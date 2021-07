Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit einer schwerverletzten Person

Niederaula (ots)

Am Sonntag, dem 11.07.2021 ereignete sich um 08:15 Uhr, auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, Gemarkung Niederaula, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines PKW Porsche aus Hammelburg befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, walzte die dortige Schutzplanke nieder, stieß gegen eine große Hinweistafel und kam schwer beschädigt im angrenzenden Graben, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und durch einen RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der 24-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstanden Sachschäden in Höhe von 110000,-EUR. Während der Bergung kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am Samstag, dem 10.07.2021 kam es auf der L3330 zwischen Dipperz-Wolferts und Poppenhausen-Steinwand gg. 15:30 Uhr zu einer Vorfahrtsverletzung. Ein 77-jähriger aus der Gemeinde Dipperz stammender Fahrer eines Yamaha-Quad befuhr einen Waldweg und bog in Höhe des Wanderparkplatzes Stellberg auf die L3330 in Richtung Wolferts nach links ein, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Krad-Fahrer mit Sozia zu achten. Der aus Richtung Steinwand kommende 56-jährige Krad-Fahrer einer BMW mit seiner 53-jährigen Sozia, beide aus der Gemeinde Petersberg stammend, versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte dabei einen Zusammenstoß mit dem Quad aber nicht gänzlich vermeiden. Dadurch stürzte der Krad-Fahrer samt Sozia vom Krad und beide rutschten über die Fahrbahn. Des Fzg. des Unfallverursachers kam zwar zum Stehen, der Fahrer fiel dabei aber auf den Boden und zog sich hierdurch schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte zu. Er musste mittels RTW in einer Fuldaer Krankenhaus eingeliefert werden. Die Nutzer des Krades zogen sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. An beiden beteiligten Fzg. entstand Sachschaden in einer Gesamtschadenshöhe von geschätzt 1300 EUR. Bedingt durch die Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn ca. 45 Minuten für beide Fahrtrichtung voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung

Am Samstag, dem 10.07.2021, wollte ein 25-jähriger Ford-Fahrer aus Steinau a.d. Straße von der Heinrichstr. nach rechts auf die Petersberger Str. in Fahrtrichtung stadtauswärts einbiegen. Hierbei übersah dieser eine vorfahrtsberechtige auf der Petersberger Str. stadtauswärts fahrende Frau mit ihrem BMW. Beide Fzg. kollidierten dabei im Kreuzungsbereich. Der neuwertige BMW der aus der Gemeinde Petersberg stammenden Fzg.-Führerin wurde erheblich beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 15.000 EUR. Am Fzg. des Unfallverursachers entstand nur geringer Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Verkehrsunfälle mit Verletzten

36252 Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es im Bereich der Kleingartenanlage Unterau zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 10-jähriges Kind aus Bad Hersfeld stammend, eine Fraktur im Arm zuzog. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad hinter seinem 36 jährigen Vater, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, hinterher. Der Vater bremste, da ihm auf der Straße, An der Unteraue, ein 34-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Hersfeld entgegenkam. Der 10-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrrad des Vaters auf und stürzte auf die Straße. Der entgegenkommende Pkw (Fiat) überfuhr mit seinem Reifen über den Arm des Jungen. Der Junge erlitt eine offene Fraktur des Arms und wurde ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

36275 Kirchheim, Am Samstagmittag, gegen 12:40 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Bereich der Straße Am Hattenbach, bei dem sich mehrere Personen leicht verletzten. Ein 41-jähriger syrischer Passat Fahrer wollten von der Straße, Am Hattenbach, zum Autobahnzubringer auffahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden 65-jährigen Audifahrer aus Konstanz stammend. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und alle drei Insassen des Passat Fahrers verletzten sich leicht. Neben der 36-järhigen Ehefrau, die über typische Gurtschmerzen klagte, erlitt das 1-jährige Kleinkind ein Schädelhirntrauma. Die 91-jährige Beifahrerin des Audifahrers verletzte sich ebenfalls leicht im Bereich des Torax. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000,-EUR und waren beide nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Niederaula. Am 10.07.2021, gg. 20:35 Uhr kam es auf der B454 zw. Niederaula und Kirchheim in einem Baustellenbereich zu einem Alleinunfall. Der Verkehrsunfall wurde durch eine 37 – jährige Frau aus Niederaula mit ihrem Pkw verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fzg.-Führerin unter Alkoholeinfluß stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4950 EUR.

Rettungseinsatz nach Kanuunfall bei Bebra

Am Samstagabend lösten um 20.40 Uhr zwei gekenterte Kanufahrer nahe Bebra einen Großeinsatz bei Polizei und Rettungskräften aus. Vier Gruppenmitglieder im Alter von 49 bis 58 Jahren aus Niedersachsen und Berlin befuhren die Hochwasser führende Fulda. In Höhe Bebra-Blankenheim kenterten zwei der vier Kanus. Einer der Gekenterten konnte durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen, ein zweiter war nicht aufzufinden. Durch die Rettungsleitstelle wurden neben den Wehren aus Bebra, Rotenburg und Bad Hersfeld die Tauchergruppe der Feuerwehr Bad Hersfeld sowie die DLRG Ortsgruppen des Landkreises Hersfeld Rotenburg und der Rettungdienst alarmiert. Neben mehreren Streifen der Polizei Rotenburg und Bad Hersfeld befand sich auch ein Polizeihubschrauber im Anflug als der vermisste Kanufahrer um 21.30 Uhr rund 1,5 km entfernt der Unglücksstelle wohlbehalten an Land gesichtet werden konnte. Er hatte dort selbstständig das Ufer erreichen können. So blieb es bei diesem erneuten Zwischenfall glücklicher Weise bei Sachschäden aufgrund des Verlustes von persönlichen Ausrüstungsgegenständen sowie zweier Kanus, die bisher nicht wieder aufgefunden werden konnten. Am 02.07.2021 hatte sich ein ähnlicher Kanuunfall im Bereich Niederaula ereignet.

Aufgrund der Vorfälle bittet die Polizei dringend um Beachtung im Kanusport bekannter Sicherheitsempfehlungen: Erkundigen sie sich vor ihrer Fahrt über Eigenheiten der Strecke. Meiden sie Fahrten bei Hochwasser und tragen sie vor allem eine Schwimmweste.