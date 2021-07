Mannheim: Digitale B2B-Messe am 15. Juli 2021

Mannheim / Heidelberg – So eine Messe gab es in der Metropolregion Rhein-Neckar noch nie: Am 15. Juli 2021 veranstalten der Mannheim Business Club und der Heidelberg Business Club eine rein digitale Business-Messe für kleine und mittelständische B2B-Unternehmen der Region. Die Business-Messe Mannheim setzt dabei ein innovatives Online-Tool ein, das einem realen Messebesuch sehr nahe kommt.

Das virtuelle Messegelände der Business-Messe Mannheim ist einer Präsenzmesse nachempfunden – vom Foyer über einzelne Hallen, Messestände und Vortragsräume bis zu Sitzgruppen, Chill-out-Lounges und Unterhaltungsangeboten. Über einen Avatar können sich die Besucher dabei auf der zweidimensionalen Messe frei bewegen, Messestände betreten oder als Zuhörer eines Vortrags in einem Auditorium Platz nehmen. Befinden sich zwei oder mehr Avatare in unmittelbarer Nähe zueinander, können die Nutzer über das Mikrofon und die Kamera ihres Endgerätes direkt ein Gespräch beginnen. Außerdem können Nutzer auf dem Messegelände mit jedem beliebigen internetfähigen Content-Angebot interagieren – von PDFs über Videos und Websites bis zu Whiteboards, Umfragen oder Spielen.

Bis zu 500 Besucher erwartet

Die erstmals stattfindende virtuelle Business-Messe Mannheim richtet sich an ein B2B-Publikum sowie auf Ausstellerseite an kleine und mittlere Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Erwartet werden bis zu 500 Besucher sowie rund 40 Aussteller u.a. aus den Bereichen Start-ups, Marketing und Werbung, Unternehmensberatung, Trainings und Seminare, Finanzen, Steuern und Recht sowie Software, Handel und Handwerk. Den Ausstellern steht dabei u.a. jeweils ein eigener Messestand zur Verfügung, an dem sie sich präsentieren und in separaten Bereichen vertrauliche Gespräche mit Messebesuchern führen können. Die Messeveranstalter bieten Ausstellern zudem ein Matching an, bei dem mindestens drei Termine mit Besuchern vermittelt werden. Abgerundet wird die Messe durch ein Vortragsprogramm zu businessrelevanten Themen.

„Zeitgemäße, spielerische und kurzweilige Möglichkeit zum Kontaktaufbau“

Veranstalter der Messe sind die auf Xing organisierten Business Clubs für Mannheim und Heidelberg. „Unser Ziel ist es, Selbständige und Unternehmer aus der Region zusammenzubringen – und dafür bietet unsere neue virtuelle Messelandschaft eine zeitgemäße, spielerische und kurzweilige Möglichkeit“, so Claus Petschmann vom Heidelberg / Mannheim Business Club. „Das Messe-Format der Zukunft wird meist hybrid sein, denn dem Nachteil eines fehlenden direkten Kontaktes stehen Vorteile gegenüber – niedrigere Kosten und ein geringerer Zeitaufwand für Besucher und Aussteller, eine größere Reichweite und eine bessere CO2-Bilanz.“

Umgesetzt wurde die virtuelle Messelandschaft mit der Technologie der US-amerikanischen Online-Meeting-Plattform gather.town, die seit Ende 2020 auf dem Markt ist. Die individuelle Konfiguration der Plattform für die virtuelle Business-Messe Mannheim erfolgte durch die Heidelberger Digitalagentur imc. „gather.town kommt einem realen Messebesuch sehr viel näher als dies bei anderen Web-Conferencing-Tools wie Zoom oder Teams möglich ist und ist gleichzeitig deutlich kostengünstiger als eine 3D-Lösung“, so imc-Geschäftsführer Wolfgang Hentschel. „Dadurch ergeben sich auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten jenseits eines Messeformats – von kleineren Besprechungen ab 10 Personen bis zur digitalen Abbildung physischer Büroräume im Rahmen des hybriden Arbeitens.“

Weitere Informationen zur Business-Messe Mannheim

Die Business-Messe Mannheim findet am Donnerstag, 15. Juli 2021 von 10-18 Uhr statt.

Weitere Informationen auf www.business-messe-mannheim.de. Die Teilnahme-Gebühr für Besucher beträgt 15 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.business-messe-mannheim.de/anmeldung-tickets/ möglich.