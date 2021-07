Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Alkoholeinfluss auf Kleinkraftrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 61-jähriger Mann wurde am 11.07.2021 gegen 12:30 Uhr in der Schlachthofstraße mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 61-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Neustadt: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Einer 58-jährigen Frau wurde am 09.07.2021 zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Martin-Luther-Straße der Gelbeutel gestohlen. Unbekannte entnahmen den Geldbeutel aus dem mitgeführten Rucksack. Bemerkt hat das die Geschädigte erst an der Kasse, als sie ihre Waren bezahlen wollte. Die Gesamthöhe des Schadens liegt in etwa bei 100 Euro.

Neustadt: Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.07.2021 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr wurde am Hauptfriedhof in Neustadt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurden sieben Fahrzeugführer beim Telefonieren mit ihrem Mobiltelefon erwischt und entsprechend beanzeigt. Zwei Fahrzeugführer trugen keinen Gurt und wurden entsprechend verwarnt.

Neustadt: Gelegenheit macht Diebe

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.07.2021 zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr wurde einer 58-jährigen Neustadterin im Rahmen eines Einkaufes in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße ihre Geldbörse entwendet. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in ihrem Rucksack, welchen sie unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen abgestellt hatte. Täterhinweise sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden. Am 10.07.2021 wurde ein 23-jähriger Opfer eines Trickdiebstahls. Hier verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter die Gelegenheit, indem sie den Bedarf am Mobiltelefon des Geschädigten zum Tätigen eines Anrufes vortäuschten. In der Handyhülle des Smartphones befanden sich 150 Euro, welche bei Rückgabe des Telefons nicht mehr vorhanden waren. Die Täter entfernten sich bevor der Geschädigte das Fehlen des Geldes feststellen konnte von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder der E-Mail-Adresse pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Tipps zur Vermeidung von Diebstählen sind der Internetseite www.polizei-beratung.de zu entnehmen.

Neustadt: Zu Schnell und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 29-jähriger Autofahrer wurde am 08.07.2021 gegen 11:40 Uhr im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der K1 zwischen Haßloch und Lachen-Speyerdorf kontrolliert, da er bei erlaubten 70km/h mit 115 km/h gemessen wurde. Er legte eine polnische Fahrerlaubnis bei festem Wohnsitz im Kreis Bad Dürkheim vor. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der 29-Jährige einen Sperrvermerk in Deutschland besitzt und somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Mußbach

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 11.07.2021, stellte ein Mußbacher seine schwarze Mercedes C-Klasse gegen 23:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hermann-Löns-Straße ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden im Bereich des linken, vorderen Kotflügels fest. Der Verursacher hatte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne zuvor seiner Verpflichtung zur Schadensregulierung nachzukommen. Entsprechend wurde durch die Polizei Neustadt ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Anwohner und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallverursachers geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt (Tel.: 06321 854-0; E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):