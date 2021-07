Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Tipps und Hinweise -> Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots) – In den letzten Monaten kam es in Bad Dürkheim und den angrenzenden Gemeinden, sowohl in Einkaufsmärkten als auch im Innenstadtbereich, zu Taschen- und Trickdiebstählen, meist gegangen durch professionelle Tätergruppierungen. Da es diese Täter hauptsächlich auf die Portemonnaies oder Mobiltelefone abgesehen haben, die sie insbesondere aus Taschen, Rücksäcken und Einkaufswagen entwenden, wurden in den letzten beiden Wochen in mehreren Einkaufsmärkten in Bad Dürkheim und Wachenheim die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Taschen-/Trickdiebstähle aufgeklärt. Weiterhin wurden in den Märkten, durch zivil gekleidete Kriminalbeamte, gezielt Kunden angesprochen. Hierbei viel auf, das es die Täter in vielen Fällen einfach zu leichtgemacht bekommen. Geldbeutel und Handys werden offen in den Einkaufskorb gelegt oder in der hintern Hosentasche getragen. Ein älterer Mann hatte seinen Geldbeutel mit über 1000 Euro Bargeld offen in einer Getränkekiste liegen. Einem weiteren Kunden der seinen Geldbeutel in der Gesäßtasche trug, wurden Verhaltenstipps gegeben. Er war laut eigener Aussage bereits schon einmal Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nun nahm er sich die Tipps zu Herzen und verstaute seinen Geldbeutel in seiner Jackentasche. Die anschließenden Erläuterungen und Verhaltensempfehlungen der Polizeibeamten sorgten bei vielen für einen „Aha-Effekt“. Über 190 Bürgerinnen und Bürger informierten sich an den Infoständen in den Märkten. Interessante Informationen zu diesem Thema finden sie auch unter https://s.rlp.de/693pv (www.polizei-beratung.de).

Ruppertsberg: Unfallflucht – Radfahrerin verletzt

Ruppertsberg (ots) – Am Freitag (09.07.2021) wurde bei der Polizeiinspektion Haßloch eine Unfallflucht nachträglich angezeigt. Demnach befuhr am Mittwoch (07.07.2021), gegen 18:45 Uhr eine 71-jährige Radfahrerin in Gemarkung Ruppertsberg den Feldweg „Taubenrauschweg“ in Richtung „Unterer Bergweg“. Auf der Strecke sei sie dann von einem grauen PKW mit deutlich zu geringem Seitenabstand überholt worden, worauf sie erschrak und stürzte. Der/die Verursacher(in) sei einfach weitergefahren, ohne sich um sie zu kümmern. Die Radfahrerin erlitt Schürfwunden und musste sich deshalb in ärztliche Behandlung gebeten. Es werden dringend Zeugen/-innen gesucht, welche gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Großkarlbach: Trunkenheit im Verkehr

Großkarlbach (ots) – Am Freitag, 09.07.2021 gegen 21:40 Uhr wurde der Fahrer eines Audi in Großkarlbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 52-jährigen Fahrer aus dem Raum Frankenthal bemerkten die Beamten im Laufe der Kontrolle Alkoholgeruch in dessen Atemluft. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über der sog. 0,5 Promille-Grenze. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten ein 1-monatigen Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein empfindliches Bußgeld.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):