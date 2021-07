Heidelberg-Kirchheim: Alkoholisierter Autofahrer versucht vor Polizei zu flüchten und verursacht Unfall.

Heidelberg-Kirchheim – Ein betrunkener Autofahrer versuchte am

Samstagabend im Stadtteil Kirchheim vor einer Polizeikontrolle zu flüchten und

verursachte dabei einen Unfall. Der 36-jährige Mann fiel einer Polizeistreife

gegen 18.30 Uhr in der Pleikartsförster Straße auf, weil er beim Erkennen des

Polizeifahrzeugs seinen 3er-BMW deutlich beschleunigte und mit nicht angepasster

Geschwindigkeit an den Beamten vorbeifuhr. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug

und gaben deuliche Anhaltesignale mit Blaulicht und Leuchtschrift. Diese

ignorierte der 36-Jährige und fuhr weiter mit hoher Geschwindigkeit durch

mehrere Straßen in Kirchheim, bevor er schließlich beim Einbiegen von der

Marienburger Straße in die Elbinger Straße die Kontrolle über seinen BMW verlor

und einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes auffuhr. Diesen schob er gegen

einen davor abgestellten VW. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er

abgeschleppt werden musste. Derzeit lässt sich der Sachschaden noch nicht

abschätzen.

Der Fahrer des BMW zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in

ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab

einen Wert von fast 1,5 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Er muss mit

dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Heidelberg-Weststadt: 82-jährige Frau von rücksichtsloser Täterin überfallen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt – Eine 82-jährige Frau wurde am frühen

Samstagnachmittag Opfer einer rücksichtslosen Täterin im Stadtteil Weststadt.

Die Seniorin, die sich mit einem Rollator fortbewegt, hatte sich gegen 13.45 Uhr

auf die Wartebank an der Straßenbahnhaltestelle „Stadtwerke“ gesetzt. Ihre

Handtasche hatte sie zwischen den Beinen auf den Boden gelegt, den Umhängeriemen

fest in der Hand. Plötzlich kam eine unbekannte Frau auf die 82-Jährige

zugelaufen und schlug ihr unvermittelt ins Gesicht. Anschließend riss sie die

Geschädigte zu Boden. Weil die Seniorin die Tasche weiterhin festhielt, trat ihr

die Unbekannte auf den Unterarm. Letztlich versuchte die Täter, ihrem Opfer die

Tasche zu entreißen. Als ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, dem Opfer

schließlich zu Hilfe eilte, ließ die Täterin von der 82-Jährigen ab und

flüchtete in Richtung Römerkreis.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben.

Ca. 160 bis 170 cm groß

Ca. 40 bis 50 Jahre alt

Schwarze, lange, zerzauste Haare

Bekleidet mit hellblauem Oberteil

Zeugen, die auf dem Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zur Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Unbekannter versucht Geldautomaten aufzubrechen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim – Ein unbekannter Täter versuchte am Samstagabend im

Stadtteil Bergheim einen Geldautomaten aufzubrechen. Eine Zeugin meldete gegen

22.30 Uhr, dass in der Filiale eines Geldinstituts in der Poststraße sich ein

Unbekannter gerade an einem Geldautomaten zu schaffen mache. Als wenig später

eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich der Unbekannte bereits aus dem

Staub gemacht. An einem Geldautomat war das Geldausgabefach aufgebrochen, an der

Schließvorrichtung der darunterliegenden Tür waren ebenfalls Hebelspuren

erkennbar. An einem weiteren Geldautomat sowie an einem Kontoauszugsdrucker

waren die Bildschirme beschädigt.

Der Täter konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen

werden. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Dunkel gekleidet

Dunkler Rucksack auf dem Rücken

Dunkle Basecap ins Gesicht gezogen.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes; Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am

frühen Freitagabend einen 5-er BMW, der zwischen 19.00-19.30 Uhr auf dem

REWE-Parkplatz, Höhe dm-Markt in der Felix-Wankel-Straße abgestellt war.

Als verursachendes Fahrzeug kommt ein heller Kombi in Betracht, der daneben

abgestellt war.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher und/oder

dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Mann von Unbekannten im Streit mit Messer verletzt; Zeugen gesucht

Heidelberg – Am frühen Samstagmorgen kam es in der Fußgängerzone zu einer

Auseinandersetzung zweier Männer, bei dem ein 21-jähriger mit einem Messer am

Bein verletzt wurde.

Die Auseinandersetzung trug sich gegen 3.40 Uhr an der Ecke

Hauptstraße/Märzgasse zu. Auslöser soll offenbar die Belästigung einer jungen,

noch unbekannten Frau gewesen sein, die der spätere Täter angesprochen hatte.

Der 21-Jährige, der sich mit mehreren Bekannten an der Örtlichkeit aufgehalten

hatte, leistete der jungen Frau Beistand, worauf er von dem Unbekannten

attackiert und letztendlich während der handgreiflichen Auseinandersetzung mit

deinem Messer verletzt wurde. Wie sich später herausstellte, waren die

Schnittverletzungen zum Glück nur leicht und wurden in einer Klinik genäht.

Der unbekannte Täter flüchtete zusammen mit zwei weiteren, unbeteiligten Männern

über die Ziegelgasse in Richtung Neckarstaden. Er wird wie folgt beschreiben:

ca. 30 Jahre; ca. 180 cm; durchtrainiert und muskulös; kurze, dunkle Haare,

sogenannter „Boxerschnitt“ (seitliche haare ganz kurz, Deckhaare etwas länger);

längerer, schwarzer Vollbart. Er trug eine blaue Jeans und einen schwarzen

Kapuzenpullover.

Zeugen, die die Tat beobachteten und Hinweise zum Täter geben können,

insbesondere auch die junge Frau, die vom späteren Täter belästigt wurde, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.