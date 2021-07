Diebstahl von Bargeld Mainz-Hechtsheim, Samstag 10.07.21, 14:15 Uhr

Durch den Priester der mazedonisch-orthodoxen Gemeinde in Mainz-Hechtsheim wird am Samstag, den 10.07.2021 gegen 14:15 Uhr eine männliche Person beobachtet, welche sich beim Verlassen der Kirche auffällig verhält. Bei der Inaugenscheinnahme des in der Kirche befindlichen Opferstockes kann der Geistliche feststellen, dass dieser gewaltsam beschädigt und die Einnahmen entwendet wurden. Der unbekannte Mann wird durch den Priester angesprochen, welcher ihm 50,-EUR Bargeld aushändigt und dann fluchtartig die Örtlichkeit mit dem Fahrrad verlässt. Der Priester vermutet jedoch, dass sich zum Tatzeitpunkt zwischen 300 – 400EUR Bargeld im Opferstock befanden. Sachdienstliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer: 06131 – 654310

Zeugenaufruf: Falschfahrer auf der BAB 60 zwischen der Raststätte Heidenfahrt-Nord und dem AD Mainz

Heidesheim – In der Nacht von Freitag auf Samstag wird der Polizei Mainz

gegen 00:40 Uhr ein Falschfahrer auf der BAB 60, Richtungsfahrbahn Bingen,

gemeldet. Der Falschfahrer soll zwischen der Raststätte Heidenfahrt-Nord und dem

AD Mainz in Richtung Darmstadt auf dem linken Fahrstreifen gefahren sein. Mit

eingeschaltetem Warnblinker sei der Falschfahrer anschließend stehengeblieben

und habe auf der dreispurigen Fahrbahn gewendet, um wieder in die richtige

Richtung zu fahren.

Während des Vorfalles soll es zu mehreren Begegnungen zwischen dem Falschfahrer

und anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Glücklicherweise kam es aber zu

keinem Zusammenstoß.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem

Falschfahrer, insbesondere dem Fahrzeug, machen können, sich unter der

06132-950.0 auf der Dienststelle zu melden.

Körperverletzung mittels Hockeyschläger

Sprendlingen

Am Sonntag den 11.07.21 um 04:10 Uhr mussten Beamte der PI Bingen nach Sprendlingen ausrücken. Dort wurden zwei Personen nach eigenen Angaben auf dem Nachhauseweg nach Feierlichkeiten grundlos durch eine ihnen nicht bekannte Person in der Genlisstraße attackiert. Der männliche Täter habe dabei einen Hockeyschläger genutzt und mehrfach auf den 31-jährigen Geschädigten eingeschlagen. Durch eine Abwehrbewegung habe der 31-Jährige die Schläge mit dem rechten Arm abfangen können. Im Anschluss sei der Täter wortlos davon gelaufen. Infolge der Schläge auf den Arm erlitt der Geschädigte eine Platzwunde oberhalb des Armknöchels und musste mit Verdacht eines Unterarmbruchs in eine Krankenhaus verbracht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, Gaustraße

Am frühen Sonntagmorgen den 11.07.2021 um 02:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Gaustraße den Fahrer eines Motorollers (Kleinkraftrad). Hierbei stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, da ihm diese in der Vergangenheit behördlich versagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen, Am Langenstein

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel der Streife der PI Bingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag am 11.07.21 um 00:25 Uhr ein PKW auf, der in der Straße „Am Langenstein“ stark beschleunigend anfuhr. In der nachfolgenden Kontrolle gab der 22-jährige Fahrer an, dass er Probleme mit der Kupplung seines Fahrzeugs habe. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum des Fahrers. Der Verdacht bestätigte sich durch einen Drogenschnelltest, welcher positiv auf die Wirkstoffgruppe „THC“ reagierte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht in der Gemarkung

