Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geschwindigkeits-/Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.07.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen an zwei Stellen im Dienstgebiet durch. Im Rahmen der ersten Kontrollstelle im Zeitraum von 10:30 – ca. 10:50 Uhr im Römerweg Wachenheim konnten keine Verstöße festgestellt werden, alle Fahrzeugführer verhielten sich vorschriftsmäßig. Bei einer zweiten Kontrollstelle, eingerichtet im Zeitraum von 11:10 Uhr bis 12:15 Uhr im Bereich des Kindergartens in der Dackenheimer Straße in Freinsheim, mussten hingegen insgesamt 8 Fahrzeugführer beanstandet werden. Sechs davon überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h – der Spitzenreiter wurde mit 52 Km/h gemessen. Zwei weitere Fahrzeugführer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt. Gegen alle Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Rahmen von weiteren Kontrollen, insbesondere im Hinblick auf alkoholisierte Fahrzeugführer, im Nachtzeitraum vom 09.07.2021 auf den 10.07.2021 konnte kein weiteres Fehlverhalten der kontrollierten Fahrzeugführer festgestellt werden.

Wachenheim: Glück im Unglück

Wachenheim (ots) – Glück im Unglück hatte eine 83-jährige Frau aus Bad Dürkheim am Vormittag des 10.08.2021. Diese legte versehentlich beim Ausparkvorgang mit ihrem PKW auf dem Parkplatz des Wachenheimer REWE-Marktes den Vorwärts- statt des Rückwärtsganges ein und gab Gas. Hierdurch durchbrach sie einen vor ihr befindlichen Zaun, fuhr weiter über den Rad-/Fußweg auf die Weinstraße und kollidierte dort, aufgrund einer heftigen Lenkbewegung, mit einer Straßenlaterne. Verletzt wurde die 83-Jährige, die sich eigenständig aus ihrem PKW befreien konnte, hierbei glücklicherweise nicht. An PKW, Zaun und Laterne entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2500 Euro.

Deidesheim: Mit Farbe beschmiert

Deidesheim (ots) – Das ehemalige Bahnhofsgebäude sowie die zum Bahnsteig gewandte Gebaüdeseite eines dort ansässigen Betriebs für Kellereibedarf, wurden am vergangenen Wochenende (9.-11. Juli) durch Unbekannte großflächig mit roter Farbe beschmiert. Besonders ärgerlich: die Wand der Firma wurde erst kürzlich frisch gestrichen, um alte Schmierereien zu beseitigen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Nach Diebstahl betrunken Auto gefahren

Haßloch (ots) – Dass zwei Männer am Sonntagabend (11. Juli) gegen 22 Uhr Materialien von einer Baustelle in der Neugasse in einen VW Passat einluden, kam einem Zeugen verdächtig vor und verständigte die Polizei. Auf der Holiday-Park-Straße (L529) stoppte eine Streife den Passat mit den beiden Dieben. Zuvor kam es in der Böhler Straße zu einem riskanten Fahrmanöver, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer scharf abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Insgesamt 13 Säcke Klebe- und Armierungsmörtel im Wert von ca. 250 Euro entwendeten die beiden. Der 42-Jährige Fahrer des Passat hatte mit 1,25 Promille zu viel Alkohol intus, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht mehr, die wurde ihm bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen. Der Fahrer des Wagens, der bei dem Fahrmanöver stark abbremsen musste, wird gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden.

