Ludwigshafen: Familiensommer in den Kids’ Labs – BASF Schülerlabore bieten vielfältiges Experimentierangebot

Ludwigshafen – Forscher sein ist spannend und macht Spaß! Das können Kinder im Ferienprogramm im BASF Kids’ Lab selbst erfahren: Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer können täglich zwischen einer Vielzahl an Experimenten zu den Themen Ernährung, Kohlenstoffdioxid und Wasser wählen und unvergessliche Forscherabenteuer erleben.

Das Ferienprogramm richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren und findet in den Sommer- und Herbstferien von Rheinland-Pfalz täglich von 8:00 bis 14:00 Uhr statt. Das Programm kann flexibel und tageweise gebucht werden. Kinder können kostenfrei und an bis zu acht Tagen im Jahr 2021 teilnehmen. Buchungen sind online möglich unter: http://www.basf.de/kidslab-fuer-familien.

„Die Coronakrise ist eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation, insbesondere für Familien mit jüngeren Kindern. Mit dem Ferienprogramm und weiteren Aktivitäten der Kids’ Labs während der Sommermonate möchten wir Eltern in dieser herausfordernden Zeit unterstützen und zugleich ein attraktives Bildungsangebot für Kinder schaffen“, sagt Dr. Joachim Wünn, verantwortlich für die BASF Kids’ Labs in Ludwigshafen.

Familien-Samstage – spannende Experimente für Groß und Klein

Gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern experimentieren – das können Kinder von sechs bis zwölf Jahren an den Familien-Samstagen der BASF Kids’ Labs. Los geht es am 17. Juli 2021. Dann haben die Familien die Möglichkeit, spannenden Forscherfragen auf den Grund zu gehen: Welche Strukturen verbergen sich im Urlaubssand? Und mit welchem pfiffigen Trick lässt sich das Monster im Salzsee fangen?

Angeboten werden die 90-minütigen Workshops in den Kids’ Labs an acht Samstagen im Zeitraum vom 17. Juli bis 4. September 2021. Sie beginnen jeweils um 9:30 Uhr, 12:00 Uhr und 14:30 Uhr. Pro Workshop können fünf Familien teilnehmen. Die Workshops sind kostenlos. Die Anmeldung erfolgt unter www.basf.de/kidslab-familien. Anmeldeschluss ist jeweils freitags 12:00 Uhr vor dem Veranstaltungstag.

Kids’ Lab freitags online – Experimente für schlaue Feinschmecker

Online experimentieren? Das geht! In den virtuellen Workshops „Clever Foodies“ forschen Kinder und Schulklassen bereits seit März dieses Jahres interaktiv mit Referenten der BASF Kids’ Labs zum Thema Vitamin C in Obst und Gemüse. Die 45-minütigen Workshops finden noch bis Ende August jeden Freitag um 11:00 Uhr und 14:30 Uhr statt. Teilnehmen können Kinder von acht bis zwölf Jahren. Sie erhalten vorab ein Experimentierset nach Hause geschickt. Die Workshops können online gebucht werden, unter www.basf.de/kidslab-freitagsonline.

Sicher Experimentieren

Mit den BASF Kids’ Labs möchte BASF die Neugier von Kindern stärken und den Forscher- und Entdeckergeist fördern. Eine Wiederaufnahme des Betriebs für Schulen ist für September 2021 geplant. BASF bietet dann wieder Präsenz-Workshops für Grundschulklassen und 5./6. Klassen aller Schulformen aus der Metropolregion Rhein-Neckar an.

Die BASF Kids’ Labs befinden sich im ersten Obergeschoss des BASF Besucherzentrums und sind mit der Straßenbahnlinie 7, Haltestelle „BASF Tor 1 und 2“ zu erreichen. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber von Tor 2. Die großzügigen Flächen und die Ausstattung der Kids’ Labs eignen sich ideal, um naturwissenschaftliche Experimentierangebote für Kinder unter den vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln verantwortungsvoll umzusetzen. Alle Gäste der BASF Kids’ Labs werden gebeten, einen medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen. An den Forscherstation beim Experimentieren kann die Maske abgelegt werden. Des Weiteren gelten die Hygiene-Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.