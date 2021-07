Altmetall gestohlen,

Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Donnerstag, 08.07.2021, 12.25 Uhr bis Freitag, 09.07.2021, 13.30 Uhr

(akl) Zwischen Donnerstagmittag und Freitag gegen 13.30 Uhr wurde von einer

Baustelle in der Wilhelminenstraße etwa 100 Kilo Altmetall gestohlen. Durch

Zeugen wurden zwei Männer beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Der Erste

sei 30 – 35 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß gewesen. Er wäre von

kräftiger Statur, habe dunkelblonde bis braune kurzrasierte Haare gehabt und sei

mit einer blauen Latzhose sowie Sicherheitsschuhen bekleidet gewesen. Der Zweite

sei ähnlich groß und etwas älter gewesen, hätte hellblonde rötliche kurzgelockte

Haare und einen kurzen Bart gehabt. Zudem hätte er eine Latzhose und ein helles

T-Shirt getragen. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers nimmt Hinweise

unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Taschendiebe in Wiesbaden unterwegs,

Wiesbaden, Innenstadt Freitag, 09.07.2021. 14:00 Uhr – Samstag, 10.07.2021,

14:00 Uhr

(schü) Bisher fünf Geschädigte meldeten sich bisher bei der Wiesbadener Polizei,

denen zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in der Innenstadt die Geldbörse

entwendet wurden. In allen fünf Fällen gelang es den Langfingern unbemerkt die

Rucksäcke der Geschädigten zu öffnen und die darin befindlichen Geldbörsen zu

entwenden. Zu den mehreren Hundert Euro an entwendetem Bargeld kommen noch

zahlreiche Kredit- und EC-Karten sowie Ausweise und sonstige Karten. Die Polizei

weist erneut darauf hin, dass die Taschendiebe vorzugsweise Augenblicke für ihre

Taten nutzen, in denen die Geschädigten ihre Taschen und Rucksäcke

unbeaufsichtigt lassen oder abgelenkt sind. Bieten sie den Straftätern nicht

diese Möglichkeiten! Leider konnte keiner der Geschädigten einen Hinweis auf den

oder die Täter geben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen

können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611 )345-2140 in Verbindung zu setzen.

Steinewerfer,

Wiesbaden, Wenzel-Jaksch-Straße, Freitag, 09.07.2021, 16.10 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag ist ein 47-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden mit

Steinen beworfen und leicht verletzt worden. Er sei mit seinem grauen Opel

Zafira auf der Wenzel-Jaksch-Straße in Richtung Lahnstraße gefahren, als zwei

Jungen sein Fahrzeug mit Steinen beworfen hätten. Ein Stein habe dabei den

Fahrer durch ein geöffnetes Fenster getroffen. Das Alter der Buben schätzte er

auf 10 bis 15 Jahre. Sie hätten kurze hell- bzw. dunkelblonde Haare gehabt und

helle T-Shirts getragen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

73-Jähriger attackiert Polizeibeamte mit Schlägen und Tritten, Wiesbaden,

Bertramstraße, Freitag, 09.07.2021, 22:20 Uhr

(pk) Am Freitagabend kam es gegen 22:20 Uhr zu einer Beleidigung und einem

tätlichen Angriff auf Beamte des 1. Polizeireviers in Wiesbaden. Der 73-jährige

Tatverdächtige bedrohte zunächst seinen Nachbarn, weswegen die Polizei

informiert wurde. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte und beleidigte der

73-Jährige nun auch die Polizisten. Im Anschluss versuchte der Mann sich der

Festnahme durch Tritte, Schläge und Beißen zu entziehen. Aufgrund des

psychischen Ausnahmezustandes wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus zum

weiteren Verbleib gebracht.

Versuchter Rollerdiebstahl – Täterfestnahme Wiesbaden-Biebrich,

Rudolf-Dyckerhoff-Straße Freitag, 09.07.2021, 23:20 Uhr

(Fu)Am Freitagabend gegen 23:20 Uhr scheiterten Diebe beim Versuch, einen Roller

in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße zu entwenden. Anwohner alarmierten die Polizei,

nachdem sie Geräusche auf der Straße vernommen hatten. In der Breslauer Straße

konnten die Beamten einen Roller der Marke CPI auffinden, welcher umgeworfen am

Boden lag. Vermutlich hatten die Rollerdiebe das Lenkradschloss nicht brechen

können. Zwei 15 und 17 Jahre alte Rollerdiebe konnten nach Fahndungsmaßnahmen am

Biebricher Sportplatz vorläufig festgenommen werden. Sie räumten die Tat ein und

konnten nach den polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben

werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Mehrere Spiegel abgetreten,

Wiesbaden, Frankfurter Straße, Samstag, 10.07.2021, 00:40 Uhr

(pk) Am Samstag gegen 00:40 Uhr traten unbekannte Täter von mehreren Fahrzeugen

die Außenspiegel ab, welche in der Frankfurter Straße geparkt waren. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Die beiden Täter waren männlich, ca.

