Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms – Am 11.07.2021, gegen 16:15 Uhr, kam es in Osthofen, in der

Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der

Verkehrsunfallverursacher, ein 40-jähriger aus Osthofen, kam nach links von

seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Unfallgegner, einem 39-jährigen

Osthofener. In dem PKW befanden sich neben dem 39-jährigen Fahrer noch dessen

35-jährige Frau und die 9; 11 und 12-jährigen Söhne. Die 35-jährige Frau wurde

durch die Kollision leicht verletzt, die Söhne standen unter Schock. Die

Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Der 40-jährige

hatte starke Anzeichen für einen Alkoholkonsum, er war nicht in der Lage einen

Atem-Alkohol-Test durchzuführen. Bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes kam es

zu einer starken Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Einmündung

Friedrich-Ebert-Straße / Carlo-Mierendorf-Straße, sodass teilweise der Verkehr

geregelt werden musste. Im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme wurde der

40-jährige zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion in Worms verbracht, wo er im

Anschluss entlassen wurden. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Worms zu melden.

Schwerpunktkontrolle Tuning/Autoposer

Beamte der Alzeyer Polizeiinspektion widmeten sich am Samstagabend vor allem technisch veränderten Fahrzeugen und richteten deshalb eine Kontrollstelle in der Hospitalstraße ein.

Trotz der im Regelfall zeitintensiven Überprüfung solcher Fahrzeuge, kontrollierten sie zwischen 20 und 22 Uhr insgesamt acht „aufgemotzte“ PKW.

Dabei musste ein Fahrzeug aufgrund von Veränderungen aus dem Verkehr gezogen werden, weil die Betriebserlaubnis erloschen war. Insgesamt wurden neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Ein Autofahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am frühen Samstagnachmittag war ein 21-jähriger Alzeyer Autofahrer auf der Dautenheimer Landstraße in Richtung Alzey-Dautenheim unterwegs. Er erkannte das noch auf die Fahrbahn ragende Fahrzeugheck einer abbiegenden 34-jährigen Alzeyerin zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte er mit dem PKW einer 75-jährigen Alzeyerin. Die 34-jährige hatte zunächst nicht vollständig in einen Feldweg einfahren können, weil sie dort ein entgegenkommendes Fahrzeug abwarten musste.

Der Unfallverursacher, wie auch die entgegenkommende Autofahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An allen Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Vollsperrung der Umleitungsstrecke B9 (FOTO)

Osthofen, L439 – Am Samstag, den 10.Juli gegen 16:38 Uhr kommt es auf der

Landstraße zwischen Worms Herrnsheim und Osthofen zu einem Auffahrunfall.

Der Unfallverursacher kann bei stockendem Verkehr nicht mehr rechtzeitig

abbremsen und kollidiert mit dem vor ihm fahrenden Pkw, dieser wird auf den

davor bereits stehenden Pkw geschoben. Es gibt vor Ort fünf leichtverletzte

Personen. Wegen der Versorgung der Verletzten und der polizeilichen

Unfallaufnahme muss die L439 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Eine

leichtverletzte Person wird zur weiteren Behandlung ins Klinikum Worms

verbracht. Die restlichen vier Verletzten begeben sich selbstständig in

ärztliche Behandlung.

Da die L439 als Umleitungsstrecke zur gesperrten B9 dient, kommt es zu größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf 15000EUR geschätzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit vier beschädigten Fahrzeugen – Fahrer vorerst geflüchtet

Worms, Knappenstraße – Ein 47-jähriger Wormser befuhr am Freitagabend

gegen 22:30 Uhr mit seinem PKW die Knappenstraße in Worms. Hierbei kollidierte

er beim Vorbeifahren vorerst mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW,

setzte jedoch unbeirrt seine Fahrt fort. Im Anschluss kollidierte er, ebenfalls

in der Knappenstraße, mit einem weiteren geparkten PKW. Dieser wurde durch den

Aufprall wiederum auf einen weiteren, davor geparkten PKW aufgeschoben. Der

Fahrer versuchte zu flüchten, konnte jedoch durch Zeugen erkannt und letztlich

durch die Polizei festgestellt werden. Er stand mit 1,77 Promille deutlich unter

Alkoholeinfluss und bestritt der Fahrer gewesen zu sein. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen und es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und

Verkehrsunfallflucht gegen ihn eingeleitet. Insgesamt entstand ein hoher

Sachschaden von ca. 16.000 Euro an allen vier Fahrzeugen. Drei Fahrzeuge waren

in der Folge nicht mehr fahrbereit.