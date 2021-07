Ludwigshafen: Stadtnotizen 12.07.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Halteverbot in der Anglerstraße

In der Anglerstraße werden zwischen Deichstraße und Ostringplatz die Abwasserkanäle gespült und mit einer TV-Kamera untersucht. Hierfür wird von Montag, 19., bis Mittwoch, 21. Juli 2021, in der Anglerstraße abschnittsweise zwischen 20 und 6 Uhr ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Um die Lärmbeeinträchtigung zu reduzieren, sind die Arbeiten mit den Spülfahrzeugen jeweils nur bis 24 Uhr vorgesehen.

Die Stadtverwaltung bittet Autofahrer, ihre Fahrzeuge an den genannten Tagen rechtzeitig um zuparken, da diese ansonsten kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen.

Bei Rückfragen steht die Projektleitung des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, unter der Telefonnummer 0621 504-6831 zur Verfügung.

Zwischen den Polen und ans Wasser – Ludwigshafener Stadtführungen im fixen Turnus

Stadtführungen mit gleich zwei neuen inhaltlichen Ausrichtungen bietet die Tourist-Information Ludwigshafen ab sofort im regelmäßigen Turnus zwischen Juli und Oktober an.

„Vom Südpol zum Nordpol“ lautet das Motto einer Führung, die einmal quer durch die Innenstadt geht und dabei Interessantes zu Plätzen, Kunstwerken, Bauwerken und Grünanlagen vermittelt. Mit anschaulichen Eindrücken vor Ort kommen dabei einige wissenswerte Details aus 150 Jahren der Geschichte dieser Stadt am Rhein zu Gehör. Premiere hat diese Führung am 17. Juli 2021, 10 Uhr, und wird fortan immer am zweiten Samstag im Monat durchgeführt.

„Ludwigshafen und das Wasser“ lautet der Titel der zweiten Führung, die von der Rhein-Galerie am Fluss entlang bis zur Pegeluhr am Südende der Parkinsel und wieder zurück führt. Diese Führung folgt damit dem Streckenverlauf des Rhein-Walk. Erster Termin dazu ist am 31. Juli, 10 Uhr, weitere folgen jeweils am vierten Samstag im Monat.

Treff und Start ist jeweils vor der Tourist-Information am Berliner Platz 1. Die Dauer wird mit etwa 90 Minuten veranschlagt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 8 Euro. Kinder bis 12 Jahre können kostenlos teilnehmen. Die Führungen finden jeweils ab einer Mindesteilnehmerzahl von 8 zahlenden Teilnehmern statt. Voranmeldungen sind erforderlich und per telefonisch unter 0621 512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich.