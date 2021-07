Kleinniedesheim: Ausstellung „Vivien Kabar: Über den ‚Augenblick‘ hinaus – Malerei“ vom 08. bis 29. August 2021

Kleinniedesheim / Ludwigshafen – Zur Ausstellung „Vivien Kabar: Über den ‚Augenblick‘ hinaus – Malerei“ laden Kreisbeigeordneter Manfred Gräf, Verbandsbürgermeister Michael Reith und Ortsbürgermeister Ewald Merkel, ab 08. August 2021 in das Schloss Kleinniedesheim, Großniedesheimer Straße 1, herzlich ein. Am ersten Ausstellungstag wird die Künstlerin anwesend sein.

Die vom Rhein-Pfalz-Kreis initiierte Ausstellung gibt einen Einblick in das Werk der Wiener Malerin. In Geheimnisse, Unwägbarkeiten und Abgründe des menschlichen Daseins führen uns die Gemälde der 1981 im ungarischen Debrecen geborenen und heute in Wien lebenden Künstlerin Vivien Kabar. Ihre „Augenblicksdarstellungen“ von Mädchen und Frauen in verschiedenen Lebenssituationen ziehen die Betrachter in ihren Bann und fordern sie eindringlich dazu heraus, sich die „Vor“- und „Nach-Geschichten“ dieser raffinierten malerischen Momentaufnahmen zu imaginieren und weiterzuspinnen.

Möglichkeit als integraler Bestandteil von Identität ist das große Thema in den Darstellungen der meist weiblichen Protagonisten, die Vivien Kabar, die zahlreiche Ausstellungen in Europa aufzuweisen hat und deren Bilder sich in internationalen Sammlungen finden, in ihren maltechnisch virtuosen Groß- und Mittelformaten, denen eine eindrucksvolle Doppelbödigkeit innewohnt, auf die Leinwand bringt. Bilder, die kaum jemanden kalt lassen und zur Stellungnahme geradezu herausfordern.

„Vivien Kabar, bekannt als Meisterin der Gesichtsausdrücke und der Tiefe der Augen“, heißt es im Text zu einer ihrer Wiener Ausstellungen, „erstellt durch ihre Bilder diese KonfrontZone, die uns allen aus unseren ‚Komfortzonen‘ herausreißt und uns mit Schicksalen und Gefühlen von anderen konfrontiert, als wären diese unsere eigenen Schicksale und Gefühle. So verhilft sie uns zu einem Zustand der Empathie, ob wir es wollen oder nicht.“

Die Ausstellung kann vom 08. bis 29. August 2021 sonntags von 13 bis 17 Uhr besucht werden.