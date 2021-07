Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz: Durchsuchungen und Festnahmen nach Sprengung eines Geldautomaten

Mainz (ots) – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat heute auf Ersuchen der

Staatsanwaltschaft Mainz unterstützt durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei

Rheinland-Pfalz und Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen sechs

Durchsuchungsbeschlüsse im südlichen Nordrhein-Westfalen vollstreckt. Dabei

wurden drei Tatverdächtige mit polnischer, deutsch-polnischer und

deutsch-kosovarischer Staatsbürgerschaft wegen des Verdachts der Herbeiführung

einer Sprengstoffexplosion vorläufig festgenommen. Den Tatverdächtigen wird

vorgeworfen, am 10. April 2021 einen Geldausgabeautomaten in Bad

Neuenahr-Ahrweiler gesprengt zu haben. Im Zuge der Maßnahmen wurden Beweismittel

und Bargeld sichergestellt. Eine richterliche Vorführung der Festgenommenen ist

noch heute beabsichtigt.

Die Tat war eine von bislang 13 Sprengungen von Geldausgabeautomaten in

Rheinland-Pfalz im Jahr 2021. Der überwiegende Teil dieser Sprengangriffe auf

Geldausgabeautomaten wird professionellen Tätergruppierungen aus den

Niederlanden zugerechnet. Ob die nun Festgenommenen auch für weitere Sprengungen

von Geldausgabeautomaten verantwortlich sind, ist Teil der Ermittlungen.

Durch die Sprengung von Geldautomaten entstehen jährlich erhebliche Sachschäden,

welche die Beuteschäden in den meisten Fällen weit übersteigen. Darüber hinaus

geht von diesen Taten bei der Explosion durch Trümmerteile und Splitter eine

große Gefahr für unbeteiligte Dritte aus.

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Bingen, 08.07., L417, 21:00 Uhr. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Opel Vectra auf der L400 Richtung Gensingen. Er fiel einer entgegenkommenden Streife auf, welche sich zur Kontrolle entschloss. Der Fahrer stand eindeutig unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von 1,60 Promille. Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht, der Fahrzeugschlüssel außerdem sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrzeugspiegel beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 07.-08.07.21, 01:00 – 07:00 Uhr wurde auf dem Vorplatz des Bahnhofes an zwei Fahrzeugen jeweils einer der Außenspiegel beschädigt. Es wurde lediglich der Glaseinsatz zerstört, vermutlich mittels Stein oder ähnlichem. Auffällig ist, dass beide Fahrzeug ein auswärtiges Kennzeichen aufweisen. Hinweise über verdächtige Beobachtungen die mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen könnten nimmt die Polizei Oppenheim, Tel: 06133-9330 entgegen.

Mainz – Warnung vor Betrugsmasche Shouldersurfing

Mainz (ots) – Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt derzeit zu Taten mit dem

Phänomen „Shouldersurfing“. Aufgrund der seit einigen Wochen zunehmenden Taten,

gehen die Ermittler von spezialisierten Tätern oder Tätergruppierungen aus, die

sich auf diese besondere Vorgehensweise spezialisiert haben. Aufgrund der

vorliegenden Ermittlungsergebnisse, geht die Kriminalpolizei davon aus, dass

auch an diesem Wochenende vermehrt mit Taten zu rechnen ist. Dabei lassen sich

die Banken, welche von den Tätern aufgesucht werden, nicht vorhersagen. Großer

Publikumsverkehr könnte ein Anhaltspunkt sein, so dass Geldautomaten in

Innenstadtlagen möglicherweise häufiger Ziel der Täter sind. Es lässt sich

darüber hinaus feststellen, dass insbesondere ältere Menschen, die alleine

unterwegs sind, Opfer dieser Täter sind. Die Täter haben dabei ihre Opfer, ganz

offensichtlich bereits beim Betreten der Bankräume im Blick und versuchen durch

aufmerksames Beobachten beim Eingeben der PIN diese zu erkennen. Daher rührt

auch der Name „Shouldersurfing“, übersetzt „Blick über die Schulter“. Im

Anschluss muss der Täter noch an die Bankkarte des Opfers gelangen. Dies kann

auf unterschiedliche Weisen, insbesondere durch Ablenkung der Opfer gelingen.

Möglicherweise kommt es aber auch lediglich zu einem Diebstahl der Karte in

einem günstigen Moment.

Die Polizei empfiehlt daher, beim Bedienen eines Geldautomaten sein Umfeld zu

beobachten. Sollten Personen zu nah stehen, sollte die PIN Eingabe unterbleiben

und man den Vorgang unterbrechen. Bei der PIN Eingabe sollte man unbedingt einen

Sichtschutz über dem Tastaturfeld erzeugen.