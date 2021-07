Verkehrsunfallflucht auf Wirtschaftsweg

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag, 10.07.2021 zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr den Pkw VW eines 70-jährigen Südpfälzers beschädigt. Der VW war im Weinberg entlang eines Wirtschaftsweges in Edesheim zwischen der L516 und der Ruprechtstraße abgestellt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein land- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt habe, da die gesamte rechte Seite des Pkws eingedellt wurde. Der unbekannte Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Gut versteckt

Ein 27 Jahre alter PKW-Fahrer aus Wissembourg befuhr am Sonntagmorgen gg. 07:00 Uhr die Bundesstraße 38 von Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Oberotterbach. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kurz vor der Abfahrt zur K23 nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verursachte hierbei keinen Schaden, rutschte jedoch ca. 15 m eine Böschung hinunter und blieb im Gestrüpp hängen. Dieses drückte die Türen zu, sodass sich der Fahrer selbst nicht befreien konnte. Da er darüber hinaus von der Straße nicht zu sehen war und er keine genaue Ortsangabe machen konnte, gestaltete sich die Suche nach ihm schwierig. Schließlich konnte er durch eine Polizeistreife aufgefunden und aus seinem Fzg. befreit werden. Sein PKW wurde durch Abschleppdienst herausgezogen und er konnte seine Fahrt fortsetzen. Der eigene Schaden beläuft sich auf ca. 150.- EUR

Raubdelikt

Herxheim – Am späten Abend des Samstag, 10. Juli 2021, wurde ein 26-Jähriger aus der VG Herxheim gegen 23:15 Uhr von einem bisher unbekannten männlichen Täter überfallen als er sich fußläufig auf dem parallel zur Verbindungsstraße (L542) zwischen Hayna und Herxheim verlaufenden Radweg befand. Während der Tathandlung wurde der Geschädigte vom Täter in den Unterbauch geboxt und die Herausgabe eines dreistelligen Geldbetrages erpresst. Der Geschädigte gab an, dass zur Tatzeit mehrere Fahrzeuge die Landstraße befahren haben. Es ist somit nicht auszuschließen, dass ein aufmerksamer Fahrzeugführer den Täter oder das gesamte Geschehen beobachtet hat. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, ca. 1,80m groß, kräftige Statur (100-110kg schwer), Dreitagebart, sog. Stiernacken, Zudem sprach der Täter mit „kratziger“ Stimme. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau (06341-2870) zu melden.

Gestürzter, alkoholisierter Fahrradfahrer

Herxheim – Während der Unfallaufnahme im Südring gegen 21:30 Uhr am 10. Juli konnten bei einem 52-jährigen Radfahrer aus der VG Herxheim Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Dem Mann wurde Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass auch die alkoholisierte Teilnahme am Straßenverkehr als Radfahrer Konsequenzen für die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge haben kann.

Krad-Fahrer leicht verletzt

Völkersweiler – Eine 82 Jahre alte PKW-Fahrerin befuhr am Samstag, gg. 15:00 Uhr, die Landstraße 494 in Fahrtrichtung Völkersweiler. Hierbei kam ihr der 59 Jahre alte Krad-Fahrer entgegen. In der Vorbeifahrt streife die PKW-Fahrerin vermutlich aufgrund Abweichen vom Rechtsfahrgebot den Krad-Fahrer am Arm und Fahrzeug. Dieser konnte einen Sturz vermeiden, zog sich jedoch leichte Verletzungen am linken Arm zu. Er wurde durch RTW ins Krankenhaus verbracht, wo er später jedoch wieder entlassen werden konnte. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 300.-, bei der Verursacherin von ca. 1000.-.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

PKW beschädigt und einfach weitergefahren

Bad Bergzabern – Am Samstag, den 10.07.21, zw. 07.00-07:30 Uhr, wurde ein in der Steinfelder Straße abgestellter PKW, Peugeot 206 mit SÜW-Kennzeichen, durch ein vorbeifahrendes Wohnmobil beschädigt. Hierbei wurde die Fahrerseite am geparkten PKW eingedrückt/verschürft. Der Schaden dürfte bei 750-1000EUR liegen. Beim Verursacher soll es sich um ein Wohnmobil mit KA-Kennzeichen gehandelt haben.

Verkehrszeichen beschädigt und weg

Innerhalb der letzten paar Tage wurde augenscheinlich durch einen LKW ein Verkehrszeichen in der Auffahrt von der Bundesstraße 427 zur Bundesstraße 38, Bereich des SBK, umgerissen. Der Verursacher entfernte sich bisher unerkannt und ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser muss durch die Straßenmeisterei Annweiler überprüft und behoben werden. Vermutlich ist er vierstellig. Beschädigt wurde eine Warnbake und ein Verkehrszeichen für die vorgeschriebene Vorbeifahrt, sowie die Halterung und der Sockel.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Verkehrsunfallflucht – Mauer beschädigt und geflüchtet

Im Zeitraum von Donnerstag, 08.07.2021, 17:45 Uhr bis Freitag, 09.07.2021, 20:50 Uhr wurde in Maikammer in der Rebengasse durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eine Mauer beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 200 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 entgegen.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, 09.07.2021 gegen 15:10 Uhr missachtete eine 33-Jährige mit ihrem Pkw BMW in der Staatsstraße in Edesheim beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw VW, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 70-jährige Fahrzeugführer und dessen 76-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20000EUR. Es kam kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.

50000 Euro Sachschaden nach Fettbrand in Küche

Pleisweiler-Oberhofen – 50000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines unbeaufsichtigten Kochvorgangs. Zu lang erhitztes Fett entfachte am 10.07.2021, kurz nach Mitternacht, ein Feuer, sodass es zum Küchenbrand kam. Hierbei wurde die Küche sowie der anliegende Raum durch Ruß stark beschädigt. Das Feuer, für welches der Eigentümer selbst verantwortlich war, erlosch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig. Personen wurden nicht gefährdet.