Verkehrsunfall auf der B9 – Zeugen gesucht 09.07.2021

13:14

Die Polizei Speyer sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der B9 ereignet hatte, nach Unfallbeteiligten und Unfallzeugen. Gegen 13:15 Uhr fuhr ein roter PKW bei der Anschlussstelle Speyer West auf die B9 in Richtung Ludwigshafen auf. Beim Verlassen des Beschleunigungsstreifens achtete der PKW-Führer nicht auf den Verkehr, sodass ein LKW mit gelben Auflieger abrupt von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur wechseln musste. Dabei stieß der LKW gegen den PKW eines 44-Jährigen aus Mutterstadt, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur befand. Der PKW-Fahrer wurde durch die Kollision nicht verletzt, sein Fahrzeug, ein Ford, jedoch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an diesem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Der unfallauslösende PKW und der LKW entfernten sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu diesen beiden Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss 09.07.2021

12:15 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet wurden bei einem 29-jährigen BMW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Der polizeiliche Verdacht wurde durch einen Urintest erhärtet und die Tat von dem jungen Mann aus Speyer schließlich eingeräumt. Er musste eine Blutprobe abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.