Fronhausen – Auffahrunfall auf der Autobahn – Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 10. Juli, um kurz nach 14 Uhr, fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf ein vorausfahrendes Wohnmobil auf. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben trotz des entstandenen Gesamtschadens von mindestens 12.000 Euro unverletzt. Da der Mercedesfahrer leicht unter Alkoholeinfluss stand, sein Test zeigte 0,35 Promille, veranlasste die Polizei eine Blutprobe. Abschleppunternehmen mussten die beiden, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge bergen. Der Unfall war auf der Autobahn zwischen Marburg und Gießen in Höhe der Anschlussstelle Fronhausen.

Lohra – Auto im Gebüsch

Am Sonntag, 11. Juli, gegen 14.10 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf der Kreisstraße 54 zwischen Willershausen und Lohra ein Auto im Gestrüpp steht. Tatsächlich fand die Polizei den verlassenen und verschlossenen Pkw. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem mutmaßlichen Fahrer, der offenbar die Kontrolle verloren hatte und von der Fahrbahn abgekommen war. Der 24 Jahre alte Mann stand, als die Polizei ihn gegen 15.15 Uhr antraf, augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Blutprobe an. Ob ein Schaden am Auto entstand, steht derzeit nicht fest.

Biedenkopf – Radfahrer und Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger erlitten beide Beteiligten schwere Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Der Unfall passierte am Samstag, 10. Juli, gegen 14.30 Uhr, auf der Straße Am Altenberg zwischen dem Treppenaufgang zum Altenheim und dem gegenüberliegenden Parkplatz. Nach ersten Erkenntnissen war ein 44 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Breidenbach mit seinem Rennrad auf der kurvenreichen Gefällestrecke unterwegs Richtung Innenstadt. Der Fußgänger, ein 43 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Dautphe, hatte sein Auto auf dem Parkplatz abgestellte und von dort den Radweg betreten. Bei der Kollision stürzten sowohl der Fußgänger als auch der Radfahrer. Der an der Schulter verletze Radler holte anschließend im Altersheim Hilfe. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß oder das anschließende Sturzgeschehen schwerste Kopf- und dem ersten Anschein nach auch Wirbelverletzungen. Beide Männer kamen nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus.

Marburg – Baumschutzbügel umgefahren

Wieder mal eine Verkehrsunfallflucht, weil der Verursacher den beschädigten Baumschutzbügel weder der Polizei noch der Stadt nicht gemeldet hat. „Wer einen Verkehrsunfall nicht meldet, also eine Unfallflucht begeht, der riskiert regelmäßig den Entzug seines Führerscheins!“ Am Bügel Nr. 21 auf dem Gehweg/Parkstreifen vor dem Anwesen Universitätsstraße 47 ist eine Strebe verbogen und er ist aus der Bodenverankerung gehoben. Der Schaden deutete darauf hin, dass auch am verursachenden Auto ein, mutmaßlich geringer, Schaden entstanden ist. Die Unfallzeit liegt vor Donnerstag, 01. Juli. Wer hat ein entsprechendes Rangiermanöver beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg Parkplatzsperre umgefahren

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Straße Am Kupfergraben die Parkplatzsperre von Stellplatz 38 und kümmerte sich anschließend nicht um die Schadensregulierung. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Unfall war zwischen 11 Uhr am Freitag, 09 und 01.20 Uhr am Samstag 10. Juli. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Mercedessterne gestohlen

Von Samstag auf Sonntag, 11. Juli, zwischen 21 und 12.30 Uhr stahlen Diebe in der Roger-Schumann-Straße von zwei geparkten Mercedes jeweils das Fahrzeugemblem. Beim Entfernen der Sterne verursachten der oder die Täter zudem einen Sachschaden auf der Motorhaube. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Blauer Polo beschädigt

Ein platter vorderer rechter Reifen und Kratzer, die sich über beide Türen der Beifahrerseite ziehen, bedeuten für den Besitzer einen Schaden von vermutlich mindestens 1000 Euro. Der blaue VW Polo parkte zur Tatzeit zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag, 11. Juli, vor dem Anwesen Saalestraße 4. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Schaden auf der Motorhaube

Auf nicht feststehende Weise entstand auf der Motorhaube eines geparkten schwarzen Opel Astra Kombi eine Beule und damit ein Schaden von mindestens 250 Euro. Der Kombi parkte zur Tatzeit am Samstagabend, 10. Juli, am Erlenring in Höhe der Bushaltestelle an der Mensa. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrraddiebstahl auf dem Speditionsgelände

Da gleich vier Fahrräder weg sind, waren es entweder mehrere Täter oder aber der oder die Täter waren mit einem entsprechenden Transportfahrzeug ausgerüstet. Der Diebstahl passierte in der Nacht zum Montag, 12. Juli. Tatort war das Betriebsgelände einer Spedition in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Drei dieser Räder, ein „Specialized“ Mountainbike und zwei „Patria“ Tourenräder haben einen Neupreiswert von mindestens 11.000 Euro. Bei dem vierten handelt es sich um ein älteres Damenrad, wohl mittlerweile ohne nennenswerten Sachwert. Wer hat in der Nacht zum Montag rund um oder auf dem Gelände der Spedition Personen und oder Fahrzeuge gesehen? Wem sind Verladetätigkeiten aufgefallen? Wo tauchten seither plötzlich „neue“ Fahrräder insbesondere die Patria oder das Specialized auf? Bei den Patrias handelt es sich um Fahrräder des Typs Argon mit maßgefertigten Diamantrahmen und Rohloffschaltungen. Die Räder sind britisch green und orange. Das Specialzed Mountainbike ist ein Street Jumper XL in rot mit XTR-Schaltung Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lixfeld – Auto im Feld entsorgt

