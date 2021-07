Neustadt: Pantomime-Workshop für Kinder und Erwachsene am 17. und 18. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Noch gibt es freie Plätze beim zweitägigen Pantomime-Workshop für Kinder und Erwachsene von 6 bis 99 Jahren mit Michael Huet. Der Workshop findet am Samstag, 17. Juli 2021, von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, 18. Juli 2021, von 11:00 bis 17:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Von-Hartmann- Straße 11) statt.

Das erwartet die Teilnehmenden: Zwerge werden zu Riesen, Riesen zu Zwergen. Kleine Leute werden groß, Große klein. Und alle wandern in die Berge, waten durch einen reißenden Fluss. Pflücken Blumen und setzen sich dann auf eine Decke um zu essen und zu trinken. Da kommt ein Gewitter. Ein Gewitter in den Bergen…

Ob wohl der riesige Berggeist hilft? Oder eher der kleine Steinschrat?

Die Figuren Riese und Zwerg begeisterten die Kinder in dem erfolgreichen Pfingst-Workshop. Der Pantomime Michael Huet folgt ihrem Wunsch und entwickelt diesmal gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen Szenen zu diesen Charakteren.

Die Kostenbeteiligung beträgt für Kinder 10 Euro, für Erwachsene 20 Euro (Verpflegung einschließlich Mittagessen am Sonntag inbegriffen).

Das Angebot wird finanziell unterstützt durch das Programm „Familienferien zu Hause – Langeweile ausgeschlossen“ des Landes Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen auf www.nw4you.de.

Anmeldungen bei Sandra Zimmermann, 06321/855-1622, oder Annette Sperlich, 06321/855-1517.