Gau-Bischofsheim

Vermutlich gegen 23:20 Uhr kam es in der Gemarkung Gau-Bischofsheim in der Nähe der Glockenberghütte zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge konnte einen ihm rasant entgegenkommenden blauen Audi A4 mit Wiesbadener Kennzeichen auf einem Wirtschaftsweg unterhalb der Glockenberghütte beschreiben. Dieser habe vermutlich am Heck einen Schaden gehabt. Bei einer Nachschau stellte der Zeuge fest, dass mehrere Weinreben durch einen Pkw beschädigt wurden. Ein Tatzusammenhang scheint wahrscheinlich, da die Beamten an der Unfallstelle Fahrzeugteile eines Audis auffinden konnten. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht- Zeugen gesucht

Die Geschädigte befuhr am 09.07.2021 gegen 21:15 Uhr mit ihrem PKW den äußeren Fahrstreifen des zweispurigen Dromersheimer Kreisels von der Dromersheimer Chaussee kommend, um dann in Richtung Mainz zu fahren. Der Unfallverursacher befuhr die L 414 aus Richtung Bingerbrück/ Koblenz kommend und fuhr unter Missachtung des Vorrangs der Geschädigten (Z. 205) in den Kreisel ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seinen Pkw zurück, fuhr an der bereits stehenden Geschädigten vorbei, zeigte ihr den „Vogel“ und setzte seine Fahrt in Richtung Mainz fort. Das Kennzeichen des Unfallverursachers konnte von der Geschädigten nicht abgelesen werden.

Zeugen können sich bei unten stehender Polizeiinspektion melden.

Bedrohung im Rausch mit anschließender Gewahrsamnahme

Am Abend des 09.07.21 gegen 21:20 Uhr musste die Polizei Bingen zur Tankstelle in Bingen-Kempten ausrücken. Dort wollte der 57-jährige Geschädigte seine Frau nach getaner Arbeit abholen. Als dieser auf das Tankstellengelände fuhr, wurde er unvermittelt von dem schon vor Ort befindlichen 25-jährigen Täter mit einem vorgehaltenen Messer bedroht. Aus der Gruppe um den Beschuldigten habe daraufhin einer versucht seinen Freund zu entwaffnen, woraufhin dieser das Messer schließlich wegwarf. Mit Eintreffen der Streife zeigte sich der Täter derart verbal aggressiv und unberechenbar, dass er gefesselt werden musste. Da sich der Störer auch in Anwesenheit der aufnehmenden Beamten nicht beruhigte und starke Stimmungsschwankungen mit deutlicher Aggressivität zeigt, wurde er dem Gewahrsam zugeführt. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene unter dem Mischeinfluss von Alkohol und Drogen stand.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug III

Vom Abend des 08.07. bis zum Abend des 09.07. stand ein grauer Audi Q7 mit auswärtigem Kennzeichen im Mühlweg geparkt und wurde durch eine/n unbekannte/n Täter/in an Beifahrertür, sowie Fondtür rechts verkratzt. Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat erbittet die Polizei Bingen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug II

Der Fahrzeugnutzer- und Halter stellte seinen schwarzen BMW 5er am 07.07.21 gegen 19:00 Uhr in der Esperantostraße in Bingen ab. Als er am 09.07.21 gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er mutwillig zugefügte Kratzer in der Motorhaube, der Fahrertür, sowie der Fondtür links feststellen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

In der Nacht vom 08.07.21 auf den 09.07.21 kam es in der Burgstraße in Bingen zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten BMW 1er mit auffällig blauer Lackierung. Dem Fahrzeug wurde ein tiefer Kratzer in der Beifahrertür zugefügt. Täterhinweise werden an die Polizei Bingen erbeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.07.2021 gegen 21:05 Uhr fiel einer Streife der PI Bingen auf der Saarlandstraße in Bingen-Dietersheim ein Fahrer eines Motorrollers auf, welcher seinen Helm nicht ordnungsgemäß geschlossen hatte. Bei der nachfolgenden Kontrolle des 25-jährigen Fahrers konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins war. Der Fahrer erklärte zunächst, dass es sich um ein fahrerlaubnisfreies Mofa handele, die Untersuchungen vor Ort ergaben allerdings, dass der Motorroller knapp 50km/h schnell fährt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Versicherungskennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.