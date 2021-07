Gefahr durch ausströmendes Gas,

Merenberg-Allendorf, Limburger Straße, Samstag, 10.07.2021, 14:20 Uhr

(wie)Am Samstagnachmittag kam es durch eine hohe Gaskonzentration zu einer erhöhten Brandgefahr in einer Garage in Allendorf. Polizei und Feuerwehr wurden vom Gasnetzbetreiber informiert, dass eine gefährlich hohe Gaskonzentration vor einem Haus in Merenberg-Allendorf gemessen worden war. Somit rückten Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei zur Einsatzstelle in der Limburger Straße aus. Der Bereich wurde großräumig evakuiert. Nachdem die Feuerwehr die Gasquelle konkret lokalisieren konnte, brach sie die betroffene Garage auf und stellte dort mehrere offene Gasflaschen fest. Nachdem diese zugedreht wurden und der Bereich ausreichend belüftet worden war, bestand keine Gefahr mehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die Hintergründe sind derzeit unklar.

Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Limburger Innenstadt, Limburg, Diezer Straße, Freitag, 09.07.2021, 17:25 Uhr

(wie)Am Freitagnachmittag wurden in Limburg Ladendetektive geschlagen und ein Schaufenster eingeworfen. Die beiden 40- und 38-Jährigen Ladendetektive wollten zwei Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, um einen Sachverhalt klären zu lassen. Auf der Straße wurden die Männer dann zunehmend aggressiver und einer der beiden nahm einen Stein und warf eine große Schaufensterscheibe ein. Danach flüchtete der Mann. Seinen Begleiter konnten die Ladendetektive festhalten, dieser wehrte sich jedoch erheblich dagegen und schlug nach den Detektiven. Die Ladendetektive konnten den 21-Jährigen trotzdem bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden festhalten. Da der junge Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle genommen. Der Steinewerfer konnte fliehen, er wird beschrieben als männlich, ca. 165 cm groß, dunkle Hautfarbe, schmale Statur, bekleidet mit hellbrauner Jacke und schwarzem T-Shirt mit der Aufschrift „Fuck off“. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Einbruch in Firmengebäude – Täter bei Verfolgung identifiziert, Bad Camberg, Lisztstraße, Sonntag, 11.07.2021, 10:40 Uhr

(wie)Am Sonntagvormittag brach ein 19-Jähriger in ein Firmengebäude in Bad Camberg ein. Der Mann nutzte eine Spitzhacke, um ein Fenster einzuschlagen, kletterte in das Gebäude und entwendete dort Bargeld und Wertsachen. Hierbei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder wurden auch direkt an einen Firmenverantwortlichen übertragen, der sich, nach Verständigung der Polizei, auf den Weg zum Tatort machte. Bei der Fahrt dorthin erkannte er den Einbrecher auf der Straße und verfolgte ihn bis zu einer Tankstelle. Während der Verfolgung rief der Mann die Polizei und einen weiteren Firmenverantwortlichen zur Hilfe. In der Tankstelle versuchten die beiden Geschäftsführer den 19-Jährigen zur Rede zu stellen. Der junge Mann flüchtete jedoch durch eine Hintertür, nachdem er einem der Verfolger ins Gesicht geschlagen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und identifizierte den Einbrecher nach Hinweisen.

Brandstiftung an PKW,

Selters-Münster, Obergasse, Samstag, 10.07.2021, 22:45 Uhr

(wie)Am späten Samstagabend brannte in Münster ein Auto. Feuerwehr und Polizei wurden wegen eines brennenden Reifens an einem Dacia nach Selters-Münster gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der vordere Teil des Autos, mitsamt Motorblock, bereits in Brand. Nachdem das Fahrzeug von einer Hauswand abgerückt worden war, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Körperverletzung in Limburg,

Limburg, Grabenstraße, Montag, 12.07.2021, 00:55 Uhr

(wie)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Mann von einem anderen ins Gesicht geschlagen. Ein 37-Jähriger rief die Polizei in die Grabenstraße, da er von einem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Bei einem Streit habe der Kontrahent plötzlich zugeschlagen. Der 37-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Löhnberg, Bahnhofstraße, Freitag, 09.07.2021, 12:15 Uhr

(wie)Am Freitag kam es in Löhnberg zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kind. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Suzuki die Bahnhofstraße in Löhnberg. An einer Engstelle passierte der Mann mit sehr langsamer Geschwindigkeit einen entgegenkommenden Linienbus, hinter dem plötzlich ein Kind auf die Straße trat. Da der 68-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Der 8-jährige Junge wurde hierbei leicht verletzt.

Geschwindigkeitsmessungen auf der B49, Limburg und Beselich, Bundesstraße 49, Freitag, 09.07.2021, 18:30 Uhr bis 23:15 Uhr

(wie)Am Freitagabend überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B49. Wie in den Blitzermeldungen angekündigt, befand sich die erste Messstelle bei Beselich, in Höhe der Ausfahrt Heckholzhausen. Dort fuhren trotzdem, innerhalb von zwei Stunden, 84 Fahrzeuge zu schnell. Fünf davon so schnell, dass ein Fahrverbot verhängt werden wird. Der schnellste PKW fuhr mit 176 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h. Die zweite Messstelle des Abends wurde in Limburg, direkt an der Auffahrt auf die BAB3 aufgebaut. Dort wurden insgesamt 23 Fahrzeuge wegen zu hoher Geschwindigkeit abgelichtet. Der Spitzenreiter war dort ein PKW mit 119 km/h anstelle der erlaubten 70 Km/h. Auch diesem Fahrer droht nun ein Fahrverbot.