrers aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg zu achten, der in Richtung

Wegscheide unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge zog sich der

Zweiradfahrer schwerste Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber

in ein Krankenhaus geflogen. Eine Mitfahrerin im beteiligten Pkw wurde leicht

verletzt und mit einem Rettungswagen abtransportiert. Für die Rettungsmaßnahmen

wurde die B 460 zwischen Weschnitz und Wegscheide zeitweise gesperrt.

Reichelsheim: Polizei zerschlägt Drogenbande in Reichelsheim – Zwei Männer in Untersuchungshaft

Drogen im Straßenverkaufswert von etwa 22.000 Euro, 70 Euro Falschgeld, vier Schlagringe, zwei Messer, zwei Gaswaffen und zwei Schreckschusspistolen sowie rund 2460 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt, haben Rauschgiftfahnder aus Erbach mit Unterstützung von weiteren Zivilkräften und einem Rauschgiftspürhund des Polizeipräsidiums Südhessen am letzten Freitag (9.07.) aus zwei Reichelsheimer Wohnungen sicherstellen können.

Den Durchsuchungen, die vorab von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht beantragt worden sind, gingen umfangreiche Ermittlungen gegen vier Männer im Alter zwischen 17 und 29 Jahren voraus, die im Verdacht stehen, als Bande Drogen in Reichelsheim zu verkaufen. Der 21 Jahre alte Kopf der Bande nutzte nach den polizeilichen Ermittlungen die Wohnmöglichkeit eines 29-Jährigen in Reichelsheim, um die Drogen zu lagern. Das Betäubungsmittel habe er zusammen mit einem 25-Jährigen, der die Rolle des Kuriers einnahm, beschafft. Für den örtlichen Straßenverkauf soll der 17-Jährige verantwortlich gewesen sein.

Gegen den mutmaßlichen Bandenchef und den 29-Jährigen, der die Drogen in der Wohnung gelagert hatte, wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der Richter des Amtsgerichts Michelstadt folgte am Samstag (10.07.) insoweit dem Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt.