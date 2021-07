Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Böhl-Iggelheim

Am Freitag, dem 09.07.2021, gegen 08:00 Uhr befuhr die 30-jährige Fahrerin eines PKW die Bismarckstraße in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung wollte sie nach rechts abbiegen. Zeitgleich befuhren ein 7- und ein 8-jähriges Kind mit ihren Rädern den linken Gehweg in Richtung der Einmündung. Laut Zeugen übersah die PKW-Fahrerin die Kinder, die die Hauptstraße geradeaus weiter befahren wollten. Der Pkw erfasste das 8-jährige Kind welches hierbei stürzte und sich glücklicherweise nur Prellungen zuzog. Das Fahrrad wurde unter dem PKW eingeklemmt.

Verkehrsunfallflucht in Böhl-Iggelheim

Am Freitag dem 09.07.2021, gegen 13:00 Uhr stellte die 65-jährige Fahrerin eines Fiat Punto ihren Pkw in der Lützelstraße in Böhl-Iggelheim ab. Als sie etwa zweieinhalb Stunden später zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie feststellen, dass jemand offensichtlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel ihres Fahrzeugs beschädigte und danach die Unfallstelle verlassen hat ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am Gerätehaus der Feuerwehr in Böhl-Iggelheim

In der Nacht von Freitag 19:00 Uhr auf Samstag 08:30 Uhr wurde eine Scheibe am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Böhl-Iggelheim beschädigt. Die äußere von zwei Fensterscheiben am Treppenhaus wurde zum Bersten gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgefährdung in Neuhofen

Am 10.07.2021 gegen 01:30 Uhr wurde in der Rottstraße in Neuhofen ein Stein auf einen fahrenden Linienbus geworfen. Dadurch zersprangen die Seitenscheibe und eine Anzeigetafel über dem rechten Vorderrad. Nur durch Glück wurde keiner der Fahrgäste verletzt. Der Sachschaden am Bus beläuft sich auf etwa 2000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Festnahme nach Diebstahl von Parfümartikeln im Wert von 560 Euro

Durch insgesamt fünf Personen wurden am gestrigen Samstag, dem 10.07.02021, gegen 15:00 Uhr, Parfümartikel im Wert von ca. 560 Euro entwendet. Durch den aufmerksamen Ladendetektiv des betreffenden Supermarkts im Südring konnte der Diebstahl beobachtet und drei der fünf Täter angehalten werden. Den zwei bislang unbekannten Tätern gelang die Flucht. Durch die hinzugerufene Polizei konnte ein Großteil des Diebesguts sichergestellt und wieder an den Markt ausgehändigt werden. Gegen die Täter wurde eine Anzeige wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zudem wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Lambsheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 10.07.2021 gegen 02:00 Uhr konnte durch Polizeibeamte der PI Frankenthal ein grauer Peugeot im Graben an der Einmündung Marktstraße / K2 bei Lambsheim festgestellt werden, der augenscheinlich verunfallt war. Um den PKW befanden sich fünf Personen, die nach eigenen Angaben nichts mit dem Unfall zu tun hatten. Im späteren Verlauf gab einer der Personen, ein 26-jähriger Mann aus Ludwigshafen, an, dass er den PKW geführt habe und damit verunfallt sei. Der Mann habe die Marktstraße in Fahrtrichtung K2 befahren und sei dann vom Gaspedal gerutscht und dadurch von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem 26-Jährigen konnte erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,41 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Lambsheim – Sachbeschädigung am Lambsheimer Weiher

Am 10.07.2021 im Zeitraum von 00:10 Uhr bis 00:45 Uhr kam es in der Beachbar am Lambsheimer Weiher zu einer Sachbeschädigung. Hierbei soll eine Gruppe von ca. 10 bis 15 Jugendlichen / Heranwachsenden randaliert und Gläser zertrümmert haben. Auch sei in diesem Zusammenhang der Inhaber der Beachbar unflätig beleidigt worden. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Gruppe in Richtung des rückwärtigen Bereichs des Weihers entfernt. Da einige Personen aus der Gruppe an die Beachbar zurückkehrten, konnten diese einer Kontrolle unterzogen werden. Es wurde allen Personen ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen, ob sich unter den kontrollierten Personen auch die Beschuldigten der Straften befanden, dauern noch an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.