Die Polizei Biedenkopf ermittelt seit Samstag, 10. Juli, gegen einen 21 Jahre jungen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Er steht unter dem Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen, einer Straftat nach § 326 Strafgesetzbuch, nachdem er einen silbernen VW Golf IV offenbar zum Ausschlachten in der Verlängerung der Britzenbachstraße im Feld abgestellt bzw. entsorgt hat. Wer hat das Abstellen des Fahrzeugs beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Dautphetal Allendorf a.H. – Schrottsammler nimmt Tretroller mit

Am Samstag, 10. Juli, fuhr ein Schrottsammler durch Allendorf. Gegen 09.30 Uhr verlud er in der Hambachstraße einen Tretroller für Kinder, der eigentlich nicht zur Entsorgung freigegeben und bereitgestellt war. Da es bislang keine Hinweise auf den Schrottsammler, weder auf die Person noch auf das benutzte Fahrzeug gibt, hofft die Polizei auf entsprechende Hinweise. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Junge Frau belästigt – Kripo sucht Zeugin und bittet um Hinweise Marburg-Biedenkopf

Marburg – Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich vom Hauptbahnhof bis in die Oberstadt hinzog und letztlich in einer Gasse mit Übergriffen endete. Zunächst über Umwege und daher erst mehrere Tage danach erfuhr die Polizei von einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 01. Juli, zwischen 16.30 und 17 Uhr, ereignete. Die betroffene 18-Jährige gab an, vom Hauptbahnhof aus mit dem Ziel des Besuchs eines Geschäfts in die Oberstadt gelaufen zu sein. Bereits am Bahnhof seien ihr die beiden Männer aufgefallen, die ihr folgten. In einer dem Opfer nicht bekannten Gasse sei es dann zu Übergriffen gekommen, wobei beide Männer, sie unsittlich berührten. Die Männer sprachen nicht ein einziges Wort und ließen von dem Opfer ab, als eine ältere Dame die Gasse entlangkam. Die 18-Jährige blieb körperlich unverletzt. Die Kripo Marburg bittet die ältere Dame, die zur relevanten Zeit durch die Gasse ging und der vielleicht die beiden Männer und die junge Frau aufgefallen sind, dringend sich zu melden. Außerdem bittet die Kripo um Hinweise, die zur Identifizierung der beiden Männer beitragen könnten. Nach den Angaben der 18-Jährigen waren beide ca. 30 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß und vom äußeren Eindruck her europäischer, vermutlich deutscher Herkunft. Beide trugen FFP 2 Masken. Einer war blond und der andere hatte braune, schulterlange Haare. Der Braunhaarige hatte eine lange Jacke und scheinbar auf alt gemachte weiße Adidas Schuhe an. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch gescheitert

Am Mittwoch, 07. Juli stellte die Besitzerin einen versuchten Einbruch in ihr Einfamilienhaus in der Straße Am Engelsberg fest. Durch die mehrfachen Versuche die Hauseingangstür aufzuhebeln entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wann genau der versuchte Einbruch passierte, steht nicht fest. Die Kripo Marburg bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wallau – Tat vorbereitet oder abgebrochen?

Durchtrennte Kabel der Überwachungskameras, festgestellte Manipulationen an einer Außensteckdose sowie gelockerte und teils bereits entfernte Schrauben an zwei Fenstergittern deuten entweder auf einen vorbereiteten oder aber auf einen abgebrochenen Versuch des Einbruchs in das Vereinsheim des FV Wallau hin. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit vom späten Nachmittag von Mittwoch bis zum Vormittag am Donnerstag, 08. Juli, auf oder in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis – Unter Drogeneifluss gefahren

Die Polizei Stadtallendorf beendete zwischen Freitag und Montag in Stadtallendorf zwei und in Neustadt eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Bereits am Freitag reagierten in Stadtallendorf die Drogentests eines 42 Jahre alten Elektroscooterfahrers und einer 28 Jahre alten Autofahrerin positiv. Am Sonntag schließlich musste auch eine 44 Jahre alte Autofahrerin mit zur Blutprobe, da ihr Test ein positives Ergebnis zeigte.

Marburg – Unfallflucht auf dem Parkplatz Sonnenblick – Schaden am Fiat 500

Wer hat den geparkten blau grünen Fiat 500 mit dem Offenbacher Kennzeichen (OF) touchiert und dabei hinten links einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht? Den Spuren nach könnte es bei einem Fahrmanöver zum Ein- oder Ausparken zu der Berührung gekommen sein. Die Unfallzeit liegt zwischen 08.30 Uhr am Mittwoch, 07. und 16 Uhr am Samstag, 10. Juli. In dieser Zeit parkte der 500er Fiat unbewegt in einer Parkbucht des Parkplatzes an der Klinik Sonnenblick (Amöneburger Straße 1). Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, insbesondere ließ sich keine Fremdfarbe an dem Fiat finden. Die einzige Hoffnung, dass der Besitzer nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt, sind Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Unfallfluchtermittler sind erreichbar bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.