Mannheim-Neckarstadt / PKW überschlagen / zwei Personen schwer verletzt / 2. Pressemeldung

Mannheim – Ein 53-jähriger Nissan-Fahrer wollte kurz nach 15.00 Uhr von

der Helmholtzstraße nach links in die Inselstraße abbiegen und übersah hierbei

einen von der Inselstraße in Richtung Industriestraße fahrenden Hyundai. Dieser

überschlug sich daraufhin durch die Wucht des Aufpralls mehrfach. Sowohl der

58-jährige Fahrer des Hyundai sowie seine 61-jährige Mitfahrerin wurden

hierdurch schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide PKW waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens

wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu

keinen Verkehrsstörungen.

Mannheim / Vorfahrtsmissachtung / vier Personen schwer verletzt / Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim – Am Sonntag gegen 11.30 Uhr missachtete der Fahrer eines Lexus

bei der Abfahrt von der B 38 a zur Mallaustraße die Vorfahrt eines

Skoda-Fahrers, weshalb es zum Frontalzusammenstoß kam, der Skoda über die

Mallaustraße geschleudert wurde und schließlich gegen die gegenüberliegende

Haltestelle prallte. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der 74-jährige

Verursacher als auch die dreiköpfige Familie im Skoda schwer verletzt. Zum

Abtransport der Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca.

53.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Mallaustraße in beide

Richtungen bis gegen 14.30 Uhr gesperrt werden.

Mannheim-Neckarstadt / Nach Zusammenstoß – PKW mehrfach überschlagen / eine Person schwer verletzt / 1. Pressemitteilung

Mannheim – Nachdem am Sonntag kurz nach 15.00 Uhr ein Linksabbieger von

der Industriestraße in die Helmholzstraße einen entgegenkommenden PKW übersah,

überschlug der sich nach dem Zusammenstoß mehrfach. Zwei Personen wurden schwer

verletzt. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Poser-Kontrollen am Freitag- und Samstagabend

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Auch am Freitag- und Samstagabend

waren die Spezialisten der EG Poser wieder im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim, mit Schwerpunkt in Mannheim und Heidelberg

unterwegs. Dabei wurden am Freitagabend 23 Fahrzeuge und 55 Personen überprüft.

Am Samstagabend kontrollierten die Beamten 18 Fahrzeuge und 28 Personen. Dabei

wurden an vier Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die zum

Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Veränderungen wirkten sich

hauptsächlich auf die Geräuschemissionen der Fahrzeuge aus. In drei Fällen waren

unzulässige Soundmodule in Autos eingebaut worden, in einem Fall war die

Auspuffanlage eines Motorrads derart verändert, dass die Geräuschentwicklung um

14dB/A über dem zulässigen Wert lag.

Alle Betroffenen sehen nun empfindlichen Bußgeldern entgegen. Zudem müssen die

Veränderungen zurückgebaut werden, bevor ihre Fahrzeuge wieder im öffentlichen

Verkehrsraum in Betrieb genommen werden dürfen.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes in den Nächten vom 09.-11. Juli 2021

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Auch dieses Wochenende war die

Polizei wieder im Rahmen des eigens erarbeiteten Polizeikonzepts „Brennpunkte

Sommer 2021“ mit zusätzlichen und flexibel agierenden Kräften im gesamten

Zuständigkeitsbereich im Einsatz. Während es von Freitag auf Samstag in

Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis witterungsbedingt

vergleichsweise ruhig blieb, war die Polizei von Samstag auf Sonntag stärker

gefordert. Mit polizeilicher Präsenz und konsequenter Intervention gelang es der

Polizei, die Lage unter Kontrolle zu halten. Im Verlauf der Nacht kam es zu

zahlreichen Ruhestörungen im gesamten Zuständigkeitsbereich, vereinzelt zum

Abbrennen von Pyrotechnik in Heidelberg.

Im Einzelnen:

Heidelberg

Freitagabend war die Neckarwiese witterungsbedingt nur mäßig besucht. Die

Heidelberger Altstadt war insbesondere rund um die Untere Straße und die Alte

Brücke wochenendtypisch frequentiert. Unsere Kommunikationteams waren im Einsatz

und kamen mit vielen Neckarwiesenbesucher bereits früh am Abend uns Gespräch.

Ab Mitternacht wurde das Alkoholkonsumverbot insbesondere an neuralgischen

Punkten in der Altstadt wie auf der Alten Brücke und in der Unteren Straße

überwacht. Bis auf wenige Ausnahmen hielt sich die überwiegende Mehrzahl der

Besucher daran.

Ein anderes Bild zeigte sich am Samstag. Sowohl die Neckarwiese als auch die

Heidelberger Altstadt waren sehr gut besucht. Auf der Heidelberger Neckarwiese

fanden in den Abendstunden bis zu 1.000 Personen ein. Erkannte größere

Personengruppen wurden frühzeitig und gezielt angesprochen und hinsichtlich der

derzeitigen Situation sensibilisiert. Gegen 20.45 Uhr wurden erste

Lautsprecherdurchsagen mit dem Hinweis auf das Aufenthaltsverbot durchgeführt.

Eine Gruppe von rund 200 Personen, die auf die Durchsagen zunächst nicht

reagierte, konnte schließlich doch durch gezieltes Ansprechen und Zeigen

polizeilicher Präsenz zum friedlichen Verlassen der Örtlichkeit bewegt werden,

sodass die Neckarwiese kurz nach 21 Uhr menschenleer war. Um eine Rückkehr von

Personen zu verhindern, wurde die sogenannte „Stresserbeleuchtung“

eingeschaltet.

