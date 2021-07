Nach Wohnungsbrand zwei leicht verletzte Personen

Karlsruhe – Kurz nach vier Uhr morgens wurden die Bewohner eines

Wohnanwesens in der Eberstraße aus ihrem Schlaf gerissen, als in einer Wohnung

im ersten Obergeschoss ein Brand ausbrach. Der 42 Jahre alte Wohnungsinhaber

hatte noch versucht, den Brand in seinem Schlafzimmer zu löschen, was ihm jedoch

nicht gelang. Durch die verständigte Feuerwehr und Polizei konnten alle Bewohner

des Anwesens alarmiert werden, so dass sie das Haus verlassen konnten. Der

Feuerwehr gelang es, den Vollbrand in der Wohnung zu löschen und ein Übergreifen

des Feuers auf andere Wohnungen zu verhindern. Der Wohnungsinhaber und eine

Nachbarin wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung vorsorglich ins

Krankenhaus verbracht. Die betroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Die

restlichen Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand hatte der Wohnungsinhaber offenbar eine Kerze vergessen

auszumachen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Polizeikontrolle: Baby im Fußraum

Bruchsal – Bei einer Fahrzeugkontrolle eines französischen Kleinwagens auf

der A5 Höhe Bruchsal am frühen Samstagmorgen stellten die Beamten zunächst fest,

dass die beiden 4- und 6-Jahre alten Kinder auf der Rückbank ohne Kindersitz

transportiert wurden. Im weiteren Verlauf war ein Weinen zu hören, das nicht von

den Kindern auf der Rückbank stammte. Die Polizisten sahen genauer nach und

fanden ein 16-Monate altes Kleinkind im Fußraum liegend unter dem Rock zu Füßen

der Mutter. Die Weiterfahrt wurde erst gestattet, als Kindersitze besorgt waren

und somit alle Insassen ordnungsgemäß gesichert werden konnten. Der Fahrer hatte

ein erhöhtes Bußgeld zu bezahlen.