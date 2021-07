Neustadt: Preisverleihung des Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreises für Junge Literatur 2021

Neustadt an der Weinstraße – Nach einer spannenden wie textlich hervorragenden Longlistlesung am vergangenen Donnerstag in der Remise des Kulturzentrums Herrenhof hat die Jury entschieden und die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreises für Junge Literatur zum Thema „Grenzen“ wurden bestimmt: Es sind der Speyerer Manuel Zerwas mit seinem Gedicht „Überwindung“ auf Platz eins, Minu Dietlinde Tizabi aus Heidelberg mit ihrer Kurzgeschichte „Ameriga. Ein amerikanisches Märchen.“ sowie der Heidelberger Dennis Mizioch mit seinem Gedicht „Auflösung“. Den Förderpreis der Einreiungen unter 16 Jahren erhält die Neustadterin Hanna Fuhrbach mit ihrem Essay „Eine Weltengemeinschaft ohne Grenzen“.

Am 18.07.2021 ab 17 Uhr werden im Großen Festsaal des Kelterhauses im Kulturzentrum Herrenhof sowohl die Preistexte dem geneigten Publikum präsentiert als auch die jeweiligen Preise an die Autorinnen und Autoren verliehen. Der Preis war auf insgesamt 5.300 € dotiert. Vergeben werden der 1. Platz mit 2.500€, ein 2. Platz mit 1.500€, ein 3. Platz mit 1.000€ sowie ein Förderpreis U16 über die Höhe von 300€.

Für die musikalische Umrahmung sorgt das Quartett „Clarinettico“. Die Mitglieder sind Franziska Jahn, Alissa Rüter, Emmy Klug (alle drei Klarinette) und Constanze Hoffmann (Bassklarinette). Die Klarinettistinnen sind zwischen 13 und 14 Jahre alt und in Gimmeldingen und Königsbach wohnhaft. 2020 erhielten sie bei Jugend musiziert eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der pandemiebedingt jedoch nicht stattfinden konnte.

Für die Veranstaltung muss aktuell der Status als genesen, geimpft oder getestet vorgewiesen werden, um Einlass zu erhalten. Bringen Sie daher etwas Zeit für die Kontrolle der Nachweise mit. Sobald sich diese Regelung ändert, werden wir rechtzeitig informieren (www.herrenhof-mussbach.de). Da die Preisverleihung gestreamt wird, kann sie auch live verfolgt werden unter:

Der Eintritt ist vor Ort und beim Online-Streaming frei!

Einlass: ab 16:30 Uhr