In der weiteren Folge wurden zunehmend in der Altstadt, mit Schwerpunkt auf der

Alten Brücke, wiederholt Personengruppen gemeldet, die durch ruhestörenden Lärm

wie Grölen und lauter Musik aus elektrischen Geräten auffielen. In einem Fall

war schließlich Ruhe, nachdem die Beschlagnahme des Geräts angedroht worden war.

Gegen 23 Uhr wurden durch Unbekannte im Bereich der Alten Brücke Rauchtöpfe

gezündet. Verletzt wurde hierdurch niemand. Gegen Mitternacht musste einer rund

60-köpfigen Gruppe im Bereich des Heumarktes ein Platzverweis für den Bereich

der Altstadt erteilt werden. Die Personalien aller Beteiligten wurden

festgestellt. Zu weiteren Störungen durch diese Gruppierung kam es nicht mehr.

Ab ca. 1 Uhr kehrte in der Altstadt wieder Ruhe ein.

Mannheim

Die Bereiche Neckarwiese, Alter Messplatz, Rheinterrassen und Jungbusch waren

Freitag- und Samstagabend gut besucht. Am Samstagabend versammelten sich am

Alten Meßplatz aufgrund einer Veranstaltung in einer ansässigen Lokalität

zahlreiche Personen. Zu Störungen kam es dabei jedoch nicht. Nach Mitternacht

wurden im Jungbusch mehrere Ruhestörungen ausgehend von Personengruppen mit

Musikgeräten gemeldet. Diese reagierten auf Ansprache jedoch einsichtig und

stellten ihr störendes Verhalten ein. Weitere Ereignisse waren hier nicht zu

vermelden.

Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß zweier Autos verursacht erheblichen Sachschaden

Mannheim-Innenstadt – Bei einem Zusammenstoß am Samstagabend zwischen zwei

Autos in der Mannheimer Innenstadt entstand erheblicher Sachschaden. Ein

26-jähriger Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße zwischen M

1 und M 2 in Richtung Kunststraße unterwegs. An der Kreuzung M 1/ N2 nahm er

einem von rechts kommenden, in Richtung Pfälzer Straße fahrenden 50-Jährigen mit

seinem VW die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge

so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrfähig waren und abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Käfertal: Brennendes Auto am Fahrbahnrand – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr ein

brennendes Auto im Stadtteil Käfertal gemeldet. Ein am Fahrbahnrand der

Maikammerstraße war gegen 23.30 Uhr in Brand geraten und wurde durch die Flammen

stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen und so ein

Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Vegetation verhindern.

Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim/Neuostheim: Gyrocopter nach Start notgelandet – 2 Leichtverletzte – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim – Wie bereits berichtet musste am Samstagmittag, gegen 12.55 Uhr,

ein Gyrocopter im Bereich der Xaver-Fuhr-Straße notlanden. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand starteten ein 54-jähriger Pilot und seine 70-jährigen

Begleiterin mit einem Gyrocopter vom City Airport Mannheim. Kurz nach dem Start

verlor der Pilot in Rechtskurve plötzlich an Höhe. Da nach seiner Einschätzung

einer Rückkehr und sichere Landung auf dem City Airport nicht möglich war,

leitete der Pilot eine kontrollierte Notlandung im Bereich der Xaver-Fuhr-Straße

ein. Bei der Notlandung erlitten der Pilot und seine Begleiterin leichte

Verletzungen, die ambulant in einer Mannheimer Klinik versorgt wurden. Am

Fluggerät entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 60 000 – 80 000,-

Euro. Die Ursache des Höhenverlusts ist noch unklar und Gegenstand der

Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

Mannheim/Neuostheim: Gyrocopter bei Landeanflug notgelandet – 2 Leichtverletzte – Pressemeldung Nr. 1

Mannheim – Am Samstagmittag, gegen 12.55 Uhr, musste ein Gyrocopter beim

Landeanflug auf den Flughafen Neuostheim im Bereich der Xaver-Fuhr-Straße

notlanden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten beide Insassen selbständig

das Luftfahrzeug verlassen. Beide erlitten leichte Verletzung. Die

Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Über die

Ursache der Notlandung liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Mannheim-Sandhofen: Kollision auf Parkplatz eines Einrichtungshauses; hoher Schaden; zwei Verletzte

Mannheim-Sandhofen – Bei der Kollision zweier Fahrzeuge am frühen

Freitagabend auf dem IKEA-Parkplatz in der Frankenthaler Straße entstand ein

Sachschaden von 8.000.- Euro.

Eine 59-jährige VW-Fahrerin hatte offenbar die auf der Fahrbahn eingezeichneten

Richtungspfeile falsch interpretiert, sodass es gegen 18.30 Uhr zum Zusammenstoß

mit einer 33-jährigen Dacia-Fahrerin kam.

Während die 59-jährige unverletzt blieb, wurden die 33-Jährige und ihr Beifahrer

leicht verletzt. Der Mann wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Mannheim-Lindenhof / Fußgänger gerät mit Mercedes-Fahrer in Streit und wird einige Meter vom Fahrzeug mitgeschleift / Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Am 09.07.2021, gegen 18.00 Uhr, betrat in der Glücksteinallee

ein offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender

Jugendlicher die Fahrbahn und geriet deshalb mit dem Fahrer eines heranfahrenden

schwarzen Mercedes in Streit. Im weiteren Verlauf beugte sich der Jugendliche

durch die geöffnete Fensterscheibe der Fahrertür ins Fahrzeuginnere. Daraufhin

beschleunigte der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug und zog den jungen Mann bis zu

dessen Sturz einige Meter mit. Anschließend flüchtete der Mercedes-Fahrer in

südliche Richtung. Durch den Sturz zog sich die Person leichte Verletzungen zu

und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen des

Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel. 0621

833970, in Verbindung zu setzen.