180cm groß, hatten ein jugendliches Aussehen und einer der Beiden trug einen

grauen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem 1.

Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 mitzuteilen

Körperverletzung,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 10.07.2021, 00.55Uhr

(akl) Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in der Wilhelmstraße auf Höhe

des Kurhauses von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Dabei

verlor er einen Schneidezahn. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte der junge

Mann leider keine näheren Angaben zum Tatgeschehen machen. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schlägerei, Täter festgenommen,

Wiesbaden, Warmer Damm, Samstag, 10.07.2021, 02.20 Uhr

(akl) Am Warmen Damm kam es am frühen Samstagmorgen gegen 02.20 Uhr aus einer

Personengruppe heraus zu Streitigkeiten und einer anschließenden Schlägerei

unter vier Personen. Dabei wurden zwei 21 Jahre alte Männer verletzt und mussten

durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Zwei Aggressoren flüchteten,

konnten aber durch sofortige Fahndung noch im Nahbereich von der Polizei

festgenommen werden. Gegen die beiden 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen

wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach einer erkennungsdienstlichen

Behandlung wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Berauscht auf dem E-Scooter,

Wiesbaden, Waldstraße, Samstag, 10.07.2021, 04.50 Uhr

(akl) Weil er die Waldstraße mit einem unversicherten E-Scooter in

Schlangenlinien befuhr, ist ein 34-jähriger Mann aus Wiesbaden einer

Polizeistreife aufgefallen. Bei der Kontrolle am Samstag gegen 04.50 Uhr wurden

bei dem Mann auch Betäubungsmittel aufgefunden. Da er auch unter dem Einfluss

berauschender Mittel stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Er muss sich nun

in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Brand in der Dr.-Horst-Schmidt-Klinik, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße,

Samstag, 10.07.2021, 21:07 Uhr

(schü) Zu einem Brand auf einer Station der Dr.-Horst-Schmidt-Klinik kam es in

den Abendstunden des Samstags. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein

Patient, der auf seinem Zimmer auf gesonderte Sauerstoffversorgung angewiesen

ist, während der Versorgung mit Sauerstoff mit einem Feuerzeug hantiert. Dies

führte dazu, dass seine Sauerstoffmaske Feuer fing und samt Zuleitung und

Wandanschluss verbrannte. Der Patient wurde hierbei verletzt und musste wegen

dieser Verletzungen behandelt werden. Ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin der

Station wurden beim Löschen des Feuers leicht verletzt. Die Patienten der

Station wurden vorübergehend in anderen Bereichen der Klinik untergebracht,

konnten aber nach Abschluss der Feuerwehrarbeiten wieder in ihre Zimmer

zurückkehren. Neben der Berufsfeuerwehr Wiesbaden und der Wiesbadener Polizei

kamen auch Mitarbeiter der Stadtpolizei und der Verkehrsüberwachung der

Landeshauptstadt zum Einsatz. Für die Zeitdauer des Einsatzes war zudem die

Zufahrt auf den Parkplatz der Klinik gesperrt, so dass auch die Busse der ESWE

die dortige Haltestelle nicht ansteuern konnten. In dem Patientenzimmer entstand

ein Sachschaden von 2.000 – 3.000 EUR.

Stadtpolizist geschlagen

Wiesbaden, Mauritiusplatz Sonntag, 11.07.2021, 03:45 Uhr

(schü) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Mitarbeiter der

Stadtpolizei tätlich angegriffen. Die Stadtpolizei war zum Mauritiusplatz

gerufen worden, weil dort angeblich ein ju8nger Mann Passanten belästigen würde.

Dort trafen die Stadtpolizisten tatsächlich auf einen 24-jährigen Taunussteiner,

der sich allerdings der Überprüfung entziehen wollte und wegrannte. Er wurde

nach kurzer Verfolgung von dem Stadtpolizisten eingeholt und festgehalten.

Daraufhin drehte er sich um und schlug dem Mitarbeiter der Stadtpolizei mit der

Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Verletzung unterhalb eines Auges erlitt.

Trotz dieser Widerstandshandlung konnte der 24-Jährige bis zum Eintreffen von

Kräften der Landespolizei festgehalten werden. Dann wurde er zum 1.

Polizeirevier verbracht, von wo er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen

entlassen wurde. Nunmehr sieht sich der junge Mann einem Strafverfahren

gegenüber und muss sich für seine Handlungen verantworten.

Fußgänger angefahren und Ohrfeige erhalten, Mainz-Kastel, Boelckestraße,

Samstag, 10.07.2021, 23:15 Uhr

(jka) Am späten Samstagabend wurde ein 24-Jähriger aus Kastel in der

Boelckestraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto berührt und leicht

verletzt. Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Mini Cooper die Boelckestraße aus

Richtung Otto-Suhr-Ring kommend in Richtung Ludwigsplatz. Aus bislang

ungeklärter Ursache soll der Autofahrer den Fußgänger beim Überqueren der Straße

übersehen und am Fuß mit seinem Auto berührt haben. Der 73-jährige Mann aus

Mainz bemerkte den Vorfall und hielt sein Fahrzeug sofort an um sich um den

jungen Mann zu kümmern. Noch bevor er sich nach dem Gesundheitszustand und

möglichen Verletzungen erkundigen konnte soll er von dem Mann eine Ohrfeige

erhalten haben. Neben der Verkehrsunfallaufnahme leiteten die hinzugerufenen

Polizisten gegen den 24-Jährigen, der am Fuß leicht verletzt wurde, ein

Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Ort: Stadtgebiet Wiesbaden, Zeit: Freitag, 10.07.2021, 19.00 Uhr bis Samstag, 11.07.2021, 05.00 Uhr

(jka) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei

Wiesbaden und der Landespolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener

Innenstadt und im Bereich des Rheinufers durch. Dabei wurden durch die

uniformierten als auch zivilen Einsatzkräfte 28 Personen überprüft. In der

Wiesbadener Waffenverbotszone wurden bei den Kontrollen keine Verstöße

festgestellt. Durch die deutliche Präsenz der Einsatzkräfte die überwiegend zu

Fuß in der Innenstadt unterwegs waren sowie die Überwachung mittels

Videoschutzanlage konnten kleinere Streitigkeiten zeitnah erkannt und

geschlichtet werden. Bis zum einsetzenden starken Regen nach 22:00 Uhr war die

Innenstadt sehr gut besucht. Insgesamt mussten zwei Personen in Gewahrsam

genommen werden. Ein Messer und zwei Tierabwehrsprays wurden im Bereich des

Kulturparks am Schlachthof sichergestellt. Um 03:50 Uhr sprach ein betrunkener

28-Jähriger die Polizisten augenscheinlich schwankend und lallend während einer

Fußstreife auf dem Platz der deutschen Einheit an, um sich zu vergewissern, dass

er soeben seinen Mercedes Benz ordnungsgemäß auf einem Parkplatz beim 1.

Polizeirevier geparkt hatte. Er hatte nicht nur seinen Wagen im Haltverbot

abgestellt, ihn erwartet auch ein Verfahren wegen des Fahrens unter

Alkoholeinfluss.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schwerverletzter nach Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrer

Bad Schwalbach (ots) – Unfall zwischen einem PKW und einem Rennrad, 1 Verletzter

Waldems-Esch – Waldems Niederems, B275, Sonntag, 11.07.2021, 12:00 Uhr

Am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der B275 zwischen

Waldems-Esch und Waldems-Niederems ein Verkehrsunfall zwischen einem 49-jährigen

Rennradfahrer aus Hofheim und einem 89-jährigen PKW-Fahrer aus Waldems. Der

Radfahrer befuhr die kurvenreiche Bundesstraße in Richtung Niederems. Der

PKW-Fahrer war zunächst mit etwas Abstand in selber Richtung unterwegs. Nach

einer Rechtskurve übersah der 89-Jährige den Radfahrer, fuhr auf diesen auf und

streifte ihn mit seinem Fahrzeug. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall, verletzte

sich schwer und wurde durch Rettungskräfte in eine Wiesbadener Klinik verbracht.

Es bestand aber keine Lebensgefahr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Bundesstraße 275 war für die Dauer

der Unfallaufnahme für etwa 1 Stunde vollgesperrt.“

Fußgängerin tödlich verletzt

Bad Schwalbach (ots) – Am Samstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in Bad Schwalbach ein tragischer Verkehrsunfall. Eine

72-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Parkplatz vom

Pkw eines 52-jährigen aus Hohenstein erfasst und dabei so schwer verletzt, dass

sie noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde

auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Ein

Polizeihubschrauber war für die Fertigung von Luftbildaufnahmen im Einsatz.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Tel.: 06124-70780, in Verbindung zu setzen.

+++Mehrere Verletzte durch den Einsatz von Pfefferspray+++

Bad Schwalbach (ots) – Tatort: Eltville am Rhein – Rauenthal, „Bubenhäuser Höhe“ – Tatzeit: 09.07.2021, gegen 21.34 Uhr

Im Verlauf von Streitigkeiten aus einer größeren Personengruppe heraus wurde

durch einen Beteiligten ein Pfefferspray eingesetzt. Durch den Einsatz des

Pfeffersprays wurden insgesamt neun Personen leicht verletzt. Alle Verletzten

konnten nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden. Durch eine

sofort eingeleitete Fahndung konnte der geflüchtete Pfeffersprayer im Nahbereich

festgenommen werden. Das bei der Durchsuchung aufgefundene Pfefferspray wurde

sichergestellt. Den 18-jährigen Schlangenbader erwartet jetzt eine Anzeige wegen

einer gefährlichen Körperverletzung. Der Grund der Auseinandersetzung ist zum

jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern

an.