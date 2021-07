Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nidda: Scheibe zertrümmert – Geld genommen

Aus einem in der Wydratstraße in Ober-Widdersheim parkenden, weißen Transporter entwendeten Unbekannte zwischen Samstagmittag (12 Uhr) und Sonntagabend (18 Uhr) eine Geldkassette, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Zuvor hatte man eine Autoscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und war so in den Innenraum gelangt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Florstadt: Kein „Dummer-Jungen-Streich“ – Polizei ermittelt

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei aufgrund eines in die Fahrbahn ragenden Hindernisses in die Nieder-Florstädter Niddastraße gerufen. In der dortigen 90-Grad-Kurve (B275/L3189) stellten die Beamten dann neben dem offenbar absichtlich verbogenen Leitpfosten auch mehrere, herausgehobene Gullideckel fest. Das Streifenteam beseitigte die vorgefundenen Gefahrenstellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam hier niemand zu Schaden. Nun ermittelt die Polizei wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter 06031/6010.

B455 bei Rosbach: Kradfahrer stürzt

Offenbar aufgrund regennasser Fahrbahn verlor am Sonntagmittag ein 56-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße zwischen Rosbach und Köppern die Kontrolle über seine Maschine. Der aus dem Hochtaunuskreis stammende Biker kam gegen 12.40 Uhr zwischen den beiden Anschlussstellen der A5 zu Fall und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bad Vilbel: BMW gegen Smart

Auf der B521 ist es an der Ecke Frankfurter Straße am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Gegen 5.30 Uhr war eine 39-jährige Frau am Steuer ihres grauen BMW aus Richtung Bergen-Enkheim kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Friedberger Landstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision des die Bundesstraße aus Richtung Hanauer Landstraße befahrenden, schwarzen Smart, in welchem neben dem 53-jährigen Fahrzeugführer auch dessen 57 Jahre alte Beifahrerin saß. Die 57-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt; ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.