Ludwigshafen: Stadtnotizen 09.07.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Bürgerbüro an den vergangenen zwei Samstagen geöffnet

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Terminen wegen Ausweisdokumenten hatte das Bürgerbüro im Rathaus an den vergangenen zwei Samstagen – 26. Juni und 3. Juli 2021 – von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Termine waren mit den Kunden aufgrund von Telefon- oder Mail-Anfragen vergeben worden, um die Bürger vor der Urlaubssaison mit Ausweis- und Reisedokumenten zu versorgen. Insbesondere Personalausweise und Kinderreisepässe waren – jeweils in mehr als 100 Fällen – stark nachgefragt. Weitere Samstagstermine sind nicht vorgesehen, da der Rücklauf der Dokumente von der Bundesdruckerei und deren Ausgabe sonst nicht fristgerecht vor der Ferienreise gewährleistet ist.

Für die beiden Samstage waren 411 Termine vereinbart worden, vierzig Personen sind trotz Termin nicht erschienen. Dafür wurde vereinzelt Laufkundschaft bedient, die das offene Rathaus gesehen und die Chance genutzt haben.

Im gesamten Monat Juni wurden für alle vier Bürgerbüros 5.835 Termine online, per Telefon oder E-Mail vereinbart, davon wurden 751 Termine nicht wahrgenommen. Die Stadtverwaltung appelliert an die Kunden, nicht mehr benötigte Termine abzusagen, damit diese wieder freigeschaltet und von anderen Bürgern genutzt werden können.

Wegen Hochwassers werden Stadtpark und Rheinpromenade gesperrt

Andauernde und starke Niederschläge werden den Pegel des Rheins in den nächsten Tagen ansteigen lassen. Wegen drohenden Hochwassers werden der Stadtpark auf der Parkinsel sowie die Hannelore-Kohl-Promenade voraussichtlich ab Samstag, 10. Juli 2021, gesperrt sein. Dort weisen dann Schilder darauf hin.

Bereits gesperrt sind in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum „Weißen Häusel“. Im Laufe des Samstags wird gemäß den Prognosen erwartet, dass der Rheinpegel in Ludwigshafen die Marke von 6 Meter überschreitet, weshalb diese Maßnahmen notwendig sind. Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei etwa 6,30 Meter erwartet.

Die aktuellen Pegelstände können im Internet unter www.hochwasser-rlp.de abgerufen werden.

Vorsicht vor Ambrosia

In den letzten Jahren hat sich die Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) stark ausgebreitet. Dies ist problematisch, da die Pollen der Ambrosia als starker Allergieauslöser bekannt sind und zu schwerem Heuschnupfen oder sogar Asthma führen können. Die Pflanze wächst vor allem auf Brachflächen und an Straßenrändern, daneben aber auch vereinzelt in Gärten. Falls Ambrosia-Pflanzen im Garten gefunden werden, empfiehlt der Bereich Umwelt der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein, diese zu entfernen. Dazu dürfen die Pflanzen nicht mit bloßen Händen angefasst werden. Es sollten Handschuhe getragen werden, um eventuelle Kontaktallergien zu vermeiden. Beim Umgang mit bereits blühenden Pflanzen empfiehlt sich zudem, eine Atemschutzmaske zu tragen. Die Pflanzen sollten auf keinen Fall auf dem Kompost entsorgt oder zu den Grünabfällen gegeben werden, da sich sonst der Samen ausbreiten kann. Stattdessen empfiehlt sich, die Ambrosia-Pflanzen in eine dichte Plastiktüte zu stecken und im Restmüll zu entsorgen.

Für weitere Fragen steht Dr. Norbert Giermann vom Bereich Umwelt, E-Mail: umwelt@ludwigshafen.de gerne zur Verfügung. Falls man von einer Pflanze wissen möchte, ob es sich dabei um eine Ambrosia-Pflanze handelt, bittet der Bereich Umwelt darum, der E-Mail ein Foto der fraglichen Pflanze beizufügen.

Ortsvorsteher Osman Gürsoy führt durch Hemshof

Am 17. Juli 2021, 18 Uhr, führt Ortsvorsteher Osman Gürsoy durch seinen Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. „Altstadt mit Herz“ ist das Motto des Rundgangs. Zum Abschluss steht eine Einkehr in der traditionsreichen Gaststätte „Maffenbeier“, Rohrlachstr. 58, auf dem Programm.

Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Im Kontext von Corona können ausschließlich genesene, geimpfte und tagesaktuell getestete Personen teilnehmen. Eine Voranmeldung über die Tourist-Information Ludwigshafen, Berliner Platz 1, Telefon 0621 51 20 35, Mail tourist-info@lukom.com ist unbedingt erforderlich.

Treffpunkt und Start des Rundgangs ist am Europaplatz am Brunnen.

Die Führung findet im Rahmen der Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ des Marketing-Verein Ludwigshafen statt. Die Teilnahme ist kostenlos.