Im Rahmen des Aktionsmonats Motorradsicherheit hat die Polizei am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen und technische Kontrollen an mehreren Stellen im Bereich der B48 Johanniskreuz durchgeführt. Zwischen 10 und 15 Uhr wurden 65 Motorräder bei den technischen Kontrollen überprüft. Die Polizeibeamten mussten 15 Mängelberichte wegen technischer Mängel oder fehlender Papiere ausstellen. 13 Fahrer durften nicht mehr weiterfahren, hier ist durch Veränderungen an der Maschine die Betriebserlaubnis erloschen. Bei 8 Fahrern wurden Verwarnungsgelder fällig. Ein Motorrad musste sichergestellt werden, weil die Bremshebel keine Zulassung hatten. Das Präventionsteam führte zudem 24 Gespräche über Motorradsicherheit. |elz

Dieb auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern – Durch das Splittern von Glas wurde ein Mann in der Vogelwoogstraße

hellhörig. Der aufmerksame Zeuge konnte am frühen Samstagmorgen dann

einen Mann beobachten, welcher sich durch die vorher eingeschlagene

Scheibe in das Innere eines Pkw beugte. Anschließend rannte der

Langfinger mit wenig Beute in den angrenzenden Wald. Er wird als

circa 1,80 m groß beschrieben und trug komplett schwarze Kleidung und

einen auffällig breiten, roten Gürtel.

Weitere Zeugen, welche mögliche Hinweise auf den Tatverdächtigen

geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei

Kaiserslautern unter 0631-369 2620 in Verbindung./pvd

Einbruch in Kindertagesstätte und Dorfladen

Mackenbach – Dreiste Langfinger drangen am Donnerstagabend in die KiTa in der

Waldstraße ein. Nachdem die bislang unbekannten Täter die Umzäunung

überwunden hatten, öffneten sie gewaltsam eine Tür. So konnten sie

schließlich ins Gebäude gelangen. Da die Eindringlinge nur eine

kleine Beute machen konnten, bleibt der zurückgelassene Sachschaden

höher.

Auch am „alten Schulgebäude“ in der Hauptstraße machten sich

Unbekannte in der Nacht zum Freitag zu schaffen. Hier gelangen sie

durch Aufbrechen der Tür zum Dorfladen ins Gebäude. Entwendet wurde

in diesem Fall nichts.

Zeugen, welche Hinweise auf verdächtige Personen in diesen Bereichen

am Donnerstagabend sowie in der Nacht zum Freitag machen können,

werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter

0631-369 2620 in Verbindung zu setzen./pvd

