Sinsheim/BAB 6: Unfall aufgrund Aquaplanings

Sinsheim/BAB 6 – Aufgrund Aquaplanings ereignete sich am Samstagabend auf

der A 6 bei Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von fast

10.000 Euro entstand. Ein 20-jähriger Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem

3er-BMW auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Aufgrund starken Regens

hatte sich zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim Wasser

auf der Fahrbahn gesammelt. Der 20-Jährige fuhr mit nicht angepasster

Geschwindigkeit über diese Wasseransammlung hinweg und verlor dabei die

Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

in die Leitplanken. Dabei wurden sein Fahrzeug sowie mehrere Leitplankenelemente

beschädigt. Der junge Mann wurde am Unfallort von Rettungskräften medizinisch

versorgt, blieb jedoch unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht

gefährdet.

Walldorf: Verkehrsunfall mit einem Verletzten; Zeugen gesucht; Frage: „wer hatte Grün?“

Walldorf – Am Freitagnachmittag ereignete sich an der Einmündung K 4256/L

723 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Da noch unklar ist, wer von beiden Autofahrern „Grün“ hatte -jeder nahm das

Recht für sich in Anspruch-, werden Zeugen gesucht, die Angaben zur

Ampelschaltung an der Einmündung geben können.

Gegen 16 Uhr war eine 22-jährige BMW-Fahrerin von der K 4256 -Zufahrt von der

Wieslocher Straße über den Mühlweg-Kreisel- nach links auf die L 723 in Richtung

Wiesloch eingefahren und mit einer 86-jährigen Toyota-Fahrerin kollidiert, die

in Richtung Walldorf/A5 unterwegs war.

Bei der Unfallaufnahme gab die 22-Jährige, die durch die Kollision leicht

verletzt wurde, an, bei „Grün“ auf die L 723 eingefahren zu sein. Sie hatte

zuvor längere Zeit an der roten Ampel gestanden. Darüber hinaus hätten hinter

ihr mehrere Fahrzeuge ebenfalls gewartet. Die 86-Jährige behauptete ihrerseits

ebenfalls, bei „Grün“ die Einmündung passiert zu haben.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000.- Euro geschätzt.

Die 22-jährige wurde nach ihrer ersten Anhörung mit einem Rettungswagen zur

Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zeugen des Unfalls, insbesondere die Autofahrer die hinter dem 3er BMW der

22-Jährigen an der roten Ampel gewartet haben und anschließend auch den Unfall

beobachtet haben sollen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Plankstadt: Autolack zerkratzt; Zeugen gesucht

Plankstadt – Am Freitagvormittag wurde der Lack eines weißen Opel Corsa

zerkratzt, der zwischen 07.50-12.45 Uhr im Brühler Weg geparkt war. Dadurch

entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die die Tat beobachteten oder aber auch konkrete Hinweise zum Täter

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.:

06202/288-0 zu melden.

Neckargemünd-Waldhilsbach: Verkehrsunfall mit 40.000.- Euro Schaden; keine Verletzte

Neckargemünd-Waldhilsbach – Im Ortsteil Waldhilsbach ereignete sich am

frühen Freitagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von nahezu 40.000.-

Euro entstand.

Ein 18-jähriger VW-Fahrer wollte kurz nach 18 Uhr von der Straße „Am Forlenwald“

auf die Heidelberger Straße abbiegen und übersah dabei die Vorfahrt eines

43-jährigen Audi-Fahrers. Nach der Kollision mit dem Audi prallte der 18-Jährige

anschließend mit seinem Fahrzeug noch gegen eine Steinmauer. Beide Fahrzeuge

wurden abgeschleppt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Sinsheim: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Sinsheim – Ein 27-jähriger Ford-Fahrer steht im Verdacht, am frühen

Samstagmorgen zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung verursacht zu haben.

Nach dem zweiten Unfall, soll er sein Auto zurückgelassen haben und zunächst zu

Fuß geflüchtet sein.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der 27-Jährige kurz nach 2.30 Uhr

vom Parkplatz der Badewelt auf die Dietmar-Hopp-Straße gefahren und war dabei

auf eine Verkehrsinsel geraten. Der dabei entstandene Sachschaden wird noch

ermittelt.

Der 27-Jährige soll anschließend seine Fahrt auf der A 6 in Richtung Heilbronn

fortgesetzt haben, war an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt abgefahren und

an der Ausfahrt zur L 592 in Richtung Reihen auf den abbremsenden Porsche einen

34-Jährigen aufgefahren. An beiden Fahrzeuge entstand dabei ein Sachschaden von

mehreren tausend Euro.

Nach Verursachung des Auffahrunfalls flüchtete der 27-Jährige zu Fuß in Richtung

Reihen und ließ seinen Ford an der Unfallstelle zurück.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem zunächst unbekannten Ford-Fahrer -eine

exakte Beschreiung lag vor-, an dem auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, hatte

kurz nach 3 Uhr Erfolg. Der Mann, auf den die Beschreibung zutraf, wurde in der

Nähe des Reihener Friedhofes vorläufig festgenommen. Da er erheblich

alkoholisiert war, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Bei seiner Durchsuchung

wurde zudem weißes Pulver aufgefunden, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen

um Kokain handeln dürfte. Ob er darüber hinaus unter Drogeneinfluss stand, wird

noch ermittelt.

Da der 27-Jährige Mann bestritt, gefahren zu sein, wurde sein Fahrzeug

sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis): Schmorbrand in Wohnunterkunft

Neckargemünd – Die Rettungskräfte wurden am frühen Samstagmorgen gegen

03.25 Uhr über Notruf darüber informiert, dass im Bereich der Wohnunterkunft in

der Walkmühle in Neckargemünd ein Brand ausgebrochen wäre. Beim Eintreffen der

Feuerwehr, welche mit 12 Fahrzeugen und 53 Wehrleuten vor Ort kam, konnte kein

offenes Feuer, sondern lediglich Brandgeruch, festgestellt werden. Bei einer

Begehung des Gebäudes wurde als Brandausbruchstelle ein Sicherungskasten in

einer Wohneinheit lokalisiert. Dort kam es vermutlich aufgrund eines technischen

Defektes zu einem Schmorbrand. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur genauen

Brandursache wurden durch das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen.