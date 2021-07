Karlsruhe: Open-Air-Konzert der KIT Big Band am 22. Juli 2020

Karlsruhe – Nach mehr als einjähriger Bigband-Abstinenz freut sich die KIT Big Band, Sie endlich wieder zu einem Open-Air Bigband Konzert einladen zu können.

“Für einen hoffentlich warmen Sommerabend haben wir Ihnen ein jazzig-erfrischendes Programm zusammen gestellt. Erleben Sie mit der KIT Big Band ein

unterhaltsames Jazz-Event von cookin‘ Swing über Bossa Nova bis Rock, unter anderem mit Titeln aus dem Repertoire von Shirley Bassey, Jim Grocé, Frank Sinatra, Michael Bublé, Peter Herbolzheimer sowie Blood, Sweat & Tears.“

Neben zahlreichen Instrumentalsolisten aus den Reihen der Band wird die KIT Big Band die beiden erstklassigen Gesangssolistinnen Marlene und Charlotte Helm im schwesterlichen Doppelpack präsentieren.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem „intro Café“ (https://www.intro.cafe) durchgeführt, das für die Bewirtung sorgen wird. Sitzplätze können Sie ab dem 12.07.2021 beim intro Café reservieren (mit Namen und Anzahl der Personen) im Café selbst, per Telefon 0721 27660737 oder per email reservierung@intro.cafe.

Datum: Donnerstag, 22.07.2021, 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr)

Ort: Auf dem Kronenplatz vor dem intro Café, Kaiserstraße 89, 76133 Karlsruhe

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.