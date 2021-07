Frankfurt-Unterliederbach: Autofahrer flieht nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt – (em) Am Samstag, den 03. Juli 2021, kam es zwischen einem

Motorroller und einem Pkw zu einem Verkehrsunfall. Dabei verletzte sich der

61-jährige Roller-Fahrer schwer. Der Autofahrer entfernte sich, ohne seinen

Pflichten nachzukommen, vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 61-Jährige gegen 09.30 Uhr mit seinem

Roller die Silostraße in Fahrtrichtung Zeilsheim. Aufgrund des Flohmarktes an

der Jahrhunderthalle staute sich der Straßenverkehr auf dieser Straßenseite.

Daher entschied sich der Rollerfahrer die im Stau stehenden Pkw linksseitig zu

überholen. Zeitgleich fuhr eine Person mit einem weißen Kombi auf der Höhe der

Hausnummer 60 von dem Parkplatz eines Getränkemarktes nach links auf die

Silostraße, in Fahrtrichtung Höchst, auf. Dabei kollidierten die beiden

Fahrzeuge, so dass der 61-jährige Mann zu Boden stürzte. Der Autofahrer bzw. die

Autofahrerin fuhr, ohne sich um den Mann zu kümmern, davon. Der Rollerfahrer

versuchte noch die Verfolgung aufzunehmen; ohne Erfolg. Anschließend fuhr der

61-Jährige selbstständig zu einem Krankenhaus, wo er mit schweren Verletzungen

stationär aufgenommen wurde.

Durch den Unfall ist an dem Roller und mutmaßlich auch dem Pkw Schaden

entstanden.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zu dem

Verkehrsunfall und/oder dem flüchtigen weißen Kombi machen? Sachdienliche

Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11700 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Niederrad: Diebstahl aus Auto

Frankfurt – (em) Gestern Morgen (11.07.2021) haben zwei Täter ein Auto

beschädigt, um anschließend Gegenstände daraus zu entwenden. Ihnen gelang

mitsamt der Beute die Flucht.

Gegen 08.00 Uhr warfen die beiden Männer in der Lyoner Straße die Scheibe der

Beifahrertür eines weißen Mercedes CLA 180 ein, um anschließend den Innenraum

nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten

sie einen Rucksack und ergriffen damit, die Bahngleise entlang in Richtung Am

Poloplatz, die Flucht.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das 10. Polizeirevier

unter der Telefonnummer 069/755-11000 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.

Frankfurt-Bundesautobahn 661: Unbekannter überschüttet Blitzer-Anhänger mit schwarzer Farbe – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt – (em) In der vergangenen Nacht (11.-12.07.2021) wurde ein

Enforcement Trailer der Frankfurter Polizei mit schwarzer Farbe übergossen. Der

finanzielle Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Frankfurter

Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die Tat zwischen 21.00 Uhr und 02.45 Uhr

zugetragen. In diesem Zeitraum hat eine Person bzw. habe mehrere Personen einen

Enforcement Trailer, welcher auf der A661 in einem Baustellenbereich zwischen

der Anschlussstelle Frankfurt Friedberger Landstraße und Frankfurt-Ost in

Fahrtrichtung Egelsbach stand, mit schwarzer Farbe überschüttet. Der Blitzer ist

dadurch nicht mehr funktionsfähig. Beim Überschütten des Anhängers, traf die

Farbe zum Teil auch die angrenzende Einrichtung der Autobahnmeisterei.

Der finanzielle Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem Täter/den Tätern machen? Sachdienliche

Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-64600

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Westend: Wenn das geklaute Handy klingelt…

Frankfurt – (hol) Gestern Abend bestahl ein zunächst Unbekannter eine

37-jährige Frankfurterin auf einem Spielplatz im Westend. Anschließend ortete

die Frau ihr gestohlenes Handy in einem Wohnhaus und ruft die Polizei.

Gegen 18:30 Uhr hielt sich die 37-jährige Mutter gemeinsam mit einer Freundin

und den jeweiligen Söhnen auf dem Spielplatz im Edingerweg auf. Auf einer der

dortigen Bänke hatten die Frauen eine Umhängetasche abgelegt, in der sich u.a.

auch die Smartphones der Anwesenden befanden. Nachdem für kurze Zeit ein

unbekannter Mann auf derselben Bank Platz genommen hatte, fehlte nach dessen

Verschwinden auch die Umhängetasche. Mittels einer auf einem Smartphone

installierten App ließ sich dieses in einem Wohnhaus in der Karl-Scheele-Straße

orten. Die 37-Jährige verständigte die Polizei und traf die Beamten an dem

besagten Mehrfamilienhaus. Gemeinsam betrat man das Treppenhaus und wählte die

Nummer eines der gestohlenen Handys. Der daraufhin ertönende Klingelton drang

deutlich wahrnehmbar aus einer bestimmten Wohnung. Als die Polizei dann dort

klingelte, öffnete ein Mann die Tür, den die Besitzerin des Handys als den Mann

vom Spielplatz wiedererkannte. Er zeigte sich sofort geständig und händigte das

Diebesgut wieder aus. Dies verhinderte jedoch nicht, dass die Beamten ein

Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den 52-Jährigen ein.

Frankfurt-Gallus: Streit mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt – (hol) Vergangene Nacht versetzte die Erstmeldung über einen

mit einem Messer bewaffneten Mann, der Passanten angreifen würde, die

Frankfurter Polizei in Alarmbereitschaft und löste einen Großeinsatz aus.

Glücklicherweise stellte sich der Sachverhalt dann als weitaus harmloser heraus.

Gegen Mitternacht rollte das Großaufgebot der Polizei in die Mainzer Landstraße.

Schnell zeichnete sich ab, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen

mehreren Männern gehandelt hatte, von dem einer mit einem Messer bewaffnet

gewesen sein soll. Durch Zeugen wurde den Beamten ein Hinterhof in der Krifteler

Straße herausgedeutet, in den die beteiligten Personen geflüchtet waren. Den

Fahndern gelang es schnell, die Wohnung zu lokalisieren, in der sich die

Gesuchten aufhielten. Von Lautsprecherdurchsagen begleitet betraten die

Einsatzkräfte schließlich die Wohnung, nahmen einen Tatverdächtigen fest und

stellten die Personalien der anderen Anwesenden fest.

In der Folge klärte sich dann auch der zugrundeliegende Sachverhalt auf. Der

26-jährige Tatverdächtige und ein 28-jähriger gerieten in Streit, bei dem

lautstark gebrüllt wurde und bei dem der 26-Jährige zusätzlich mit einem Messer

herumfuchtelte. Dabei erwischte er seinen Kontrahenten und verletzte ihn leicht

mit einem Schnitt im Finger. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen

wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn ermittelt die

Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.