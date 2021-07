Frankfurt-Gutleutviertel/Sachsenhausen: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Streifenwagen

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Mittag (10.07.2021) kam auf der Friedensbrücke

zwischen einem Streifenwagen und einer Straßenbahn zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 12.40 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Friedensbrücke in Fahrtrichtung

Norden. Als der 25-jährige Polizist unter der Verwendung von Sonder- und

Wegerechten nach links auf die Straßenbahnschienen fuhr, um zu wenden, kam es

zwischen dem Streifenwagen und der dort herannahenden Straßenbahn zur Kollision.

Der 60-jährige Bahnfahrer hatte das Vorhaben der Polizisten noch erkannt und

sofort gebremst. Ein Zusammenprall ließ sich dennoch nicht mehr verhindern.

Der 25-jährige Polizist wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die 32-jährige

Beifahrerin wurde ambulant ärztlich behandelt. Der Bahnfahrer blieb

glücklicherweise unverletzt.

Der konkrete Unfallhergang sowie die Höhe des finanziellen Schadens sind

Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Frankfurt-Bundesautobahn 661: Bahnausfälle aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls

Frankfurt (ots) – (em) Am Freitagabend (09.07.2021) kam es zu einem schweren

Autounfall, bei dem ein 3-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Infolge des

Unfalls kam es über mehrere Stunden zu Einschränkungen im Straßen- sowie

Bahnverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44 Jahre alter Mann mit einem Alfa

Romeo gegen 18.50 Uhr die A661 in Fahrtrichtung Egelsbach und wollte an der

Anschlussstelle Oberursel von der Autobahn abfahren. Hierbei kam er in der

Ausfahrt mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und durchquerte eine

Bodensenke, wodurch das Fahrzeug in die Luft katapultiert wurde. Der Pkw stieß

daraufhin mit einem Opel Meriva zusammen, dessen 40-jährige Fahrerin gerade im

Begriff war, die A661 in Richtung Egelsbach zu befahren. Anschließend überquerte

der Alfa Romeo eine Schutzplanke, überschlug sich daraufhin mehrfach und fiel

einen ca. 10 Meter tiefen Abhang hinunter, wo das Fahrzeug auf den darunter

befindlichen Bahngleisen auf allen vier Rädern zum Stillstand kam.

Dem 44-jährigen Fahrer gelang es gemeinsam mit seiner 3-jährigen Tochter das

Auto zu verlassen. Die Bundespolizei veranlasste umgehend die Einstellung des

Bahnverkehrs. Eine herannahende S-Bahn konnte mittels einer Notbremsung kurz vor

dem Unfallfahrzeug zum Stehen kommen.

Der 44-jährige Vater, seine 3-jährige Tochter sowie die 40-jährige Opel-Fahrerin

wurden in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde das

3-jährige Mädchen schwer und der 44-jährige Vater sowie die 40-jährige Frau

leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden in Höhe von

mehreren zehntausend Euro.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme

musste der Zugverkehr bis etwa 23.15 Uhr eingestellt werden. Weiterhin war die

Auffahrt der Anschlussstelle Oberursel in Richtung Egelsbach sowie die rechte

Spur der Hauptfahrbahn gesperrt.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie der Unfallursache

dauern an.

Frankfurt-Sindlingen: Verkehrsunfall mit Lastwagen

Frankfurt (ots) – (em) Am Freitag, den 09. Juli 2021, kam es zu einem

Verkehrsunfall mit einem Lastwagen. Der 64-jährige Fahrer wurde glücklicherweise

nur leicht verletzt.

Gegen 07.30 Uhr befuhr der 64-Jährige mit dem Lastwagen die Okrifteler Straße in

Fahrtrichtung Terminal 1. Plötzlich kam er mit dem Lkw nach links von der

Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenfahrbahn, durchbrach den Wildschutzzaun und kam

anschließend mit dem Sattelzug im Wald zum Stehen.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Lastwagen konnte geborgen

werden. Während der Maßnahmen am Unfallort, musste der Airportring zwischen Tor

31 und der Okrifteler Straße bis 16.30 Uhr gänzlich gesperrt werden. Es erfolgte

währenddessen eine Verkehrsumleitung.

Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Frankfurt (ots) – (em) Am Samstagmorgen (10.07.2021) kam es im Bereich der

Stresemannallee zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn zu einem schweren

Verkehrsunfall, im Zuge dessen die 61-jährige Autofahrerin schwer verletzt

wurde.

Gegen 09.00 Uhr befuhr die 61-Jährige gemeinsam mit einer 57-jährigen

Beifahrerin die Stresemannallee in südliche Fahrtrichtung. Zeitgleich war eine

Straßenbahn, parallel zur Straße, in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Etwa auf

der Höhe der Teplitz-Schönauer-Straße entschloss sich 61-jährige Frau mit ihrem

Skoda Fabia zu wenden. Hierzu überquerte sie die Straßenbahnschienen. Der

62-jährige Straßenbahnfahrer erkannte das Vorhaben der Frau und leitete umgehend

eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Skoda wurde mehrere Meter von der Bahn mitgeschleift, bis beide schließlich

zum Stehen kamen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die in dem Auto eingeklemmte Fahrerin befreien.

Beide Frauen wurden ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigem Kenntnisstand hat

sich die 61-jährige Fahrerin schwer und die 57-jährige Beifahrerin leicht

verletzt. Der 61-jährige Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Der Skoda

musste abgeschleppt werden.

Im Bereich der Unfallstelle wurde eine Vollsperrung eingerichtet und der Verkehr

bis ca. 09.50 Uhr umgeleitet. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten

Unfallhergangs dauern nach wie vor an.

Frankfurt-Bornheim: Smartphones aus Geschäft gestohlen – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (em) Am Samstag (10.07.2021) haben zwei Täter vier Smartphones

der Marke Apple aus einem Geschäft entwendet. Ihnen gelang mitsamt der Beute die

Flucht. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 12.30 Uhr betraten zwei Männer ein Geschäft in der Berger Straße (nahe der

Höhenstraße), rissen dort vier gesicherte Smartphones aus der Verankerung und

ergriffen daraufhin in Richtung Habsburgerallee/Arnsburger Allee die Flucht. Der

Alarm wurde umgehend ausgelöst. Die 26-jährige Verkäuferin nahm zunächst die

Verfolgung auf, bis sie die Täter aus den Augen verlor.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise

nimmt das 6. Polizeirevier unter der der Telefonnummer 069/755-10600 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Heddernheim/Praunheim: Wiederholt mit Alkohol und Drogen am Steuer

Frankfurt (ots) – (em) Dieses Wochenende (10.-11.07.2021) geriet eine 20-jährige

Frau zweimal in eine Verkehrskontrolle. Sie steht im Verdacht, beide Male unter

Alkohol- bzw. Drogeneinfluss gestanden zu haben. Die Folge: Führerschein und

Auto wurden sichergestellt.

Am Samstag geriet die 20-Jährige gegen 05.10 Uhr in die erste Verkehrskontrolle.

Den Beamten war der weiße BMW 316i aufgrund des Fahrens mit überhöhter

Geschwindigkeit aufgefallen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei

der jungen Fahrerin, ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Ein Drogenvortest

reagiert positiv auf Kokain. Nach der Sicherstellung des Führerscheines sowie

der Durchführung einer Blutentnahme, wurde die 20-jährige Frau wieder entlassen.

In der Folgenacht geriet die BMW-Fahrerin erneut in eine Polizeikontrolle.

Wieder reagierte der Drogenvortest auf Kokain sowie zudem auf THC. Weiterhin

fand man in ihrer Unterwäsche ein Tütchen mit „Fake-Urin“. Es erfolgte erneut

eine Blutentnahme. Dieses Mal stellten die Polizisten zudem den

Fahrzeugschlüssel sicher. Ob die junge Frau den BMW wieder abholen darf, wird

sich noch zeigen.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens unter

Alkoholeinfluss bzw. dem Einfluss berauschender Mittel, des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die

20-Jährige, welche sich derzeit noch in der Probezeit befindet.