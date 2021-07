Alleinunfall

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Wehretal ist heute Morgen gegen 06.30 Uhr auf der Landesstraße L 3227 zwischen Friemen und Mäckelsdorf aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Ein verständigter Rettungswagen brachte den Fahrer mit Verdacht auf HWS im Anschluss ins nächste Krankenhaus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Polizei Sontra

Einbruch in Mehrfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag haben sich unbekannte Täter offenbar zwischen 12.30 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße in Sontra verschafft. Die Täter drangen dann gewaltsam in eine Wohnung im Erdgeschoss ein und entwendeten aus dem Wohnbereich diversen Modeschmuck. Die Höhe des Stehlschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege entgegen, die nun die weiteren Ermittlungen übernimmt. Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Mähroboter im Wert von 1300 Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Aus einem Garten in Sontra in der Straße „Thingstätte“ haben unbekannte Täter einen Mähroboter im Wert von ca. 1300 Euro geklaut. Festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kind fährt gegen geparktes Auto

Am Sonntagnachmittag ist ein 6-jähriges Mädchen beim Fahrradfahren in der Straße Unter den Eichen in Großalmerode gegen 16.30 Uhr aus Unachtsamkeit mit einem schwarzen Kia XCeed kollidiert. Dabei entstand an dem Auto ein Schaden von 500 Euro, das Kind blieb unverletzt.

Diebstahl von Blumenkasten und Briefkasten

In Großalmerode haben Diebe am Wochenende gleich zweimal an derselben Örtlichkeit zugeschlagen. In der Nacht von Freitag auf Samstag klauten die Diebe von einem Grundstück in der Bahnhofstraße einen Blumenkasten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kehrten vmtl. die gleichen Diebe nochmal zurück und nahmen einen mit Kabelbindern befestigten Briefkasten mit. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr einen weißen KIA Stonic am Fahrzeugheck im Bereich des linken Kotflügels und des Stoßfängers beschädigt, der auf dem Parkplatz der VR-Bank in der Reichensächser Straße geparkt stand. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die sich unter der Nummer 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege wenden können.

Vorfahrt missachtet

Heute Vormittag hat eine 77-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen einen Unfall verursacht, als sie gegen 10.50 Uhr einer ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 19-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt nahm. Die 77-Jährige wollte vom Bornemanweg kommend auf die Südbahnhofstraße einbiegen, wobei sie von rechts kommende, bevorrechtigte 19-Jährige übersah. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 1900 Euro

Lkw mit Anhänger beschädigt Poller

Ein 54-Jähriger aus Kassel befuhr mit Lkw samt Anhänger heute Morgen um 10.00 Uhr die Straße „An der Bohlenbrücke“ in Fahrtrichtung „An der Schlagd“. Als der Mann mit seinem Gefährt an der Kreuzung Stubenstraße/An der Schlagd/Brückenstraße der nach rechts abknickenden Vorfahrtstraße in die Straße „An der Schlagd“ folgte, erfasste der Anhänger bei dem engen Abbiegevorgang einen Metallpoller auf einem Gehweg. An diesem entstand ein Schaden von 100 Euro. Lkw und Anhänger blieben unbeschädigt.