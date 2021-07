Unfall auf Radweg aufgrund übermäßigem Alkoholkonsum Monzingen

Am Samstag dem 10.07.2021 gegen 18:50 befährt ein 60 Jähriger Radfahrer den Radweg zwischen Monzingen und Nußbaum entlang der B 41. Hier kommt er zu Fall und bleibt leicht verletzt neben dem Radweg liegen, wo er von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gefunden wird. Dieser verständigt Rettung und Polizei. Durch die Polizeibeamten kann deutlicher Alkoholgeruch bei dem Radfahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,32 Promille. Dem Radfahrer wird noch vor Ort eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Nachwuchsschmutzfinken am Werk Kirn, Bürgermeister-Rau-Straße

In der Nacht von Freitag, 09.07. auf Samstag, 10.07.2021 kam es zur Sachbeschädigung durch Farbschmierereien mittels Sprühdose an einer Gebäudewand in der Bürgermeister-Rau-Straße Ecke Kasinoweg. Ein Zeuge sah zwischen 03:00 und 03:30 Uhr an der Tatörtlichkeit drei männliche Personen jugendlicher Erscheinung, die sehr wahrscheinlich als Tatverdächtige in Frage kommen. Die Polizei Kirn fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zu diesen Personen oder zum generellen Tatgeschehen machen? Potenzielle Zeug*innen werden gebeten, sich mit u.g. Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und Sachbeschädigung durch Hundebiss; Zeugen gesucht! Kirn, Radweg zw. Kirnsulzbach und Bärenbach

Am 09.07.2021 gegen 15:55 Uhr ging eine 58-jährige Dame auf dem Radweg zwischen Kirnsulzbach und Bärenbach spazieren. Zeitgleich spielte eine weitere Dame mit ihren sechs bis sieben schwarz/weißen Hunden auf einer angrenzenden Wiese. Einer der Hunde biss im Folgenden der 58-jährigen Spaziergängerin in die rechte Wade. Hierdurch wurde ihre Hose beschädigt und sie erlitt einige Hämatome. Die Hundehalterin entschuldigte sich, verlies jedoch die Örtlichkeit ohne ihre Personalien anzugeben, mit einem dunklen Fahrzeug.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.